Ce se întâmplă cu declarațiile de avere ale politicenilor. Deputat: „E o temă sensibilă pentru alte formațiuni politice”

USR a depus în Parlament un proiect care reintroduce obligația publicării declarațiilor de avere. Inițiativa este însă respinsă de celelalte partide din coaliție, pe motiv că nu ar respecta Constituția.

Politicienii nu mai au obligația de a publica declarațiile de avere de la jumătatea anului trecut, când Curtea Constituțională a hotărât că mai multe prevederi ale legii sunt neconstituționale.

USR a propus la finalul anului trecut o inițiativă prin care declarațiile să devină din nou publice, iar datele membrilor de familie care apar în aceste documente să fie anonimizate. Comisia pentru drepturile omului și cea pentru administrație publică din Camera Deputaților au avizat însă negativ inițiativa. În paralel, raportul dat de Comisia juridică a fost amânat.

Cristian Brian, deputat USR, este de părere că inițiativa va fi ținută la sertar: „La cum arată majoritatea parlamentară și cum au fost intervențiile din Comisie, pare că, fie o să pice, fie o să aibă raport de respingere. Și dacă o să aibă raport de respingere, probabil o să-l lase. Cumva e o temă sensibilă pentru alte formațiuni politice. Eu cred că nu o să vrea să-l pună pe ordinea de zi”.

El punctează însă necesitatea proiectului, explicând că datele solicitate ANI nu ajung în timp util. Proiectul este asumat doar de USR, pentru că, aparent, celelalte partide ale Coaliției nu au dorit să contribuie, spune Cristian Brian.

Un alt proiect de lege

De partea cealaltă, șeful Comisiei pentru administrație publică, Florin Roman, explică pentru „Adevărul” că avizul negativ dat este o practică standard, în contextul în care inițiativa depusă de USR nu ar respecta Constituția, potrivit Agenției Naționale de Integritate (ANI), care ar urma să vină cu un alt proiect. Însă nu este clar când.

„Corect era să spună că cei de la ANI le-au spus că e neconstituțional. Asta a spus reprezentantul ANI. Pe această procedură este invitat reprezentantul instituției. Doamna de la ANI le-a prezentat, numai că nu le-a spus că au scris prost și doar pentru ochii lumii. Eu nu-mi permit să fac, să depun proiecte proaste și populiste doar ca să ies în presă să spun că cineva s-a opus. A spus doamna de la ANI că vor veni ei ca inițiatori, ținând cont de deciziile Curții, cu un proiect care să rezolve această problemă”, explică președintele Comisiei pentru administrație, Florin Roman, pentru „Adevărul”.

În comisia condusă de Florin Roman, USR și AUR au votat împotriva unui aviz negativ.