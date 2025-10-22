Moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii a fost respinsă de Camera Deputaților

Moțiunea simplă, depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a fost respinsă de plenul Camerei Deputaților.

Moțiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii a strâns 92 de voturi „pentru”, „contra” 187, 3 abțineri și un deputat a ales să nu voteze.

Moțiunea simplă depusă de parlamentarii AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, intitulată „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei", a fost dezbătută luni, 20 octombrie, în plenul Camerei Deputaților.

Acuzațiile AUR

Reprezentanții AUR îl acuză pe ministru că, în perioada exercitării mandatului, nu a pus în practică nici o strategie coerentă care să răspundă nevoilor exprimate de fermieri. „Deşi domnul Florin Ionuț Barbu este titular al postului de ministru din 2023 şi chiar traversează al treilea guvern consecutiv, în întreaga perioadă nu s-a remarcat nicio strategie reală, coerentă şi susținută pentru a-şi îndeplini obligația fundamentală față de fermierii români”, afirmă deputații AUR în textul moțiunii.

Ministrul Forin Barbu a afirmat în cadrul dezbaterilor că semnatarii moțiunii deformează realitatea pentru electoratul propriu: „Anul trecut, producția de carne a înregistrat creșteri substanțiale în toate sectoarele, plus 12,2% pentru producția de carne de bovine, plus 9,2% la carnea de porcine, plus 62,2% la producția de carne de ovine și caprine, plus 8,7% la producția de carne de pasăre. Acestea sunt cifre oficiale, dragii mei, publicate de către INS, nu lozincile dumneavoastră”.

Deputatul AUR, Călin Matieș, îi cere demisia ministrului Agriculturii, Florin Barbu, acuzându-l, că a făcut din agricultură o gaură neagră a bugetului. În ciuda miliardelor cheltuite, România are mai puține animale, alimente mai scumpe și ferme care se închid pe bandă rulantă, susține acesta.

„Ne spune din nou, domnul ministru, că a plafonat prețurile la alimente. Și totuși, avem cele mai mari prețuri din Europa. La fructe, prețurile au crescut cu 45% anul acesta. La legume, cu 20%. La celelalte alimente, cu 15-20%. Ne mai spune domnul Barbu că a alocat bani pentru industria alimentară. Și totuși, vedem că se închid o mulțime de firme românești. Mai mult decât atât, importăm peste 70% din alimentele pe care le consumăm”, a transmis Matieș înaintea votului din plenul Camerei Deputaților.

Chemat la ora Guvernului

AUR l-a invitat pe ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, să participe luni, 6 octombrie, la „Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaților, pentru a explica ce măsuri ia ministerul în sprijinul micilor fermieri.

Florin Barbu a anunțat însă atunci că nu poate participa la sesiunea programată deoarece activităţi de maximă importanţă la nivel european l-au reținut la Bruxelles.

Opoziție fără succes în Parlament

AUR a mai depus până acum moțiuni simple împotriva a doi miniștri din Guvernul Bolojan: Împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, împotriva ministrului Educației, Daniel David și împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Toate au picat.

Dacă în cazul moțiunilor simple singurul rezultat obținut este atragerea atenției asupra ministrului în cauză, partidele opoziției, în frunte cu AUR, au depus până acum și 5 moțiuni de cenzură împotriva actualului cabinet guvernamental, un demers care duce la demiterea Guvernului. Prima moțiune de cenzură a venit în contextul primului pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Moțiunea intitulată „Au ruinat ţara şi acum îi obliga pe români să achite nota de plata - afară cu Guvernul ipocrit” a fost semnată de 131 parlamentari (91 deputaţi şi 40 senatori) ai formațiunilor suveraniste din Parlament, AUR, POT și SOS România. Însă a mai strâns doar 3 voturi , obținând 134 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”.

Următoarele 4 moțiuni de cenzură au fost depuse în contextul asumării răspunderii Guvernului condus de Ilie Bolojan pe pachetul II. Ca urmare a 4 din cele 5 legi ale pachetului au fost depuse moțiuni de cenzură, iar de data asta votul a fost și mai mic decât semnăturile depuse de Opoziție. La 108 au ajuns voturile pentru cele patru moțiuni de cenzură, deși aveau semnăturile a 125 de parlamentari. Cele mai multe a primit ultima moțiune, „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!", care a înregistrat 121 de voturi „pentru”.