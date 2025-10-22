search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Moțiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii a fost respinsă de Camera Deputaților

0
0
Publicat:

Moțiunea simplă, depusă de AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, a fost respinsă de plenul Camerei Deputaților. 

FOTO Inquam / George Călin
FOTO Inquam / George Călin

Moțiunea AUR împotriva ministrului Agriculturii a strâns 92 de voturi „pentru”, „contra” 187, 3 abțineri și un deputat a ales să nu voteze. 

Moțiunea simplă depusă de parlamentarii AUR împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, intitulată „Când cultivi minciuni, culegi rușine. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei", a fost dezbătută luni, 20 octombrie, în plenul Camerei Deputaților. 

Acuzațiile AUR

Reprezentanții AUR îl acuză pe ministru că, în perioada exercitării mandatului, nu a pus în practică nici o strategie coerentă care să răspundă nevoilor exprimate de fermieri. „Deşi domnul Florin Ionuț Barbu este titular al postului de ministru din 2023 şi chiar traversează al treilea guvern consecutiv, în întreaga perioadă nu s-a remarcat nicio strategie reală, coerentă şi susținută pentru a-şi îndeplini obligația fundamentală față de fermierii români”, afirmă deputații AUR în textul moțiunii.

Ministrul Forin Barbu a afirmat în cadrul dezbaterilor că semnatarii moțiunii deformează realitatea pentru electoratul propriu: „Anul trecut, producția de carne a înregistrat creșteri substanțiale în toate sectoarele, plus 12,2% pentru producția de carne de bovine, plus 9,2% la carnea de porcine, plus 62,2% la producția de carne de ovine și caprine, plus 8,7% la producția de carne de pasăre. Acestea sunt cifre oficiale, dragii mei, publicate de către INS, nu lozincile dumneavoastră”.

Deputatul AUR, Călin Matieș, îi cere demisia ministrului Agriculturii, Florin Barbu, acuzându-l, că a făcut din agricultură o gaură neagră a bugetului. În ciuda miliardelor cheltuite, România are mai puține animale, alimente mai scumpe și ferme care se închid pe bandă rulantă, susține acesta. 

„Ne spune din nou, domnul ministru, că a plafonat prețurile la alimente. Și totuși, avem cele mai mari prețuri din Europa. La fructe, prețurile au crescut cu 45% anul acesta. La legume, cu 20%. La celelalte alimente, cu 15-20%. Ne mai spune domnul Barbu că a alocat bani pentru industria alimentară. Și totuși, vedem că se închid o mulțime de firme românești. Mai mult decât atât, importăm peste 70% din alimentele pe care le consumăm”, a transmis Matieș înaintea votului din plenul Camerei Deputaților.

Chemat la ora Guvernului

AUR l-a invitat pe ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, să participe luni, 6 octombrie, la „Ora Guvernului”, în plenul Camerei Deputaților, pentru a explica ce măsuri ia ministerul în sprijinul micilor fermieri.

Florin Barbu a anunțat însă atunci că nu poate participa la sesiunea programată deoarece activităţi de maximă importanţă la nivel european l-au reținut la Bruxelles.

Opoziție fără succes în Parlament

AUR a mai depus până acum moțiuni simple împotriva a doi miniștri din Guvernul Bolojan: Împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, împotriva ministrului Educației, Daniel David și împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu. Toate au picat. 

Dacă în cazul moțiunilor simple singurul rezultat obținut este atragerea atenției asupra ministrului în cauză, partidele opoziției, în frunte cu AUR, au depus până acum și 5 moțiuni de cenzură împotriva actualului cabinet guvernamental, un demers care duce la demiterea Guvernului. Prima moțiune de cenzură a venit în contextul primului pachet de măsuri fiscal-bugetare pe care Executivul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Moțiunea intitulată „Au ruinat ţara şi acum îi obliga pe români să achite nota de plata - afară cu Guvernul ipocrit” a fost semnată de 131 parlamentari (91 deputaţi şi 40 senatori) ai formațiunilor suveraniste din Parlament, AUR, POT și SOS România. Însă a mai strâns doar 3 voturi , obținând 134 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă”.

Următoarele 4 moțiuni de cenzură au fost depuse în contextul asumării răspunderii Guvernului condus de Ilie Bolojan pe pachetul II. Ca urmare a 4 din cele 5 legi ale pachetului au fost depuse moțiuni de cenzură, iar de data asta votul a fost și mai mic decât semnăturile depuse de Opoziție. La 108 au ajuns voturile pentru cele patru moțiuni de cenzură, deși aveau semnăturile a 125 de parlamentari. Cele mai multe a primit ultima moțiune, „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!", care a înregistrat 121 de voturi „pentru”.

Politică

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării
gandul.ro
image
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
mediafax.ro
image
Oficialul Federației, printre victimele grav afectate de explozia din blocul din Rahova! Anunțul ANS
fanatik.ro
image
Un bărbat s-a dat drept ofițer SRI, a racolat foşti luptători din MApN și a păcălit inclusiv polițiști și angajați din alte structuri ale statului
libertatea.ro
image
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata
playtech.ro
image
Gigi Becali a luat decizia înainte de FCSB – Bologna! Ce se întâmplă cu Darius Olaru și Florin Tănase. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Vesti excelente! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
romaniatv.net
image
Tragedia din Rahova, ca un clip de pe TikTok. Lăcrimăm și scrollăm
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Durere de nedescris! Mirela, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, condusă pe ultimul drum. Gestul impresionant făcut de apropiați FOTO EXCLUSIV
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci