Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
Moţiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, dezbătută luni în plenul Senatului

Publicat:

Plenul Senatului va dezbate şi vota, luni, moţiunea simplă depusă de AUR în care ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, este acuzat de „lipsă de viziune, incompetenţă managerială, politizare excesivă şi incapacitate de a apăra interesele economice şi strategice ale României".

Miruță este criticat în moțiune pentru „lipsă de viziune”. FOTO Facebook Radu Miruță
Miruță este criticat în moțiune pentru „lipsă de viziune”. FOTO Facebook Radu Miruță

Miercuri, liderul grupului senatorial al AUR, Petrişor Peiu, a depus, în plen, moţiunea simplă intitulată „Ministrul Radu-Dinel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD - PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în agenţie de plasare a forţei de muncă pentru membrii şi simpatizanţii USR”, semnată de 39 de senatori din Opoziţie (28 de la AUR, 8 de la grupul Pace - Întâi România şi 3 neafiliaţi), amintește Agerpres.

„Într-un moment de criză economică profundă, în care se iau măsuri de austeritate fără precedent şi sunt promovate creşteri de taxe şi impozite care afectează puternic economia privată, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului este condus de un personaj politic care se imaginează mai mult influencer social media decât ministru efectiv. Atunci când trebuie să acţioneze, asistă pasiv la dezastru, făcându-se părtaş la distrugerea companiilor mici şi mijlocii din România. Singura preocupare reală a ministrului Radu-Dinel Miruţă este politizarea companiilor de stat prin numirea de membri şi simpatizanţi USR în funcţii cheie. Deşi ni se spune că statul trebuie să dea oameni afară, companiile cu capital de stat angajează pe bandă rulantă la indicaţiile preţioase ale lui Miruţă, lucru care ar trebui să atragă în mod normal atenţia organelor de anchetă, control şi verificare instituţională”, susţin iniţiatorii moţiunii.

„România funcţionează cu frâna de mână trasă”

Potrivit AUR , Ministerul Economiei, care „ar trebui să genereze o strategie ce să ajute companiile cu capital românesc, este inert, iar în locul unor soluţii concrete, conducerea ministerului livrează conflicte minore şi declaraţii pentru presă, nu politici publice".

Iniţiatorii moţiunii atrag atenţia că, „deşi la nivel european se discută despre relansarea industriei de apărare, pe acest palier, România funcţionează cu frâna de mână trasă".

„Legislaţia offset nu funcţionează, iar companiile cu tradiţie sunt politizate şi ineficiente, în condiţiile în care resursa umană calificată se degradează şi se diminuează continuu. Turismul românesc este lăsat de izbelişte şi se pregăteşte de o lovitură mortală: creşterea cotei de TVA la 21% începând cu 1 ianuarie 2026, conform declaraţiilor premierului şi ale ministrului Finanţelor. Asta în timp ce digitalizarea bate pasul pe loc, iar strategia de implementare a inteligenţei artificiale este total blocată", mai arată semnatarii moţiunii.

Potrivit moțiunii „resursele minerale ale ţării sunt ignorate, deşi exploatarea eficientă a acestora ar putea aduce câştiguri bugetare însemnate".

„Mă voi prezenta în faţa Parlamentului cu fruntea sus”

Ministrul Radu Miruţă a anunţat, după depunerea moţiunii AUR, că se va prezenta „cu fruntea sus" la dezbaterea din Senat.

„Unii mimează patriotismul. Alţii îl practică. Mă voi prezenta în faţa Parlamentului cu fruntea sus, pentru că în 100 de zile am făcut tot ce a ţinut de mine ca România să meargă măcar un pas înainte. Dorm liniştit cu ceea ce am realizat şi privesc această ocazie ca pe o şansă de a spune din nou, public, cum înfrunt alături de colegii mei caracatiţa care vrea să ţină ţara în întuneric şi sărăcie", a precizat, miercuri, ministrul Radu Miruţă.

Politică

