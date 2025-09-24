Ministrul Transporturilor anunță finalizarea extinderii drumului spre digul de sud din Portul Constanța și demararea altor lucrări de modernizare

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunţă că Portul Constanța trece printr-un amplu proces de modernizare, prin finalizarea extinderii drumului de acces spre digul de sud și demararea reparațiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5.

Într-un mesaj distribuit miercuri, 24 septembrie, pe pagina sa de Facebook, ministrul Ciprian Șerban a anunțat finalizarea lucrărilor de extindere a drumului adiacent digului de sud din Portul Constanţa, un proiect menit să fluidizeze traficul și să crească siguranța rutieră, dar şi continuarea lucrărilor de modernizare.

„Astăzi am fost în vizită în Portul Constanța, alături de Horațiu Cosma, secretar de stat coordonator pe domeniul naval, și Mihai Teodorescu, directorul general al Portului Constanța, pentru a verifica stadiul unor lucrări de modernizare. Portul Constanța își consolidează poziția de hub logistic regional prin finalizarea extinderii drumului adiacent digului de sud și demararea reparațiilor capitale la pasajul superior de la Molurile 3, 4 și 5. Aceste investiții, finanțate integral din fondurile Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, aduc un suflu nou infrastructurii portuare”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Drumul, extins pe o lungime de 1,7 kilometri, include o bandă suplimentară de 4,5 metri și permite circulația pe patru benzi prin Poarta 14. Potrivit aceleiași surse, lucrarea, realizată de asocierea Heilbronn Produkt SRL – Building Design 2000 Top SRL, a durat zece luni și a avut o valoare de peste 4 milioane de lei.

Reparații capitale la pasajul construit în 1984

În paralel, Ministerul Transporturilor a dat startul lucrărilor de reabilitare a pasajului superior care leagă Molurile 3, 4 și 5. Construit în 1984, pasajul intră acum într-un amplu proces de reparații capitale, după aproape patru decenii de exploatare intensă.

„Acest pasaj, construit în 1984, intră într-un amplu proces de reabilitare, esențial după decenii de exploatare intensă. Proiectul de peste 37 milioane lei, derulat de Asocierea Heilbronn Produkt SRL - SC G&M Road Building Engineering SRL, va prelungi durata de viață a construcției, asigurând circulația sigură și confortabilă peste liniile de cale ferată și drumurile din zona molurilor. Aceste inițiative reflectă angajamentul Portului Constanța pentru o infrastructură modernă, care susține dezvoltarea economică și conectivitatea regiunii”, a explicat Ciprian Șerban.

Valoarea proiectului depășește 37 de milioane de lei și vizează nu doar consolidarea structurii de rezistență, ci și crearea unor condiții mai bune de circulație pentru vehiculele care tranzitează zona portuară.