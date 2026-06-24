Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întâlnire de gradul zero la Ambasada SUA. Ce i-a spus președintele premierului interimar

Președintele Nicușor Dan și premierul interimar Ilie Bolojan s-au întâlnit miercuri seară la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite la București, cu ocazia Zilei Independenței SUA, eveniment la care a participat și ambasadorul Darryl Nirenberg.

Președintele și premierul interimar au urcat pe scenă pentru a transmite mesaje cu prilejul evenimentului iar la finalul evenimentului s-au salutat în fața presei.

Nicușor Dan i-ar fi spus premierului: „vorbim după”, potrivit Digi24, o formulare care a atras atenția în plin blocaj politic.

Negocieri pentru un acord politic pro-occidental

Amintim că, tot miercuri, Biroul Permanent Național al PSD s-a reunit în format online și a decis să îl susțină pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier.

Ulterior, PNL, USR și UDMR au transmis președintelui o propunere de acord de reciprocitate cu PSD, care ar garanta voturile necesare pentru învestirea unui guvern minoritar, indiferent din ce tabără va proveni premierul desemnat. Surse politice susțin că liderii celor trei partide de dreapta i-au prezentat președintelui trei nume de premier, urmând ca șeful statului să aleagă varianta preferată.

Între timp, USR a avansat și nouă propunere pentru depășirea crizei politice. Potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță, soluția avută în vedere presupune o rotație între două formule de guvernare minoritară, una formată din PNL, USR și UDMR, iar cealaltă reprezentată de un cabinet monocolor PSD.

Propunerea lui Miruță i-a înfuriat însă pe social-democrați, care au acuzat USR că sabotează formarea noului Guvern.

În acest context, Nicușor Dan ar urma să joace rolul de mediator între PSD și partidele de dreapta, pentru a asigura o majoritate de susținere în Parlament.