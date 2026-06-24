Video Ilie Bolojan, la recepția de Ziua SUA: „Investițiile americane și parteneriatul militar cu SUA sunt esențiale pentru România”

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat marți seara la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite la București, cu ocazia Zilei Naționale a SUA, eveniment desfășurat în cadrul campaniei „Freedom 250”, prin care Washingtonul marchează 250 de ani de la Declarația de Independență.

Evenimentul a reunit oficiali români, diplomați și reprezentanți ai mediului de afaceri

Seara a fost deschisă de discursul ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, urmat de intervențiile președintelui Nicușor Dan și ale premierului Ilie Bolojan.



În discursul alocuțiunea sa, Ilie Bolojan a vorbit pe larg despre rolul istoric al Statelor Unite, despre valorile care apropie cele două națiuni și despre contribuția americană la securitatea României.

„Sunt onorat să particip la această sărbătoare a Statelor Unite și a prietenilor mulți care în fiecare an sunteți aici în număr mare, și a celor care n-au putut ajunge aici”.

„Această mare națiune are o influență covârșitoare asupra lumii”

Ilie Bolojan a elogiat impactul global al Statelor Unite, evocând atât puterea economică, cât și rolul militar și politic al Washingtonului în ultimele două secole și jumătate:

„Această mare națiune, de 250 de ani, are o influență covârșitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forța armatelor sale – să ne gândim doar la salvarea Europei, la căderea comunismului”.

Premierul interimar a adăugat că „se cuvine să mulțumim Statelor Unite pentru acești 250 de ani și asupra impactului global masiv pe care l-a avut, inclusiv asupra României”.

Valorile americane, „extraordinare” și inspiraționale pentru România

Ilie Bolojan a vorbit și despre valorile care stau la baza democrației americane, subliniind că acestea au inspirat și România în parcursul său modern.

„Libertățile individuale, democrația, egalitatea de șanse sunt niște valori extraordinare care ne-au motivat și pe noi și ne motivează în continuare”, a spus Bolojan.

Mulțumiri pentru militarii americani: „Contribuie semnificativ la securitatea României”

În contextul tensiunilor regionale, premierul a transmis un mesaj ferm de apreciere pentru prezența militară americană în România:

„Se cuvine să mulțumim Statelor Unite și militarilor acesteia pentru că, fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO, în situația dificilă din regiune… contribuie semnificativ la securitatea României și la siguranța cetățenilor noștri”.

Premierul interimar a adăugat: „Mulțumim încă o dată militarilor americani care sunt aici.”

„Companiile americane înseamnă locuri de muncă, transfer de tehnologie, oportunități”

Bolojan a adresat mulțumiri și mediului de afaceri american, subliniind rolul investițiilor în dezvoltarea României:

„Se cuvine să mulțumesc apoi companiilor americane care au investit în România, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunități”.

El a remarcat și contribuția acestora la promovarea României în SUA, „individual sau prin Camera de Comerț Româno-Americană”.

Comunitățile românești din SUA, „o punte între țările noastre”

Premierul a transmis un mesaj special românilor din diaspora americană:

„Sunt aici să mulțumesc comunităților românești din Statele Unite, studenților noștri, tuturor celor care trăiesc în America… pentru că sunt o punte între relațiile dintre țările noastre și sunt o bază a dezvoltării acestora”.

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Aprecieri pentru ambasadorul SUA și echipa diplomatică

Ilie Bolojan l-a felicitat pe ambasadorul american Darryl Nirenberg pentru activitatea din primele luni de mandat:

„În cele puțin peste 100 de zile, a început în forță și sunt convins că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România și Statele Unite”.

De asemenea, premierul a mulțumit atașatului comercial Dickerson, aflat la final de mandat, pentru „tot ce a făcut în acești ani” și pentru prieteniile construite în România.

„La mulți ani Statelor Unite, la mulți ani România, la mulți ani prieteniei dintre țările noastre!”, a încheiat Ilie Bolojan.