search
Miercuri, 24 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ilie Bolojan, la recepția de Ziua SUA: „Investițiile americane și parteneriatul militar cu SUA sunt esențiale pentru România”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat marți seara la recepția organizată de Ambasada Statelor Unite la București, cu ocazia Zilei Naționale a SUA, eveniment desfășurat în cadrul campaniei „Freedom 250”, prin care Washingtonul marchează 250 de ani de la Declarația de Independență.

Evenimentul a reunit oficiali români, diplomați și reprezentanți ai mediului de afaceri

Seara a fost deschisă de discursul ambasadorului SUA, Darryl Nirenberg, urmat de intervențiile președintelui Nicușor Dan și ale premierului Ilie Bolojan.  

În discursul alocuțiunea sa, Ilie Bolojan a vorbit pe larg despre rolul istoric al Statelor Unite, despre valorile care apropie cele două națiuni și despre contribuția americană la securitatea României.

„Sunt onorat să particip la această sărbătoare a Statelor Unite și a prietenilor mulți care în fiecare an sunteți aici în număr mare, și a celor care n-au putut ajunge aici”.

„Această mare națiune are o influență covârșitoare asupra lumii”

Ilie Bolojan a elogiat impactul global al Statelor Unite, evocând atât puterea economică, cât și rolul militar și politic al Washingtonului în ultimele două secole și jumătate:

„Această mare națiune, de 250 de ani, are o influență covârșitoare asupra lumii prin puterea economiei, prin capacitatea de a inova, prin forța armatelor sale – să ne gândim doar la salvarea Europei, la căderea comunismului”.

Premierul interimar a adăugat că „se cuvine să mulțumim Statelor Unite pentru acești 250 de ani și asupra impactului global masiv pe care l-a avut, inclusiv asupra României”.

Valorile americane, „extraordinare” și inspiraționale pentru România

Ilie Bolojan a vorbit și despre valorile care stau la baza democrației americane, subliniind că acestea au inspirat și România în parcursul său modern.

„Libertățile individuale, democrația, egalitatea de șanse sunt niște valori extraordinare care ne-au motivat și pe noi și ne motivează în continuare”, a spus Bolojan.

Mulțumiri pentru militarii americani: „Contribuie semnificativ la securitatea României”

În contextul tensiunilor regionale, premierul a transmis un mesaj ferm de apreciere pentru prezența militară americană în România:

„Se cuvine să mulțumim Statelor Unite și militarilor acesteia pentru că, fiind prezenți în România, fiind coloana vertebrală a NATO, în situația dificilă din regiune… contribuie semnificativ la securitatea României și la siguranța cetățenilor noștri”.

Premierul interimar a adăugat: „Mulțumim încă o dată militarilor americani care sunt aici.

„Companiile americane înseamnă locuri de muncă, transfer de tehnologie, oportunități”

Bolojan a adresat mulțumiri și mediului de afaceri american, subliniind rolul investițiilor în dezvoltarea României:

„Se cuvine să mulțumesc apoi companiilor americane care au investit în România, care înseamnă locuri de muncă, înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă oportunități”.

El a remarcat și contribuția acestora la promovarea României în SUA, „individual sau prin Camera de Comerț Româno-Americană”.

Ilie Bolojan, la Ambasada SUA. FOTO captură YouTube Guvernul României
Ilie Bolojan, la Ambasada SUA. FOTO captură YouTube Guvernul României

Comunitățile românești din SUA, „o punte între țările noastre”

Premierul a transmis un mesaj special românilor din diaspora americană:

„Sunt aici să mulțumesc comunităților românești din Statele Unite, studenților noștri, tuturor celor care trăiesc în America… pentru că sunt o punte între relațiile dintre țările noastre și sunt o bază a dezvoltării acestora”.

Congresmenii americani îi cer secretarului Apărării să renunțe la retragerea trupelor din România: „Decizia oferă muniție suplimentară Kremlinului”

Aprecieri pentru ambasadorul SUA și echipa diplomatică

Ilie Bolojan l-a felicitat pe ambasadorul american Darryl Nirenberg pentru activitatea din primele luni de mandat:

„În cele puțin peste 100 de zile, a început în forță și sunt convins că va contribui semnificativ în anii următori la întărirea parteneriatului dintre România și Statele Unite”.

De asemenea, premierul a mulțumit atașatului comercial Dickerson, aflat la final de mandat, pentru „tot ce a făcut în acești ani” și pentru prieteniile construite în România.

„La mulți ani Statelor Unite, la mulți ani România, la mulți ani prieteniei dintre țările noastre!”, a încheiat Ilie Bolojan.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost mușcați. Recomandări pentru turiști
digi24.ro
image
DOCUMENT: Subiectele la Matematică la Evaluare Națională 2026. Ce le-a picat elevilor
stirileprotv.ro
image
George Simion dezvăluie că a fost căutat de un consilier prezidențial, chiar înainte de votarea Guvernului Veștea, în Parlament. Ce i-ar fi cerut emisarul lui Nicușor Dan
gandul.ro
image
Alegeri anticipate în România? „Parlamentul nu poate fi dizolvat legal”
mediafax.ro
image
Vești excelente din cantonamentul lui Dinamo! Nuno Campos a primit la antrenamente 3 jucători noi
fanatik.ro
image
BNR pune în circulație noi bancnote în România. Ce se schimbă pe banii care vor ajunge în portofelele românilor
libertatea.ro
image
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
digisport.ro
image
Prețuri amețitoare pentru turiștii care merg la Beach, Please! 2026. O cazare în Costinești costă cât o vacanță de lux
click.ro
image
Fiul unei românce a luat cea mai mare notă la bacalaureatul din Barcelona: „Și mama mea a fost prima în România”
antena3.ro
image
Acţiunile unei companii fără niciun leu venituri explodează cu 30% la Bursa de Valori Bucureşti după ce acţionarii au fost chemaţi să voteze ieşirea de pe piaţă: Evaluatorul a stabilit un preţ dublu faţă de cotaţia din ultimul an
zf.ro
image
Reacţia unei eleve după proba la Matematică de la Evaluare: "A fost minunat, nu am știut absolut nimic"
observatornews.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
cancan.ro
image
Pensii crescute cu 330 lei și anularea CASS la pensiile între 3.000 și 4.000 lei Anunț de la viitorul guvern
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
Notificări ANAF pentru veniturile din străinătate. Ce trebuie să facă românii care au încasat bani în 2025 din Germania, Italia sau Marea Britanie
playtech.ro
image
Ce diferență de vârstă există între Lionel Messi și soția sa, Antonela. Cu cât este mai mare fotbalistul
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Ce surpriză! Chemat de la Cupa Mondială înapoi în Europa, după scandalul cu droguri și escorte
digisport.ro
image
Cu 10 ani înainte de Revoluție, Elena Ceaușescu a fost la un pas de moarte. Adevărul a fost ascuns de Securitate
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de ultimă oră după ce Grindeanu a fost desemnat premierul PSD
romaniatv.net
image
Nicușor Dan se întâlnește cu Donald Trump. Președinte României îi va spune un lucru important
mediaflux.ro
image
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Cum arată în prezent fiica Nicoletei Luciu. Kim și-a început cariera de model la doar 14 ani: „Așchia nu sare departe de trunchi”
click.ro
image
Cât de rea este, de fapt, cea mai ieftină vacanță all-inclusive din Turcia? Un youtuber a mers să verifice și a avut o reacție neașteptată: „Camera arată ponosită pe alocuri”
click.ro
image
Cum arată Maria Dragomiroiu la plajă, în America. Și stiliștii o laudă. Reacția fanilor când au văzut-o: „Arătați de 30 de ani!”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Shani Twain foto Profimedia jpg
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dorian Popa și-a amânat luna de miere după moartea lui Cheluțu: „Durerea nu va dispărea”. Unde va pleca în vacanță alături de soția sa?
image
Cum arată în prezent fiica Nicoletei Luciu. Kim și-a început cariera de model la doar 14 ani: „Așchia nu sare departe de trunchi”

OK! Magazine

image
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”