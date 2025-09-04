Cum își asigură polonezii bătrânețea: rente viagere în schimbul locuinței

Sistemul polonez de pensii a trecut printr-o reformă cruntă în cadrul căreia guvernul a preluat toate titlurile de stat din portofoliile fondurilor de pensii private obligatorii, astfel că valoarea investițiilor acestora s-a redus la jumătate. Prin preluarea titlurilor de stat, Polonia și-a redus cu 9% datoria publică, promițând în schimb seniorilor polonezi că le va indexa pensia anual, pentru a compensa diminuarea pensiei private.

Restructurarea sistemului de pensii private din Polonia a fost cauzată, în principal, de faptul că finanțarea acestui sistem nu a putut fi susținută de către stat.

Redirecționarea către fondurile de pensii a unei părți din contribuțiile sociale a făcut ca deficitul bugetar să fie tot mai greu de acoperit, conducând la majorarea datoriei publice.

Acum, la mai bine de 11 ani de când a fost demarată reforma pensiilor, tot mai mulți seniori polonezi sunt nevoiți să practice ipoteca inversă, un sistem prin care bătrânii își pun casa gaj în schimbul unei rente viagere, care-i ajută să își suplinească pensia.

O ipotecă inversă este un model financiar în care seniorii, în schimbul transferului dreptului de proprietate asupra proprietății lor către o instituție financiară, primesc o plată lunară și garanția că pot locui pe viață în casa lor, scrie Business Insider.

Potrivit celui mai recent raport al Asociației Societăților Financiare din Polonia (ZPF), piața creditelor ipotecare inverse este în creștere. Fondurile ipotecare au plătit 6,99 milioane PLN (un zlot polonez echivalează cu circa 1,2 lei) în anuități pe viață clienților în 2024.

Aceasta reprezintă o creștere de 46,5% față de anul precedent. Valoarea cumulată a plăților din 2010 a depășit acum 41,2 milioane PLN.

Ipoteca inversă – reguli, sume

O ipotecă inversă, cunoscută și sub denumirea de rentă viageră, este un model financiar în care seniorii, în schimbul transferului dreptului de proprietate asupra proprietății lor către o instituție financiară, primesc o plată lunară și o garanție pe viață de a locui în locuința lor. Conform datelor ZPF, această soluție se bucură de o popularitate tot mai mare, în special în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 75 și 80 de ani - vârsta medie a clienților în 2024 a fost de 76,7 ani.

Valoarea medie a proprietăților transferate către fonduri ipotecare în 2024 a fost de 468.900 PLN, cu o suprafață medie de 51,4 metri pătrați. Valoarea totală a proprietăților administrate de fonduri la sfârșitul anului a ajuns la 189 de milioane PLN, o creștere de 19,2% față de anul precedent.

Rentă viageră, plătită în medie 11 ani

„Cuantumul beneficiului primit de un senior depinde de mulți factori, cum ar fi vârsta și valoarea proprietății. În 2024, plata lunară medie dintr-o rentă viageră a fost de aproximativ 40% din pensia medie plătită de Institutul de Asigurări Sociale (ZUS). Presupunând speranța medie de viață a polonezilor, clienții fondului se pot aștepta la plăți timp de aproximativ 11 ani”, explică Agnieszka Kozioł, directoarea Departamentului de Rapoarte și Analize de la ZPF.

Creditele ipotecare inverse pot satisface nevoia de venituri suplimentare pentru seniori, în special pentru cei cu economii limitate pentru pensie. Cu toate acestea, popularitatea lor rămâne limitată, iar decizia de a utiliza această soluție necesită o analiză atentă a tuturor avantajelor și dezavantajelor.

Datele dintr-un studiu realizat de Asociația Supraveghetorilor Financiari Polonezi (ZPF) și Institutul de Dezvoltare Economică al Școlii de Economie din Varșovia (SGH) arată că doar 17,2% dintre polonezi economisesc pentru pensie. Prin comparație, un procent mai mare de respondenți declară că economisesc pentru timp liber (37,4%), renovarea locuinței (29,5%) sau cumpărarea unei mașini (19,9%).

Este demn de remarcat, totuși, că economisirea pentru pensie câștigă din ce în ce mai multă importanță – în 2008, doar 2,5% dintre polonezi au făcut o astfel de declarație, în timp ce acum zece ani era de 4,4%.

Guvernul a confiscat obligațiunile deținute de fondurile de pensii încă din 2014

Totul a început în 2010 când Guvernul polonez a decis să taie contribuţiile de la 7,3%, la 2,3%.

În 2014, însă, a început aplicarea unei reforme a sistemului de pensii ce a transformat Pilonul II. Practic, Guvernul a confiscat obligaţiunile deţinute de fonduri pentru a-şi reduce datoria publică. Vorbim de 36 miliarde euro. Datoria publică a scăzut de la 57% din PIB la puţin sub 50%. De asemenea, populaţia nu a mai fost obligată să cotizeze la sistemul de pensii private.

Contribuţiile au scăzut considerabil după ce a devenit voluntar, numărul contributorilor fiind diminuat la 2,5 milioane de membri au rămas din cei peste 16 milioane.

În luna octombrie 2018, Guvernul de la Varşovia venise cu un plan prin care să reconstruiască cel de-al doilea pilon de pensii, recunoscând indirect faptul că a fost o greşeală ce au făcut, în contextul în care piaţa de capital a avut de suferit.

Vârsta de pensionare în Polonia este stabilită la este de 65 ani pentru bărbați și 60 de ani pentru femei, vechimea minimă necesară pensionării la limita de vârstă fiind de 25 de ani pentru bărbați și 20 de ani pentru femei.

Concret, dacă o persoană nu are vechimea necesară, chiar dacă a împlinit vârsta de pensionare, nu va primi de la stat pensia minimă, ci doar un beneficiu în cuantumul rezultat din valoarea contribuțiilor acumulate în contul de pensionare. În cazul în care contribuțiile plătite nu sunt suficiente pentru a primi o pensie minimă, pensia se majorează până la nivelul celei mai mici pensii legale, care a fost anul trecut de 1.588,44 zloți (circa 366 euro). Potrivit Institutului de pensii polonez, ZUS, pensia pentru limită de vârstă și pentru incapacitate parțială de muncă este de 1.191,33 zloți, iar pensia pentru incapacitate totală din cauza unui accident sau boală profesională este de 1.429,60 zloți.