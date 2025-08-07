search
Joi, 7 August 2025
Noi reguli pentru pensiile private. Se introduce o nouă taxă pentru cei ce economisesc. Retragerea integrală a banilor va fi eliminată

Guvernul urmează să aprobe vineri, într-o ședință de Guvern, un proiect de lege care modifică fundamental sistemul de pensii private Pilon II. Potrivit documentului, se va introduce o nouă taxă, un comision de funcționare, ce va fi plătită de deponenți către un fond special de plată. 

Reguli noi stabilite de Guvern privind pensiile private / Sursa foto: Shutterstock
După 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II, Guvernul pregătește o schimbare majoră: contribuabilii nu vor mai putea retrage întreaga sumă acumulată. În schimb, vor avea la dispoziție doar două opțiuni – retrageri programate sau anuități viagere. În plus, va fi introdus un nou comision obligatoriu. 

În prezent, participanții la pensiile private și facultative pot opta fie pentru retragerea integrală a sumei acumulate, situație în care datorează impozit pe câștig și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru întreaga sumă ce depășește 3.000 de lei, fie pentru retrageri programate, în tranșe egale, timp de maximum cinci ani (60 de luni).

Dispare posibilitatea de a retrage banii dintr-un foc 

Noua propunere legislativă elimină posibilitatea retragerii integrale. În schimb, participanții vor putea alege între două opțiuni: retragere programată sau anuitate viageră. În cazul primei variante, persoana va primi lunar o sumă fixă, pentru o perioadă determinată. Dacă titularul decedează înainte de epuizarea fondurilor, suma rămasă va reveni moștenitorilor.

În plus, participanții vor putea retrage, într-o singură tranșă, cel mult 25% din suma acumulată, dar nu vor mai avea acces la întreaga sumă dintr-o dată.

În cazul anuității viagere, pensia va fi plătită pe tot parcursul vieții beneficiarului, indiferent de durata acesteia. Valoarea lunară a pensiei va fi calculată pe baza unor factori statistici precum speranța de viață, rata mortalității și alți indicatori demografici. Din acest motiv, suma lunară primită va fi, cel mai probabil, mai mică decât în cazul unei retrageri programate. 

Taxă nouă pentru cei care pun bani de-o parte pentru pensia privată 

În expunerea de motive a proiectului de lege, consultat de Adevărul, la capitolil ”Schimbări preconizate” este menționat explicit: 

„Cheltuielile aflate în sarcina fondului de plată sunt comisionul lunar de administrare din activele fondului și cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de plată.”

Astfel, în loc să beneficieze integral de sumele acumulate, viitorii pensionari vor plăti în plus pentru funcționarea mecanismului de plată al pensiei, o nouă taxă mascată în comision de funcționare. 

Fondul de plată va percepe comision lunar de administrare / Sursa: captură document
Se indică faptul că fondul de plată va acoperi aceste cheltuieli din activele sale, adică din banii acumulați de participanți. 

Câți bani sunt la fondurile private de pensii din România

 Potrivit Economedia.ro, fondurile de pensii private obligatorii Pilon 2 aveau active în valoare de 166,2 miliarde lei, la finalul lunii mai 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024, potrivit statisticii Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF). Fondurile de pensii facultative Pilon 3 aveau active în valoare de 6,1 miliarde de lei, la finalul lunii mai 2025, în creştere cu 21% comparativ cu nivelul înregistrat la aceeaşi dată a anului anterior. 

Economie

