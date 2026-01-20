Miruță, despre reforma în administrație: „Vom înlocui combinațiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiți, pilele cu meritocrația”

Vicepremierul și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat că România este „în sfârșit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul țării” și a subliniat importanța reformelor în administrație și gestionarea responsabilă a banului public.

„Suntem, în sfârșit, pe un drum mult mai corect pentru bugetul țării noastre. Cifrele nu mint, nu dezinformează, nu îi ceartă pe cei care au huzurit iresponsabil în trecut cu banii publici ai României până s-a ajuns la os. După o jumătate de an de decizii necesare pentru a mai rămâne în picioare țara asta, când s-a tras linie la final de an, estimarea Ministerului de Finanțe este că deficitul bugetar este mai mic cu 15 miliarde decât ne așteptam”, a scris Radu Miruță, pe FB.

Miruță a explicat că revenirea României la o funcționare corectă depinde de profesionalism și muncă, nu de declarații populiste.

„Economia se construiește cu muncă și cartea învățată, nu cu declarații lăutărești care sub titlu nu mai ascund nimic”, a adăugat acesta.

Vicepremierul a mulțumit românilor – angajați, antreprenori, pensionari, studenți, părinți și bunici – pentru responsabilitatea și implicarea lor, subliniind că efortul colectiv a contribuit la reducerea deficitului și la stabilizarea situației economice.

„Doar împreună am reușit să trecem un hop important. Un stat corect va întoarce beneficii pentru oameni de îndată ce se va pune pe picioare. Acum doar a ieșit din spital și analizele arată mai bine”, a afirmat el.

În ceea ce privește reforma administrației, Miruță a transmis un mesaj clar.

„Da, ordinea operațiilor trebuie schimbată și vom reuși pe deplin doar dupa ce vom inlocui combinațiile cu normalitatea, atârnătorii cu oameni bine pregătiți, pilele cu meritocrația”, a spus ministrul.

El a mai explicat că Guvernul lucrează în paralel la ajustarea cheltuielilor statului și la creșterea economică reală, pentru ca România să devină mai puternică, nu doar mai prudentă fiscal.

„La Ministerul Apărării Naționale, alături de colegii mei din toate structurile, lucrez zilnic pentru a corecta ce e de corectat, pentru a investi cu cap și pentru a construi un 2026 mai bun pentru toți. E mult de făcut, dar avem direcția corectă. Iar încrederea voastră face toată diferența”, a adăugat Miruță.