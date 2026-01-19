search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa s-a întâlnit Ilie Bolojan și Radu Miruță. Discuții despre consolidarea cooperării strategice dintre România, NATO şi SUA

Publicat:

Premierul Ilie Bolojan l-a primit luni, 19 ianuarie, la Palatul Victoria, pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), aflat în vizită în România. Grynkewich s-a întâlnit și cu ministrul Apărării, Radu Miruță.  

Întâlnirea de la Palatul Victoria. FOTO FB Guvernul României
Întâlnirea de la Palatul Victoria. FOTO FB Guvernul României

Șeful Executivului de la București a salutat prezența în România a înaltului oficial, care intervine într-un moment important al discuțiilor aliate privind eforturile comune de consolidare a posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic.

„Prim-ministrul a transmis mulțumiri generalului Alexus G. Grynkewich pentru sprijinul acordat apărării României, prin activitățile de vigilență sporită și inițiativele NATO, precum Santinela Estică. De asemenea, a subliniat importanța unei posturi de descurajare și apărare credibile în zona Mării Negre, a unei prezențe aliate substanțiale pe teritoriul României și a pledat, totodată, pentru o abordare unitară a NATO de a lungul întregului Flanc”. a transmis Guvernul României.

Alexus G. Grynkewich și Ilie Bolojan. FOTO FB Guvernul României
Alexus G. Grynkewich și Ilie Bolojan. FOTO FB Guvernul României

„Dialogul constant cu liderii militari ai Alianței este esențial pentru a asigura securitatea”

Alexus G. Grynkewich a avut o înâlnire și cu ministrul Finanțelopr, Radu Miruță. Cei doi au discutat  despre consolidarea cooperării strategice dintre România, NATO și partenerul strategic american.

„Astăzi, la Ministerul Apărării Naționale, l-am primit intr-o intalnire oficiala pe generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al fortelor aliate NATO in Europa, general in armata SUA.  Discuțiile au vizat consolidarea cooperării strategice dintre România, NATO și partenerul strategic american, într-un context de securitate regională tot mai complex. Am abordat subiecte esențiale precum întărirea Flancului Estic al Alianței, creșterea capacităților de descurajare și apărare, precum și adaptarea la noile tipuri de amenințări hibride, în special cele din zona războiului electronic și cibernetic”, a scris Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

România rămâne „un pilon de stabilitate la granița estică a NATO”, iar dialogul constant cu liderii militari ai Alianței este „esențial pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri și a întregii regiuni”, a mai spus oficialul român.

Investițiile în capabilități moderne, interoperabilitatea și pregătirea comună sunt cheia unui răspuns eficient la provocările actuale și viitoare.

Securitatea nu este doar o obligație, ci o responsabilitate comună, construită prin parteneriate solide și decizii strategice asumate.

Amintim că și președintele Nicușor Dan l-a primit luni, 19 ianuarie, la Palatul Cotroceni, pe Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR) și al Comandamentului European al Armatei Statelor Unite ale Americii (USEUCOM), general Alexus G. Grynkewich.

În cadrul discuțiilor, Nicușor Dan a evidențiat provocările de securitate din regiunea Mării Negre, determinate de războiul din Ucraina, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spațiul aerian național.  

