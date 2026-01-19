search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Analiză Reforma administrației locale provoacă furie în rândul primarilor: „Guvernanții trăiesc pe altă planetă” / „Să ne dăm demisia”

Analize Adevărul
Publicat:

Reforma administrației publice locale, pregătită de Guvern, stârnește nemulțumire în rândul primarilor din țară. În timp ce edilii comunelor mici se plâng că vor rămâne singuri în primărie, unii primari de municipii acuză executivul de necunoașterea realităților economice locale. „Adevărul” a discutat cu mai mulți edili pentru a afla cum sunt resimțite măsurile de austeritate la nivel local.

Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea
Ilie Bolojan. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Planurile de reducere a cheltuielilor bugetare, care implică diminuarea organigramelor sau tăieri salariale, se lovesc de un zid de scepticism în administrația locală. De la Giurgiu la Câmpulung și de la Constanța la Buzău, primarii avertizează că aplicarea matematică a unor procente de reducere riscă să blocheze proiectele europene sau să ducă la procese interminabile.

„Cel mai bine ar fi ca toți primarii să își dea demisia”

Una dintre cele mai dure poziții vine din partea lui Adrian Anghelescu (PNL), primarul municipiului Giurgiu. Deși susține că reduce schema de personal din cadrul Primăriei, edilul acuză că măsurile sunt foarte greu de aplicat din punct de vedere legal.

O să reducem din personal în baza unei noi organigrame. Nu este așa de ușor să faci o nouă organigramă și să dai oameni afară, fiindcă trebuie să realizezi concursuri pe posturile rămase. Pentru a face acest lucru îți trebuie timp îndelungat și să lucrezi cu o firmă specializată. Fiindcă, dacă nu faci asta, poți să ajungi să plătești, ca la Oradea, ca să se întoarcă personalul înapoi, cu toate salariile plătite, și fără a mai avea vreun drept (...) Foarte greu. Cel mai bine ar fi ca toți primarii să își dea demisia, fiindcă nu se poate continua nici cu măsuri care n-au nicio legitimitate”, a declarat Anghelescu pentru „Adevărul”.

Anghelescu atrage atenția și asupra inechității reducerilor uniforme. El susține că primăriile care au aplicat deja austeritatea în anii trecuți sunt acum pedepsite, fiind obligate să taie din nou, la fel ca cele care au cheltuit excedentar.

„De câte ori am aplicat, și de când sunt în mandat (...) am aplicat austeritate la austeritate. Și întotdeauna Guvernul a zis, în fiecare an, să fac reduceri cu zece la sută (...). Adică cei care făceau deja economii, aveau deja organigrame cu mai puțini oameni, ei se raportau tot la ei înșiși și mai trebuia să aplice încă zece la sută”, explică Anghelescu.

„O să rămân eu cu vicele și cu contabilul”

La polul opus, în mediul rural, reforma nu amenință prea tare aparatul bugetar. Florin Stemate (PSD), primarul comunei Bisoca din județul Buzău, descrie o situație critică, în care posturile sunt oricum vacante din cauza salariilor mici, iar angajații rămași sunt pe picior de pensionare.

„Noi avem în organigramă vreo 20 de posturi și nu sunt ocupate încă vreo 7-8. Și deja 2-3 ies la pensie. O să cam rămân eu cu vicele și cu contabilul pe-aici. Câți angajați mai putem să mai angajăm? Cum ne-am descurcat până acum, trebuie să ne descurcăm în continuare. Nu cred că avem de unde să facem reduceri”, spune primarul.

Stemate atrage atenția că nimeni nu se înghesuie să ocupe locurile libere.

 „Pe registrul agricol nu avem pe nimeni. Secretarul, în martie, iese la pensie (...) Suntem cam câte unul pe aproape trei posturi.”, a susținut edilul.

Elena Lasconi: „Cei care guvernează țara asta sunt de pe altă planetă”

Deși în timpul campaniei pentru președinție a promis că îl va numi premier pe Ilie Bolojan, Elena Lasconi (USR), primarul din Câmpulung Muscel, lansează acum critici dure la adresa șefului executivului, fiind nemulțumită de reforma administrației locale. Ea spune că va organiza consultări cu angajații, preferând solidaritatea în fața concedierilor, cu o singură excepție posibilă.

„Se pare că cei care guvernează țara asta sunt de pe altă planetă. Parcă n-au fost primari. (...) Din punctul de vedere al numărului de oameni, am foarte puțini oameni pentru implementarea proiectelor. Deci, dacă eu vă spun că n-am cu cine să fac sau să duc la bun sfârșit proiectele, asta înseamnă că mai degrabă mă orientez către o scădere a salariilor. „Poate de la Poliția Locală, da, pentru că sunt ineficienți, dar din aparatul de specialitate al primarului nu prea pot să dau”, a precizat Lasconi pentru „Adevărul”.

Varianta „fericită”: tăierea posturilor vacante

Pentru unii primari, salvarea vine din faptul că nu au reușit să ocupe organigramele. Vasile Delicoti (PNL), primarul comunei Poarta Albă (Constanța), și Cosmin Feroiu (PNL), primarul comunei Bran (Brașov), spun că se încadrează în țintele de reducere prin simpla eliminare a posturilor neocupate.

„Noi vom aplica cu reducere de personal. Adică, practic, nici nu avem de redus, că suntem sub jumătatea organigramei. Din 43 avem 20 (ocupate - n.r.). (...) Noi suntem, cred, una din cele câteva sute de primării care nu trebuie să reducă”, a explicat Vasile Delicoti.

La rândul său, Cosmin Feroiu consideră că Branul este într-o „variantă plăcută”, dar rămâne rezervat până la forma finală a legii.

„Ultimul lucru pe care mi l-aș dori este să dau pe cineva afară sau să tai din salarii (...) Între a da pe cineva afară și a tăia din salarii, probabil varianta ar fi să reduci din salariu, deși nu este benefică pentru nimeni”, a punctat Feroiu.

În tot acest peisaj de incertitudine, unii edili au adoptat politica pașilor mărunți. Marius Aliman (PSD), primarul comunei Deveselu, rezumă starea de expectativă generală.

„Așteptăm un pic să vedem ce se va da. Încă nu știu, n-avem nimic oficial. Vedem. O să ne vină și nouă, ne grupăm și vedem după aceea ce ni se impune de la centru. (...) Eu nu m-am gândit la nimic, pentru că am auzit fel și fel de variante”, a declarat Aliman pentru „Adevărul”.

