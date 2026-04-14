Alexandru Rogobete: ,,Vom include expertiza Spitalului Militar din Bruxelles pentru pornirea centrelor de mari arși din România"

Colaborarea cu Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles va fi extinsă, astfel încât centrele de Mari Arși din Timișoara și Târgu Mureș să beneficieze de expertiza medicilor belgieni. ,,Mai presus de infrastructură, cred că este important acum să aliniem protocoalele și standardele de îngrijiri", a spus ministrul Sănătății, Alexandru Robobete, la Healthcare Forum.

Cum va decurge colaborarea cu Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles

,,Am avut o vizită oficială la Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles, cel mai mare și cel mai important centru de mari arși din Europa, unde noi am trimis de-a lungul anilor - inclusiv acum se află trei pacienți români internați acolo - pacienți cu arsuri grave. Și vom modifica puțin și vom completa acordul de parteneriat între cele state și vom include expertiza acestui centru pentru pornirea spitalelor din România. Eu cred că este foarte important!", a anunțat ministrul la evenimentul organizat de „Adevărul”.

Oficialul a explicat cum va decurge parteneriatul:

,,Reprezentanții acestui spital și-au arătat disponibilitatea de a veni în România și de a vizita cele două centre noi - Timișoara și Târgu Mureș - pentru ultimele ajustări care țin de flux și de modul de organizare, ținând cont de experiența lor vastă în acest domeniu. Și, pe de altă parte, echipele medicale din România vor veni la Bruxelles și vor sta alături de echipele din Spitalul Militar, pentru a se adapta celor mai riguroase standarde."

,,Aceste centre au nevoie de ceva esențial: de disciplină"

Ministrul Sănătății a subliniat că nu sunt suficiente doar clădirile și echipamentele, și este absolut necesară alinierea la protocoalele europene.

,,Aceste centre de arși, pe lângă infrastructura care deja există, au nevoie de ceva esențial, care din păcate de multe ori este ignorat: au nevoie de disciplină. Disciplina mișcărilor, conduita terapeutică, gestica. Toate aceste detalii - care par detalii, dar de fapt sunt esențiale - duc către succesul tratamentului unui pacient cu arsuri grave și reducerea riscului de infecții nosocomiale".

Care este stadiul spitalelor regionale

Alexandru Rogobete a precizat și care este stadiul spitalelor regionale.

,,La Timișoara și la Târgu Mureș clădirile sunt finalizate. Acum se lucrează la instalarea echipamentelor. Undeva în această vară le vom da în folosință pe amândouă. (...) La centrul de la Grigore Alexandrescu a existat o întârziere, dar recuperăm. Se lucrează la etajul 4. Anul viitor, în primăvară, va fi finalizat și acesta".

Spitalul Militar Regina Astrid din Bruxelles a oferit ajutor esențial României, inclusiv după incendiul din Colectiv, când a preluat pacienți care au fost salvați.