Ministrul Oana Țoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe, organizat la Bruxelles

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, va participa luni, 15 decembrie, la Consiliul Afacerilor Externe, organizat la Bruxelles. Ministrul va lua parte și la evenimentele organizate în marja acestei reuniuni, care se vor desfășura tot în capitala Belgiei.

Potrivit MAE, agenda reuniunii include agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu participarea ministrului ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, prin videoconferinţă, situaţia din Orientul Mijlociu, inclusiv Siria şi Liban, şi China, cu accent pe aspecte geopolitice şi geoeconomice.

În marja reuniunii, ministrul Oana Ţoiu va participa la un mic-dejun informal al şefilor diplomaţiilor europene cu ministrul Afacerilor Externe al Armeniei, Ararat Mirzoyan.

Potrivit site-ului Consiliului European, Consiliul Afacerilor Externe este alcătuit din miniștrii afacerilor externe din toate statele membre ale UE. În funcție de ordinea de zi, Consiliul îi reunește, de asemenea, pe:

miniștrii apărării (politica de securitate și apărare comună)

miniștrii competenți în materie de dezvoltare (cooperarea pentru dezvoltare)

miniștrii comerțului (politica comercială comună)

Reuniunile Consiliului Afaceri Externe sunt prezidate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în prezent Kaja Kallas. Înaltul Reprezentant este sprijinit de Serviciul European de Acțiune Externă.

Cu toate acestea, atunci când Consiliul Afaceri Externe discută chestiuni de politică comercială comună, este prezidat de reprezentantul statului membru al UE care deține președinția Consiliului UE, asigurată prin rotație pentru perioade de șase luni.

Consiliul Afaceri Externe se reunește de obicei cel puțin o dată pe lună.