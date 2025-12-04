search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Anunț de ultimă oră al ministrului de Externe, Oana Țoiu: „Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal până în aprilie 2026”

0
0
Publicat:

Benzinăriile Lukoil pot funcţiona legal, pot plăti salarii şi achiziţiona stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

Oana Țoiu, ministrul român de Externe FOTO: Facebook
Oana Țoiu, ministrul român de Externe FOTO: Facebook

"Decizia SUA (OFAC) de astăzi, Licenţa 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă şi securitatea energetică şi păstrează interdicţiile de transferuri spre Rusia. În ultimele săptămâni ne-am coordonat îndeaproape cu OFAC privind scenariile posibile în România, alături de ministerele relevante, iar Guvernul României a luat măsurile necesare şi are acum instrumentele pentru a putea supraveghea activitatea companiei. Ştiu că sunt mulţi angajaţi şi familiile lor care au nevoie de claritate până la vânzare, care se întreabă dacă de Crăciun vor putea primi banii de salarii de la angajatorul lor sau nu", a scris şefa diplomaţiei române pe platforma X.

Ministrul a explicat faptul că benzinăriile pot funcţiona legal şi se permite explicit vânzarea sau lichidarea operaţiunilor către alţi operatori.

"Este interzis transferul oricăror fonduri sau profituri către Rusia, iar asta nu va fi ceva ce depinde doar de cuvântul lor, ci este ceva ce monitorizăm direct", adaugă Oana Ţoiu.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
digi24.ro
image
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un român pe 2 ture la carusel și una cu sania VR a lui Moș Crăciun. Prețul pentru 9 minute de distracție
gandul.ro
image
Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe din Europa
mediafax.ro
image
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”
fanatik.ro
image
Cele trei provocări pe care Europa trebuie să le rezolve ca să-l convingă pe Putin că Ucraina nu poate fi învinsă
libertatea.ro
image
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
digi24.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Dezlănțuit! Louis Munteanu a venit la microfon și a "dat de pământ" cu propria sa echipă
digisport.ro
image
Sondaj CURS| Bătălie foarte strânsă pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluță conduce, urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat"
observatornews.ro
image
DOLIU în presă! A murit jurnalistul Mihai Stănescu
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Revin radarele fixe pe șoselele din România. Lista completă cu drumurile care vor fi monitorizate
playtech.ro
image
Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios. Suma uriașă plătită de fotbalist
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
digisport.ro
image
Călin Georgescu dă semnalul de boicot, în ultima săptămână de campanie: NU susține pe nimeni
stiripesurse.ro
image
Orașul din România unde meteorologii anunță nu mai puțin de 20 de zile cu ninsoare, în luna decembrie
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Ionel Ganea nu mai e om, la 6 luni după ce și-a pierdut băiețelul. Dezvăluirea care sfâșie inimile tuturor. Marius Șumudică: „Vorbea și plângea…”
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație! Ce pensionari primesc 7500 de lei pe lună și nu plătesc CAS
mediaflux.ro
image
Eva Kerekes, jucătoare cu origini maghiare, apel tulburător în presa din Ungaria: „E ridicol! Mă doare sufletul, sunt prinsă la mijloc”
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Ce s-a descoperit după autopsia medicului Ștefaniei Szabo. Nu a murit din cauza unui infarct sau AVC
actualitate.net
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență
click.ro
image
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
click.ro
image
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Cine o "sapă" zilnic pe Prinţesa Kate? E o înaltă trădare! Şi nu, nu e vorba de Meghan Markle
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Colonelul Henry W. Anderson, șeful Comisiei Balcanice a Crucii Roșii Americane, împreună cu personalul său, în fața sediului din București, în 1920 (© Library of Congress)
Nu am făcut singuri Unirea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiica nelegitimă a lui Putin, descoperită la Paris. „Spune-i să oprească războiul” -„Sigur!”| FOTO/VIDEO
image
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență

OK! Magazine

image
Viitorul Rege și viitoarea Regină a Angliei! William și Kate au luat cu asalt internetul cu portretul lor perfect de Crăciun

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Studiu: Masturbarea poate ajuta femeile la menopauză