Noua șefă a MI6 avertizează asupra amenințării rusești în creștere. „Linia frontului este peste tot”

Marea Britanie se confruntă cu o nouă „epocă a incertitudinii”, potrivit discursului pe care Blaise Metreweli, noua șefă al MI6, îl va susține pentru prima dată din această funcție și în care identifică Kremlinul ca amenințare principală, potrivit The Guardian.

Comploturile de asasinat, sabotajele, atacurile cibernetice și manipularea informațiilor de către Rusia și alte state ostile înseamnă că „linia frontului este peste tot”, va avertiza luni, 15 decembrie, noua șefă al MI6.

Blaise Metreweli va semnala în discursul său că Regatul Unit se confruntă cu o nouă „eră a incertitudinii”, în care regulile conflictului sunt rescrise, în special în lumina agresiunii mai ample a Kremlinului după invadarea Ucrainei.

„Exportul haosului este o caracteristică, nu o eroare, a abordării rusești față de implicarea internațională”, va argumenta prima femeie șefă a agenției, care se așteaptă ca acest lucru să continue „până când Putin nu va fi forțat să-și schimbe calculele”.

„Situația este mai periculoasă decât am cunoscut în timpul carierei mele”

Comentarii similare despre amploarea amenințării, în special din partea Rusiei, sunt așteptate să fie făcute de mareșalul Richard Knighton, șeful Statului major al apărării, care, potrivit sursei citate, urmează să spună într-un discurs separat că „situația este mai periculoasă decât am cunoscut în timpul carierei mele” și să facă apel la întreaga țară să „intensifice eforturile”.

Afirmațiile vin în contextul în care premierul Keir Starmer urmează să zboare la Berlin pentru un summit de urgență cu lideri europeni, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, în încercarea de a convinge SUA să accepte un plan de pace european alternativ pentru Ucraina.

„Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială: sprijinul nostru este de durată”

În discursul lui Metreweli, care urmează să fie publicat integral luni după-amiază, Rusia este identificată drept o amenințare acută, cu o mentalitate „agresivă, expansionistă și revizionistă” care l-a determinat pe Vladimir Putin să ordone invazia vecinului său și să implementeze tactici agresive de sprijin în toată Europa.

„Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială: sprijinul nostru este de durată. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi menținută”, se așteaptă să spună șeful spionajului, deși realitatea diplomatică din ultima lună este că poziția SUA este incertă, Trump și Witkoff favorizând anterior cererile rusești.

Printre amenințările cu care se confruntă Regatul Unit se numără tentativa de a-i ucide pe Serghei și Iulia Skripal în Salisbury, în 2018, cu o toxină care a dus la moartea britanicei Dawn Sturgess.

O anchetă publică privind moartea lui Sturgess, care a ridicat accidental sticla cu otravă, a concluzionat luna aceasta că președintele rus a fost „responsabilul moral” al tentativei.

Amenințările includ și eforturile Rusiei de a utiliza inteligența artificială pentru a crea dezinformare la scară largă, prin videoclipuri online care vizează subminarea sprijinului public pentru Ucraina sau răspândirea de zvonuri false despre sănătatea Prințesei de Wales, așa cum a fost subliniat într-un discurs recent al secretarului de externe, Yvette Cooper.

În luna mai a acestui an, șase bulgari care locuiau în Marea Britanie au fost închiși pentru participarea la un complot de spionaj, care a inclus supravegherea ostilă a unui jurnalist de investigații cunoscut pentru dezvăluirile Kremlinului din întreaga Europă și o tentativă de a recupera numerele de telefon ale unor soldați ucraineni despre care se crede că se antrenează în Germania, amintește The Guardian.

În extrasele preliminare, nu a existat însă nicio mențiune explicită a Chinei, în afară referirea la sancționarea de săptămâna trecută a două companii cu sediul în țară acuzate de implicare în atacuri cibernetice fără discriminare împotriva Regatului Unit și a aliaților săi.

Rusia vrea să „provoace, să limiteze, să divizeze și, în cele din urmă, să distrugă NATO”

Se așteaptă ca Knighton, cel mai înalt ofițer militar al țării din septembrie, să sublinieze, de asemenea, amenințarea din partea Rusiei atât la adresa Regatului Unit, cât și a alianței militare NATO, în prima sa conferință anuală la thinktank-ul Royal United Services Institute.

„Războiul din Ucraina demonstrează disponibilitatea lui Putin de a viza statele vecine, inclusiv populațiile lor civile”, urmează să spună el și să argumenteze că Moscova vrea să „provoace, să limiteze, să divizeze și, în cele din urmă, să distrugă NATO”.