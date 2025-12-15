search
Luni, 15 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Noua șefă a MI6 avertizează asupra amenințării rusești în creștere. „Linia frontului este peste tot”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Marea Britanie se confruntă cu o nouă „epocă a incertitudinii”, potrivit discursului pe care Blaise Metreweli, noua șefă al MI6, îl va susține pentru prima dată din această funcție și în care identifică Kremlinul ca amenințare principală, potrivit The Guardian.

Blaise Metreweli, noua șefă a MI6. FOTO X
Blaise Metreweli, noua șefă a MI6. FOTO X

Comploturile de asasinat, sabotajele, atacurile cibernetice și manipularea informațiilor de către Rusia și alte state ostile înseamnă că „linia frontului este peste tot”, va avertiza luni, 15 decembrie, noua șefă al MI6.

Blaise Metreweli va semnala în discursul său că Regatul Unit se confruntă cu o nouă „eră a incertitudinii”, în care regulile conflictului sunt rescrise, în special în lumina agresiunii mai ample a Kremlinului după invadarea Ucrainei.

Exportul haosului este o caracteristică, nu o eroare, a abordării rusești față de implicarea internațională”, va argumenta prima femeie șefă a agenției, care se așteaptă ca acest lucru să continue „până când Putin nu va fi forțat să-și schimbe calculele”.

„Situația este mai periculoasă decât am cunoscut în timpul carierei mele”

Comentarii similare despre amploarea amenințării, în special din partea Rusiei, sunt așteptate să fie făcute de mareșalul Richard Knighton, șeful Statului major al apărării, care, potrivit sursei citate, urmează să spună într-un discurs separat că „situația este mai periculoasă decât am cunoscut în timpul carierei mele” și să facă apel la întreaga țară să „intensifice eforturile”.

Afirmațiile vin în contextul în care premierul Keir Starmer urmează să zboare la Berlin pentru un summit de urgență cu lideri europeni, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, în încercarea de a convinge SUA să accepte un plan de pace european alternativ pentru Ucraina.

„Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială: sprijinul nostru este de durată”

În discursul lui Metreweli, care urmează să fie publicat integral luni după-amiază, Rusia este identificată drept o amenințare acută, cu o mentalitate „agresivă, expansionistă și revizionistă” care l-a determinat pe Vladimir Putin să ordone invazia vecinului său și să implementeze tactici agresive de sprijin în toată Europa.

„Putin nu ar trebui să aibă nicio îndoială: sprijinul nostru este de durată. Presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi menținută”, se așteaptă să spună șeful spionajului, deși realitatea diplomatică din ultima lună este că poziția SUA este incertă, Trump și Witkoff favorizând anterior cererile rusești.

Printre amenințările cu care se confruntă Regatul Unit se numără tentativa de a-i ucide pe Serghei și Iulia Skripal în Salisbury, în 2018, cu o toxină care a dus la moartea britanicei Dawn Sturgess.

O anchetă publică privind moartea lui Sturgess, care a ridicat accidental sticla cu otravă, a concluzionat luna aceasta că președintele rus a fost „responsabilul moral” al tentativei.

Amenințările includ și eforturile Rusiei de a utiliza inteligența artificială pentru a crea dezinformare la scară largă, prin videoclipuri online care vizează subminarea sprijinului public pentru Ucraina sau răspândirea de zvonuri false despre sănătatea Prințesei de Wales, așa cum a fost subliniat într-un discurs recent al secretarului de externe, Yvette Cooper.

În luna mai a acestui an, șase bulgari care locuiau în Marea Britanie au fost închiși pentru participarea la un complot de spionaj, care a inclus supravegherea ostilă a unui jurnalist de investigații cunoscut pentru dezvăluirile Kremlinului din întreaga Europă și o tentativă de a recupera numerele de telefon ale unor soldați ucraineni despre care se crede că se antrenează în Germania, amintește The Guardian.  

În extrasele preliminare, nu a existat însă nicio mențiune explicită a Chinei, în afară referirea la sancționarea de săptămâna trecută a două companii cu sediul în țară acuzate de implicare în atacuri cibernetice fără discriminare împotriva Regatului Unit și a aliaților săi.

Rusia vrea să „provoace, să limiteze, să divizeze și, în cele din urmă, să distrugă NATO”

Se așteaptă ca Knighton, cel mai înalt ofițer militar al țării din septembrie, să sublinieze, de asemenea, amenințarea din partea Rusiei atât la adresa Regatului Unit, cât și a alianței militare NATO, în prima sa conferință anuală la thinktank-ul Royal United Services Institute.

„Războiul din Ucraina demonstrează disponibilitatea lui Putin de a viza statele vecine, inclusiv populațiile lor civile”, urmează să spună el și să argumenteze că Moscova vrea să „provoace, să limiteze, să divizeze și, în cele din urmă, să distrugă NATO”.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio” limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au muncit în străinătate și se întorc în țară. Care este motivul
gandul.ro
image
Infotrafic: Ceața îngreunează circulația pe mai multe drumuri din sudul țării
mediafax.ro
image
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
fanatik.ro
image
Judecătoarea Raluca Moroșanu, despre cum a plănuit să-și contrazică șefele de la CAB și să confirme acuzațiile din documentarul Recorder: „Ăștia fac ca Ceaușescu”
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
digisport.ro
image
Ministrul Muncii, anunț despre majorarea pensiilor: cine sunt pensionarii care primesc bani în plus în decembrie
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Un alt oraș din Europa oferă până la 30.000 de euro celor care aleg să se mute acolo. Totul, cu o condiție
observatornews.ro
image
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Cât va costa o vacanță în Bulgaria după trecerea la euro. La ce costuri să se aștepte turiștii români din 2026
playtech.ro
image
Florin Tănase a dat lovitura: 20 de milioane de euro pentru jucătorul de la FCSB
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: pune 10 miliarde de euro pe masă pentru a cumpăra Barcelona!
digisport.ro
image
Judecătorul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul "Mită în Portul Constanța”, solidar cu protestul magistraților
stiripesurse.ro
image
Atenție, informații cu puternic IMPACT EMOȚIONAL! Faimoșii soți au fost uciși cu SÂNGE RECE în propriul lor apartament! Fiul lor ar fi fost cel care i-a înjunghiat
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Dezastru total pentru angajaţi şi pensionari. Anunţul apocaliptic făcut de Bolojan pentru 2026
romaniatv.net
image
Avertisment dur pentru români! Va conta unde locuiesc și ce loc de muncă au
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Strigătele de disperare ale lui Dani Cek și ale Părintelui Lungu: „Azi-noapte nu am dormit. Nu am închis un ochi”
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
Mariana Moculescu revine în casa în care a locuit cu Horia Moculescu? „Merit, partea mea a fost plătită din munca părinților” Unde îi sunt lucrurile: „Horia mi le-a dus în...”
click.ro
image
Cele 5 zodii care vor renaște după Crăciun. Au karma de partea lor și îsi schimbă destinul
click.ro
Albert și Charlene de Monaco foto Facebook jpg
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Sarmizegetusa Regia (© Facebook / Administrația Sarmizegetusa Regia)
Când a fost ridicată fortificația vizibilă în prezent la Sarmizegetusa Regia?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zi excelentă pentru o zodie de foc! 15 decembrie aduce noroc, reușite și vești bune pentru acești nativi
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Fostul burlac convins de la Hollywood nu mai are voie... NIMIC! Confesiunea amuzantă a lui George Clooney: ”Nu mai pot nici să...”

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică