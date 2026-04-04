Ministrul Muncii a dezvăluit ce pensie are mama sa. „A lucrat mai toată viața pe salariul minim”

Ministrul Muncii Florin Manole a dezvăluit că pensia mamei sale se apropie de cea minimă.

Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat că mama sa are o pensie care nu atinge pragul de 2.000 de lei pe lună, chiar dacă spune că a muncit toată viața.

Acesta a explicat că mama sa a avut salarii mici în trecut, contribuțiile la stat au fost reduse, lucru care i-a afectat la calculul pensiei.

„Mama mea are pensie sub 2.000 de lei. A lucrat într-o croitorie toată viața. Salariul ei n-a crescut decât odată cu salariul minim, indiferent cât de mult sau cât de bine a muncit, chiar și pentru branduri de renume mondial. Aceasta este realitatea multor români care muncesc opt ore pe zi și tot ajung să trăiască de pe un minim pe economie. Mama mea a lucrat în anii ’90, când salariile erau mici, cotizațiile și ele. Acum, și pensia este, din păcate, mică”, a spus Florin Manole la Gândul.

Guvernul a aprobat săptămâna trecută „Pachetul de solidaritate”, proiect inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Pentru pensionari este instituit un ajutor financiar acordat în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026. Aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei inclusiv vor primi:

1.000 lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 lei

800 lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 lei

600 lei pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 lei

Ajutorul financiar va fi acordat prin casele teritoriale de pensii, casele sectoriale de pensii, fără să fie necesare cereri din partea beneficiarilor.