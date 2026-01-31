Ministrul Investițiilor anunță transparență totală: cheltuielile cu deplasările externe, vizibile online

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunțat, vineri seară, că toate cheltuielile cu deplasările externe sunt disponibile pe site-ul instituţiei, inclusiv ale miniştrilor din ultimii cinci ani.

„Începând de astăzi, toate cheltuielile cu deplasările externe ale ministrului Investiţiilor şi Proiectelor Europene sunt publice pe site-ul instituţiei. Şi nu doar cheltuielile mele, ci cheltuielile tuturor miniştrilor din ultimii 5 ani. Suntem primul minister care ia această iniţiativă pentru că doar prin transparenţă putem reclădi relaţia de încredere între instituţii şi cetăţeni”, a anunţat ministrul Dragoş Pîslaru într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

El a arătat că, în mandatul său, costurile cu deplasările sale sunt de şase ori mai mici decât anterior.

„Ce veţi constata în mandatul meu: costurile cu deplasările ministrului sunt acum de 6 ori mai mici decât anterior; în aproape toate cazurile am apelat la zboruri economy şi companii low-cost; am redus la minimum «delegaţiile» – am fost însoţit doar când situaţia o impunea; au fost circumstanţe când mi-am plătit singur o parte dintre zboruri”, a explicat Pîslaru.

El a menţionat că datele vor fi actualizate pe toată durata mandatului său.

„E uşor să fii transparent atunci când n-ai absolut nimic de ascuns”, a adăugat el.

Potrivit ministrului, informațiile sunt publice pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.