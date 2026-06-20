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România nu va pierde banii europeni nerambursabili. Dragoș Pîslaru: „Păstrăm un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro”

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Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat vineri finalizarea negocierilor tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Potrivit acestuia, rezultatul negocierilor permite României să păstreze un program de finanțare cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro, inclusiv întreaga componentă de fonduri nerambursabile.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. FOTO: gov.ro
Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. FOTO: gov.ro

„Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro şi menţine integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanţări”, a scris ministrul pe Facebook.

Dragoș Pîslaru a explicat că, în urma negocierilor, au fost ajustați o serie de indicatori și reformulate anumite jaloane, astfel încât proiectele să poată fi duse la bun sfârșit în termenele asumate.

„Prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiţii şi prin reformularea unor jaloane şi reforme, am eliminat riscuri majore de penalizare şi am evitat corecţii financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduţi”, a precizat ministrul.

Oficialul a subliniat că modificările convenite nu afectează obiectivele principale ale reformelor și investițiilor asumate de România prin PNRR.

„Am obţinut soluţii concrete pentru proiecte importante din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educaţie, dezvoltare locală şi mediu. Am convenit mecanisme care permit recunoaşterea progresului deja realizat în teren, inclusiv prin utilizarea proceselor-verbale de recepţie pentru investiţiile finalizate, şi am adaptat anumite jaloane astfel încât ele să poată fi implementate integral până la termenul-limită”, a adăugat ministrul.

Ministrul interimar al Fondurilor Europene a atras atenția că succesul negocierilor trebuie urmat acum de o accelerare a implementării proiectelor.

„Mai avem puţin timp la dispoziţie, iar fiecare zi contează. Prioritatea mea a fost şi va rămâne aceeaşi: să aducem în ţară cât mai multe fonduri europene şi să ducem la bun sfârşit proiectele care modernizează România”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Acesta a insistat că România nu renunță nici la reformele asumate, nici la investițiile finanțate prin PNRR.

„România nu renunţă la reforme şi nu renunţă la investiţii. Din contră, am făcut tot ceea ce era necesar pentru a le face realizabile şi pentru a ne asigura că fiecare euro disponibil este investit pentru beneficiul românilor”, a concluzionat ministrul.

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