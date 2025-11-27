search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Ministrul Finanțelor, despre îngheaţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene: „Este un pas foarte important. Era foarte gravă”

0
0
Publicat:

Ministrul Finanțelor Publice a vorbit joi despre despre îngheaţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene și a subliniat că România a primit o evaluare favorabilă din partea Comisiei Europene în ceea ce privește gestionarea acestor sume. Alexandru Nazare spune că, după mai mulți ani de observații negative, țara noastră a fost declarată „conform , pozitiv”.

„În primul rând, este vorba de analiza Comisiei Europene, pachetul de toamnă din cadrul semestrului european, care a fost publicată în zilele trecute, în care România a fost evaluată conform, pozitiv. Este pentru prima oară în acest an când Comisia Europeană face acest tip de evaluare şi cred că, la nivel simbolic, e foarte important pentru că, în primul rând, pentru că închidem un ciclu în care România era evaluată neconform, iar acest ciclu a început undeva în iunie 2024.

Atunci. prin decizia Consiliului, s-a consemnat această procedură în cadrul procedurii de deficit excesiv, după care s-a continuat, la începutul anului 2025. În ianuarie, în aprilie ne-au fost cerute rapoarte, Comisia n-a primit acele rapoarte, iar în decizia din iunie s-a început efectiv procedura de suspendare a fondurilor europene, o premieră pentru toate statele membre, în care a fost inclusă România”, a declarat Alexandru Nazare, joi, într-o conferinţă de presă.

FOTO Inquam photos Octav Ganea
FOTO Inquam photos Octav Ganea

„Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene”

Potrivit ministrului, prin decizia publicată zilele trecute de Comisia Europeană, „practic, închidem acest ciclu în care România putea să piardă sau îi puteau fi suspendate fondurile europene, se îngheaţă procedura de suspendare a fondurilor europene, ceea ce este un beneficiu bineînţeles, că ştim clar că nu o să mai avem această chestiune pentru 2026”

„La nivel simbolic şi reputaţional este un pas foarte important pentru că nu mai avem - în negocierile de la Bruxelles, în Consiliul ECOFIN şi în orice altă negociere pe care o vom duce pentru traiectoria fiscal-bugetară din următorii doi ani - această chestiune de suspendare a fondurilor europene, care era foarte gravă şi o premieră negativă pentru România. Am eliminat această procedură. Ea nu va mai continua nici în Parlamentul European unde era începută. Practic, va fi îngheţată. O evaluare a Comisiei Europene se va face în primăvară asupra acestui subiect şi asupra indicatorilor macro-economici ai României”, a declarat ministrul

Despre deficit: „Tendița pe care am anticipat-o de 8,4% este una validă”

Alexandru Nazare a subliniat că tendința anticipată de Ministerul Finanțelor în privința deficitului bugetar s-a dovedit a fi una „validă”.

Referitor la „ execuția lunii octombrie pe care o publicăm astăzi: sunt niște chestiuni foarte importante în acesta an. }n primul rând este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de 2024. Față de deficitul lunii octombrie 2024, unde aveam 6,2%, acum avem 5,7 %. Este un ecart de apropae 0,5%, care semnifică următoarele lucruri: în primul rând, confirmă că tendița pe care am anticipat-o de 8,4% este una validă”, a explicat Nazare.


Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
digi24.ro
image
Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare: Avem fondurile europene aigurate pe 2026. Deficitul rămâne în parametrii
stirileprotv.ro
image
Trei ZODII vor avea parte de multă bucurie și împliniri, în următoarele săptămâni. Cine sunt nativii fericiți
gandul.ro
image
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
mediafax.ro
image
„Contravine legislației europene!”. Mihai Stoica iese la atac după adoptarea Legii Novak în sport
fanatik.ro
image
Cum și-a falsificat ministrul apărării Ionuț Moșteanu primul CV ca membru al Guvernului. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi”
libertatea.ro
image
Rusia nu are drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO, spune Mark Rutte
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
N-a mai rezistat! Primul jucător de la Inter care îi "sare în cap" lui Cristi Chivu
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor
observatornews.ro
image
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Tabel amenzi pentru viteză în Franţa. Câţi bani scoţi din buzunar dacă apeşi prea mult pedala de acceleraţie
playtech.ro
image
Semnal de alarmă al lui Mihai Stoica înaintea barajului Turcia – România: „Va fi război! Noi nu știm să cotropim”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel amenință România! Meteorologii anunță fenomene meteo extreme până la finalul săptămânii
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Copiii sunt obligați să aibă grijă de părinți. Condițiile prevăzute de lege
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
77e303fb 34d6 4a3a beaa 42a28d0ad4ace589e197c4bba77fab Booth stage songbook of zeghere van male cambrai ms 126 f53r 1542 jpg
Zece lucruri despre Evul Mediu pe care (aproape sigur) nu le știai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Florin Dumitrescu, în gura internauților. A fost dur taxat după ce a avut un comportament nepotrivit față de o gravidă: „Comportament execrabil”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât