Ministrul Finanțelor, despre îngheaţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene: „Este un pas foarte important. Era foarte gravă”

Ministrul Finanțelor Publice a vorbit joi despre despre îngheaţarea procedurii de suspendare a fondurilor europene și a subliniat că România a primit o evaluare favorabilă din partea Comisiei Europene în ceea ce privește gestionarea acestor sume. Alexandru Nazare spune că, după mai mulți ani de observații negative, țara noastră a fost declarată „conform , pozitiv”.

„În primul rând, este vorba de analiza Comisiei Europene, pachetul de toamnă din cadrul semestrului european, care a fost publicată în zilele trecute, în care România a fost evaluată conform, pozitiv. Este pentru prima oară în acest an când Comisia Europeană face acest tip de evaluare şi cred că, la nivel simbolic, e foarte important pentru că, în primul rând, pentru că închidem un ciclu în care România era evaluată neconform, iar acest ciclu a început undeva în iunie 2024.

Atunci. prin decizia Consiliului, s-a consemnat această procedură în cadrul procedurii de deficit excesiv, după care s-a continuat, la începutul anului 2025. În ianuarie, în aprilie ne-au fost cerute rapoarte, Comisia n-a primit acele rapoarte, iar în decizia din iunie s-a început efectiv procedura de suspendare a fondurilor europene, o premieră pentru toate statele membre, în care a fost inclusă România”, a declarat Alexandru Nazare, joi, într-o conferinţă de presă.

„Se îngheață procedura de suspendare a fondurilor europene”

Potrivit ministrului, prin decizia publicată zilele trecute de Comisia Europeană, „practic, închidem acest ciclu în care România putea să piardă sau îi puteau fi suspendate fondurile europene, se îngheaţă procedura de suspendare a fondurilor europene, ceea ce este un beneficiu bineînţeles, că ştim clar că nu o să mai avem această chestiune pentru 2026”

„La nivel simbolic şi reputaţional este un pas foarte important pentru că nu mai avem - în negocierile de la Bruxelles, în Consiliul ECOFIN şi în orice altă negociere pe care o vom duce pentru traiectoria fiscal-bugetară din următorii doi ani - această chestiune de suspendare a fondurilor europene, care era foarte gravă şi o premieră negativă pentru România. Am eliminat această procedură. Ea nu va mai continua nici în Parlamentul European unde era începută. Practic, va fi îngheţată. O evaluare a Comisiei Europene se va face în primăvară asupra acestui subiect şi asupra indicatorilor macro-economici ai României”, a declarat ministrul

Despre deficit: „Tendița pe care am anticipat-o de 8,4% este una validă”

Alexandru Nazare a subliniat că tendința anticipată de Ministerul Finanțelor în privința deficitului bugetar s-a dovedit a fi una „validă”.

Referitor la „ execuția lunii octombrie pe care o publicăm astăzi: sunt niște chestiuni foarte importante în acesta an. }n primul rând este vorba de scăderea deficitului înregistrat față de 2024. Față de deficitul lunii octombrie 2024, unde aveam 6,2%, acum avem 5,7 %. Este un ecart de apropae 0,5%, care semnifică următoarele lucruri: în primul rând, confirmă că tendița pe care am anticipat-o de 8,4% este una validă”, a explicat Nazare.



