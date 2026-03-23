Analiză Cât ar putea scădea prețurile carburanților în urma instituirii stării de criză. Explicațiile experților în energie

Experții în energie consultați de „Adevărul” au explicat ce efecte va avea instaurarea stării de criză pe piața carburanților din România, calculând cu cât ar putea fi diminuate prețurile la pompă în urma plafonării adaosului comercial.

Analistul de date Silviu Gresoi, expert în energie, a declarat pentru „Adevărul” că impactul creșterii prețurilor la carburanți este unul sistemic: „Motorina nu este doar un combustibil, este inflație la pompă”, a spus el, adăugând că scumpirile nu se opresc la nivelul benzinăriilor, ci se transferă rapid în costurile de transport, iar de acolo în prețurile alimentelor, materialelor de construcții și serviciilor.

Practic, spune Gresoi, scumpirea carburantului se transformă în scumpiri în lanț în toată economia. „Guvernul a anunțat deja măsuri precum limitarea adaosului comercial, restricționarea exporturilor și reducerea cantității de biocarburant din benzină, măsuri care pot tempera creșterea prețurilor pe termen scurt și pot stabiliza piața. Este un pas important, pentru că situația nu mai este una punctuală, ci una cu impact economic general”, a afirmat expertul în energie.

Potrivit acestuia, dacă vrem însă ca inflația să nu crească peste așteptări, „intervenția trebuie făcută acolo unde scumpirea carburantului se transmite în economie: transport, agricultură și logistică. Fără măsuri pentru aceste sectoare, scumpirea de la pompă se va regăsi inevitabil în prețurile din magazine”.

În prezent, a adăugat expertul, România are o economie foarte dependentă de transportul rutier, iar acest lucru înseamnă că fiecare creștere a prețului la motorină se transformă aproape automat în inflație.

Scumpirea carburantului nu se oprește la pompă, se duce direct în prețul alimentelor. Dacă nu protejezi transportul și agricultura, inflația va veni în valuri. Problema nu este cât costă carburantul azi, ci cât vor costa alimentele peste două luni”, a explicat Gresoi pentru „Adevărul”.

Chisăliță: Plafonarea adaosului comercial lovește selectiv

Plafonarea adaosului comercial nu corectează piața, ci o rearanjează în favoarea celor mai puternici, consideră expertul în energie Dumitru Chisăliță, precizând că măsura are și câteva avantaje reale, dar și dezavantaje.

În opinia acestuia, avantajele plafonării adaosului comercial la carburanți sunt că limitează creșterile speculative pe lanțul de distribuție, păstrează funcționarea pieței (spre deosebire de plafonarea prețurilor) și nu afectează direct veniturile bugetare (spre deosebire de reducerea accizelor).

„În plus, este ușor de vândut politic: nu lovești în piață, lovești în „lăcomie”.Argumentul contra este iluzia că marjele pot fi „înghețate” fără consecințe”, spune Chisăliță.

Potrivit acestuia, problema este că marja nu este un simplu adaos arbitrar, ea acoperă costuri logistice, riscuri, variații de aprovizionare, investiții.

Când plafonezi marjele, nu elimini aceste realități — le comprimi artificial. Iar reacția pieței nu întârzie. Companiile mari, integrate și cu putere de piață, au multiple modalități de a compensa: mută costurile pe alte produse; optimizează contabil marjele între subsidiare; negociază mai agresiv cu furnizorii mai mici; reduc costuri în zone mai puțin vizibile (calitate, servicii, investiții)”, a declarat expertul în energie.

Prețul motorinei va scădea foarte puțin și va reveni extrem de repede

Pe scurt, explică acesta, se respectă regula pe hârtie și o ocolesc în practică. „În schimb, companiile mici nu au aceste opțiuni, pentru că au costuri fixe mai ridicate relativ, nu au putere de negociere și nu pot redistribui pierderile în alte segmente. Rezultatul? Plafonarea marjelor devine un mecanism de selecție: întărește jucătorii mari și elimină concurența mică”, spune Dumitru Chisăliță, avertizând că, „efectul plafonării adaosului carburanților are o consecință gravă pe termen lung: mai puțină concurență și prețuri mai mari”.

În opinia expertului Dumitru Chisăliță, paradoxul este că o măsură introdusă pentru „a proteja consumatorul” poate duce exact la opusul, pentru că vor exista mai puțini jucători pe piață, concentrare mai mare și o putere de negociere crescută pentru cei rămași.

„Iar când intervenția dispare, piața este mai puțin competitivă decât înainte. Și atunci prețurile cresc — dar fără să mai poți da vina pe „criză”. Marja comercială în momentul de față la motorină este de cca. 9%, ponderea costului aditivării motorinei este de 2-3%, reducerea la jumătate a acestora ar însemna o reducere a prețului de 5%, adică vom avea astăzi un preț mediu la motorina standard de 9,41 lei/l cu TVA inclus nu de 9,91 lei/l. La sfârșitul săptămânii viitoare vom avea în schimb la motorină prețul de astăzi”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Bogdan Ivan: Ordonanța va intra în vigoare la momentul publicării în MO

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat într-o conferință de presă susținut imediat după ce Guvernul a anunțat că va instaura starea de criză și plafonarea adaosului comercial că aceste măsuri vor intra în vigoare imediat după publicarea lor în Monitorul Oficial.

Ministrul a explicat că, odată cu declararea situaţiei de criză se va limita exportul de combustibil din ţara noastră, se va limita adsaosului comercial al companiilor din industria petroliere la 50% din media anului 2025 şi se va crea un mecanism care să asigure „zero şanse pentru orice companie de a specula o creştere artificială a combustibililor la pompă”.

În plus, se va elimina obligativitatea ca de a exista minim 8% biocombustibil la benzină, lucru care de asemenea pune presiune asupra preţului.

Vedem o creștere de 23-25% la pompă, în alte țări. În România, avem o creștere de peste 13-14%. Vom continua să luăm măsuri, de la diversificarea rutelor de aprovizionare cu petrol și motorină, repornirea Petrotel Ploiești, măsuri care vor aduce mai multă lichiditate în piață, schimbarea destinației anumitor depozite, prioritizarea companiilor românești în materie de importuri și distribuție pe piața de carburanți”, a declarat Bogdan Ivan..

