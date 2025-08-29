Ionuț Moşteanu, la reuniunea miniştrilor apărării din UE: „România trebuie să aibă un nivel de înzestrare care să descurajeze orice agresor”

Ministrul Apărării a declarat, după reuniunea miniştrilor apărării din statele UE desfăşurată în Danemarca, că România susţine investiţii rapide în industria de apărare, construirea de noi fabrici şi parteneriate strategice, precum şi alocarea de fonduri pentru infrastructura militară.

Ministrul Apărării a anunțat noile direcții pentru securitatea României și a Europei

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a arătat că în cadrul reuniunii din Danemarca a miniştrilor apărării din statele UE a susţinut direcţiile esenţiale pentru securitatea României şi a Europei, potrivit Agerpres.

"Am susţinut flexibilizarea legislaţiei pentru a urgenta investiţiile în capacităţile industriei de apărare. Europa şi România trebuie să îşi dezvolte industria de apărare pentru a face faţă unei viitoare ameninţări. Trebuie să avem un nivel de înzestrare care să descurajeze orice agresor. Obiectivul este clar: să construim noi fabrici şi parteneriate în România", a declarat Moşteanu, potrivit unei postări pe Facebook.

Obiectivul este clar: „să construim noi fabrici și parteneriate în România”

Ministrul Apărării a susţinut simplificarea mecanismelor de evaluare pentru ca finanţarea prin SAFE să devină un model de succes şi m cerut alocarea unor fonduri substanţiale pentru mobilitatea militară - drumuri, autostrăzi, poduri, căi ferate şi capacităţi intermodale cu utilizare duală.

"Am discutat desigur şi despre Ucraina şi despre efortul comun pe care îl facem pentru a o sprijini, pentru că Ucraina este acum prioritatea apărării europene. Doar împreună putem asigura securitatea continentului", a mai spus Moşteanu.

Ministrul Apărării a dezvăluit ce conțin pachetele militare oferite Ucrainei de România: „De la gloanţe, căști, până la tancuri și rachete Patriot”

Ministrul Ionuț Moșteanu, a declarat că România a trimis Ucrainei peste 20 de tranșe de ajutoare militare – de la gloanțe și căști până la tancuri și rachete Patriot – însă Hotărârile de Guvern care le autorizau au fost secretizate de CSAT, iar desecretizarea lor depinde de decizia acestui for.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, afirmă că faptul că România a acordat peste 20 de tranşe de ajutoare militare Ucrainei a fost păstrat secret se datorează unor decizii luate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care a stabilit că Hotărârile de Guvern privind ajutoarele militare să fie secretizate. ”Eu, personal, sunt pentru transparenţă, aş transparentiza mâine, dacă aş putea”, susţine Moşteanu, dezvăluind că România a trimis Ucrainei ”de la gloanţe şi căşti, până la tancuri şi rachete Patriot”.