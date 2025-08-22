Anunț major de la ministrul Apărării. Ionuț Moșteanu, nevoit să explice că nu începe niciun război, după un val de informații false

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a dezmințit vineri informațiile false care circulă în social-media privind un război iminent. Ministrul a explicat că nu există niciun război și că nimeni nu este luat la oaste, iar imaginile vehiculate reprezintă exerciții obișnuite ale Armatei Române.

Ministrul Apărării a fost nevoit să intervină cu un mesaj video pentru a calma populația

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a intervenit vineri pentru a clarifica informațiile false care circulă în spațiul public și pe rețelele sociale, referitoare la Armata Română. Oficialul a subliniat că nu există nicio mobilizare sau conflict în desfășurare și că imaginile recente reprezintă exerciții militare obișnuite, parte din activitatea zilnică a forțelor armate.

„În spaţiul public vedeţi multe ştiri false, multe minciuni care sunt răspândite în spaţiul public, în social-media de cei care vor să destabilizeze România, de cei care care vor o Românie slabă, o Armată română slabă şi vreau să clarific un lucru: nu începe niciun război, nu luăm pe nimeni la oaste" a ținut să precizeze șeful MAPN.

În spațiul online au circulat nenumărate clipuri video în care se induce în eroare faptul că România se pregătește să intre în război. Imaginile, parte a unor exerciții planificate din timp, au stârnit îngrijorări.

„Nu începe niciun război. Vedem zilele acestea multe fake news-uri. Acum, despre exercițiile de antrenament, normale, periodice, la care participă rezerviștii români” a precizat Ionuț Moșteanu.

Statul Major al Apărării organizează, între 12 și 20 octombrie, în București și județul Ilfov, exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25.

„Aceste exerciții SUNT DE RUTINĂ și se desfășoară periodic, în conformitate cu legea. Repet, sunt de rutină” a mai precizat ministru

Astfel de antrenamente s-au mai făcut și în anii trecuți, în București în 2013, în Ilfov în 2021 și în primăvara aceasta în Teleorman, Giurgiu și Olt.

„Scopul lor este simplu: verificăm cum funcționează rezerva de mobilizare și consolidăm coeziunea dintre rezerviști și militarii activi. Vă rog să vă informați doar din surse oficiale - Ministerul Apărării și platforma InfoRadar” a precizat ministrul Apărării Naționale.

Rezerviștii din București și Ilfov au primit „ordine de chemare”/ MApN: „Exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei”

Armata română a trimis ordine de chemare rezerviștilor din București și din județul Ilfov. Reprezentanții MApN susțin că aceste ordine sunt pentru actualizarea datelor personale ale cetățenilor și au, de asemenea, legătură cu un exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei.

„Aceste ordine sunt primite de cetățenii care figurează în rezerva operațională a MApN - cei care au efectuat stagiul militar obligatoriu până în 2007, precum și militari, polițiști și cei din alte instituții ale sistemul de apărare care au trecut în rezervă și se încadrează în vârsta de a fi prezenți în rezerva operațională. Nu e vorba doar de cetățenii care au făcut stagiul militar obligatoriu, pot fi chemați și rezerviști care provin din cadrele active”, a spus colonelul Popovici, la Digi 24.

Reprezentantul MApN a precizat este vorba de un exercițiu de mobilizare și de evaluare a rezervei, programat în luna octombrie, în perioada 12-20 octombrie. Potrivit acestuia, astfel de proceduri sunt normale și că armata încearcă să actualizeze datele rezerviștilor.