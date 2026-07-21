 Ministerul Muncii contestă modul în care a fost judecat dosarul legii salarizării: „Instituția nu a fost citată” | adevarul.ro
search
Marți, 21 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ministerul Muncii contestă modul în care a fost judecat dosarul legii salarizării: „Instituția nu a fost citată”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) anunță că își rezervă dreptul de a formula recurs împotriva hotărârii Curții de Apel București referitoare la viitoarea lege a salarizării, susținând că instituția nu a fost citată în calitate de pârât și nu a avut posibilitatea să își prezinte apărarea.

Ministerul Muncii ar putea ataca hotărârea Curții de Apel București. FOTO: Arhivă
Ministerul Muncii ar putea ataca hotărârea Curții de Apel București. FOTO: Arhivă

Potrivit ministerului, cauza din dosarul nr. 4655/2/2026 a fost soluționată chiar în ziua înregistrării.

Cauza a fost soluționată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului în calitate de pârât, ceea ce a făcut imposibilă prezentarea acestuia în fața instanței și exercitarea dreptului la apărare”, a transmis MMFTSS.

Ministerul precizează că viitoarea lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru care este prevăzută o penalitate de 770 de milioane de euro.

Ministerul susține că pregătea un document pentru o inițiativă parlamentară

Instituția afirmă că demersurile făcute până acum au urmărit organizarea unui proces de consultare cu sindicatele, reprezentanții instituțiilor și autorităților publice și alți actori relevanți.

În contextul în care Guvernul își exercită atribuțiile cu competențe limitate, ministerul susține că intenția era elaborarea unui document de către specialiștii instituției, care să poată sta la baza unei inițiative parlamentare asumate de actorii politici pro-europeni.

Potrivit MMFTSS, nu era vorba despre un proiect de lege care să parcurgă etapele procedurale necesare adoptării de către Guvern, precum transparența decizională, comisiile de dialog social, avizarea interministerială și adoptarea în ședința Executivului.

Ministerul arată că, în calitate de coordonator al jalonului din PNRR privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a urmărit să ofere suport tehnic și metodologic pentru fundamentarea viitoarei reforme.

Suspendarea dispusă de instanță vizează procedura formală de inițiere, promovare și adoptare a proiectului de act normativ și nu exercitarea atribuțiilor legale ale ministerului în materia dialogului social”, precizează instituția.

Consultările ar urma să continue

Ministerul Muncii consideră că poate continua consultările cu partenerii sociali, atât timp cât acestea nu sunt urmate de procedurile de inițiere, promovare și adoptare a unui proiect de lege.

Potrivit instituției, consultările, dezbaterile tehnice și întâlnirile cu partenerii sociali reprezintă activități de analiză și fundamentare și nu conduc, prin ele însele, la promovarea unui act normativ.

Apreciem că Hotărârea nr. 1282/21.07.2026 nu împiedică Ministerul Muncii să își exercite prerogativele legale de desfășurare a activităților de dialog social, în condițiile în care nu există intenția de inițiere, promovare și adoptare a unui proiect de act normativ, ci doar de fundamentare a dezbaterii partidelor politice sau a inițiativei membrilor Parlamentului”, se arată în comunicat.

Ministerul își rezervă dreptul să formuleze recurs în termen de cinci zile de la comunicarea hotărârii, invocând nerespectarea procedurii de citare și imposibilitatea de a formula apărări în fața instanței.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Răzbunarea va fi inevitabilă”. Părintele motoarelor rachetelor strategice rusești a fost lichidat de forțele speciale ucrainene
digi24.ro
image
Un cuplu din SUA a descoperit o „comoară” ascunsă la un an după ce a cumpărat un teren de 16 hectare. „Vă puteți imagina?”
stirileprotv.ro
image
SURSE: Procurorii europeni, conduși de Codruța Kovesi, au descins la liderul dizident PNL, Hubert Thuma
gandul.ro
image
ANALIZĂ. Nicușor Dan nu a mai desemnat un premier de 29 de zile. Ce spun juriștii și deciziile CCR
mediafax.ro
image
Fostul acționar al campioanei României, în negocieri să cumpere acțiuni la Liverpool!
fanatik.ro
image
Judecătorii și procurorii, arși la buzunar pe noua lege a salarizării. Diminuare de până la 15.000 de lei
libertatea.ro
image
Jurnalistul care a realizat interviul în care Trump a susținut că Meloni l-a „implorat” să facă o poză cu el a murit subit la 50 de ani
digi24.ro
image
Adelina Chivu în imagini pe care Cristi Chivu nu le-a văzut niciodată: „Nu ajungeam acasă mai devreme de 1:00 noaptea”
gsp.ro
image
”Să fie fericit că nu am fost eu”. Ibrahimovic l-a făcut ”praf” în direct, apoi și-a anunțat retragerea: ”Prima și ultima dată”
digisport.ro
image
Bătaie pe locurile de la Universitatea din București! Facultățile unde numărul de candidați a explodat în 2026
click.ro
image
Orașul din România care a deschis primul centru mare din țară unde locuitorii pot duce singuri aproape orice tip de deșeuri, gratuit
antena3.ro
image
Fraţii Pavăl şi-au recrutat directorul de HR pentru Carrefour de la competitorii polonezi Zabka, care dezvoltă brandul Froo pe plan local
zf.ro
image
Facultatea la care se bat 21 de studenţi pe un loc. Număr record de candidaţi
observatornews.ro
image
Mișcarea religioasă care a stârnit panică în București! Fiul astroloagei, ademenit de adepții sectei controversate
cancan.ro
image
900 lei pensie după 19 ani munciți plus 15 ani „pe caz de boală”. De ce pensionarul a primit atât de puțin?
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă antrenoare din România, dată pe spate după ce l-a văzut pe Leo Messi: „Doamne…”
prosport.ro
image
Insula din România la care ajungi în mijlocul unei stațiuni celebre. Ascunde o comoară istorică
playtech.ro
image
FCSB are un nou număr 10! Anunțul lui Gigi Becali: „Așa a zis Hagi!”
fanatik.ro
image
Cea mai ieftină destinație de vacanță din Europa în această vară. O masă costă aproximativ 10 euro
ziare.com
image
Unicul! El este singurul fotbalist argentinian care a refuzat ”imaginile rușinii” de la finala Cupei Mondiale
digisport.ro
image
Detalii tulburătoare despre moartea fostei ministre Ann Widdecombe. A fost lovită în cap de 21 de ori cu un ciocan
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EDU.RO REPARTIZARE LICEE BUCUREŞTI 2026. Emoţii mari, cu ce medii s-a intrat în marile licee din Capitală
romaniatv.net
image
Putin vizează direct România. ”Scamatoria” cu drone pe care vrea să o folosească Rusia
mediaflux.ro
image
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
gsp.ro
image
Scandal în culisele comediei „Mă mut la mama”. Adriana Trandafir a refuzat să vină la premieră după ce Maia Morgenstern a fost distrubuită în film
actualitate.net
image
Dragoș Bucur, scandal de proporții la țară. Prezentatorul de la PRO TV, amenințat de vecinii petrecăreți în toiul nopții. A fost chemată Poliția: „Dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul”
actualitate.net
image
Țara în care turiștii caută clădiri „invizibile”. Resorturi de lux ascunse în mijlocul deșertului
click.ro
image
Vacanță de coșmar pentru o turistă într-un hotel all-inclusive din Bulgaria. „Chiar dacă suntem români nu înseamnă că suntem porci”
click.ro
image
Mirela Vaida, mesaj tranșant după valul de critici primite recent: „Da, sunt isterică! Eu așa sunt și îmi asum”
click.ro
Jimmy Carter, Regina mamă, Regina Elisabeta, Profimedia (1) jpg
Regina se îmbiba în alcool! E incredibil cum a reușit să ajungă la 101 ani, la câte băuturi a consumat și o făcea zilnic
okmagazine.ro
Dolce nights in Rome ?? #DolceGabbana jpg
Erling Haaland împlinește astăzi 26 de ani! Uriașul de pe teren e, de fapt, tată de băiat și un romantic discret
clickpentrufemei.ro
„Ulise arând țărmul mării”, de Heywood Hardy (© New York Public Library)
Plaja nu a fost mereu o destinație de vacanță. Pentru grecii din Antichitate era un loc înspăimântător
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Mantea, despre cum i s-a schimbat viziunea asupra iubirii față de anii tinereții: „Cred în suflete pereche”
image
Țara în care turiștii caută clădiri „invizibile”. Resorturi de lux ascunse în mijlocul deșertului

OK! Magazine

image
Apariția Prințesei Charlene la Gala Crucii Roșii arată de ce nu a fost acceptată niciodată de clanul "rival" Casiraghi

Click! Pentru femei

image
Au eclipsat mirii? Ce cuplu și-a serbat aniversarea mariajului în timpul nunții lui Taylor Swift

Click! Sănătate

image
O vitamină susține sănătatea creierului la persoanele în vârstă