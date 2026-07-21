Ministerul Muncii contestă modul în care a fost judecat dosarul legii salarizării: „Instituția nu a fost citată”

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) anunță că își rezervă dreptul de a formula recurs împotriva hotărârii Curții de Apel București referitoare la viitoarea lege a salarizării, susținând că instituția nu a fost citată în calitate de pârât și nu a avut posibilitatea să își prezinte apărarea.

Potrivit ministerului, cauza din dosarul nr. 4655/2/2026 a fost soluționată chiar în ziua înregistrării.

„Cauza a fost soluționată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului în calitate de pârât, ceea ce a făcut imposibilă prezentarea acestuia în fața instanței și exercitarea dreptului la apărare”, a transmis MMFTSS.

Ministerul precizează că viitoarea lege a salarizării reprezintă un jalon important din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru care este prevăzută o penalitate de 770 de milioane de euro.

Ministerul susține că pregătea un document pentru o inițiativă parlamentară

Instituția afirmă că demersurile făcute până acum au urmărit organizarea unui proces de consultare cu sindicatele, reprezentanții instituțiilor și autorităților publice și alți actori relevanți.

În contextul în care Guvernul își exercită atribuțiile cu competențe limitate, ministerul susține că intenția era elaborarea unui document de către specialiștii instituției, care să poată sta la baza unei inițiative parlamentare asumate de actorii politici pro-europeni.

Potrivit MMFTSS, nu era vorba despre un proiect de lege care să parcurgă etapele procedurale necesare adoptării de către Guvern, precum transparența decizională, comisiile de dialog social, avizarea interministerială și adoptarea în ședința Executivului.

Ministerul arată că, în calitate de coordonator al jalonului din PNRR privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a urmărit să ofere suport tehnic și metodologic pentru fundamentarea viitoarei reforme.

„Suspendarea dispusă de instanță vizează procedura formală de inițiere, promovare și adoptare a proiectului de act normativ și nu exercitarea atribuțiilor legale ale ministerului în materia dialogului social”, precizează instituția.

Consultările ar urma să continue

Ministerul Muncii consideră că poate continua consultările cu partenerii sociali, atât timp cât acestea nu sunt urmate de procedurile de inițiere, promovare și adoptare a unui proiect de lege.

Potrivit instituției, consultările, dezbaterile tehnice și întâlnirile cu partenerii sociali reprezintă activități de analiză și fundamentare și nu conduc, prin ele însele, la promovarea unui act normativ.

„Apreciem că Hotărârea nr. 1282/21.07.2026 nu împiedică Ministerul Muncii să își exercite prerogativele legale de desfășurare a activităților de dialog social, în condițiile în care nu există intenția de inițiere, promovare și adoptare a unui proiect de act normativ, ci doar de fundamentare a dezbaterii partidelor politice sau a inițiativei membrilor Parlamentului”, se arată în comunicat.

Ministerul își rezervă dreptul să formuleze recurs în termen de cinci zile de la comunicarea hotărârii, invocând nerespectarea procedurii de citare și imposibilitatea de a formula apărări în fața instanței.