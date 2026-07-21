Ședință-maraton la Cotroceni pe legea salarizării. Negocierile durează de peste opt ore

Reprezentanții partidelor pro-occidentale, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și consilierul prezidențial Radu Burnete participă marți la o ședință-maraton la Palatul Cotroceni privind legea salarizării unitare, unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Întâlnirea a început la ora 12.00 și este în desfășurare de peste opt ore.

Discuțiile sunt coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete și au loc într-un moment critic pentru reforma salarizării, după ce Curtea de Apel București a suspendat procedura de elaborare a proiectului în urma unei acțiuni formulate de Federația Sanitas.

Legea salarizării reprezintă unul dintre jaloanele-cheie din PNRR și trebuia adoptată încă din 2023. După mai multe amânări și renegocieri cu Comisia Europeană, termenul-limită a fost mutat pentru luna august 2026. Cu doar câteva săptămâni înainte de noul termen, proiectul se află însă din nou în impas.

Blocaj după decizia Curții de Apel București

Curtea de Apel București a suspendat procedura de elaborare a proiectului, după ce Federația Sanitas a contestat modul în care acesta a fost pregătit, reclamând lipsa dialogului social.

Reprezentanții Sanitas susțin că proiectul nu își mai poate continua traseul legislativ în forma actuală, întrucât a fost elaborat cu încălcarea obligației de consultare a partenerilor sociali.

În paralel, reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR încearcă, împreună cu Administrația Prezidențială și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, să identifice o formulă care să reducă nemulțumirile sindicatelor din sănătate și educație și să permită continuarea reformei.

Potrivit unor surse politice, chiar dacă procedura a fost suspendată de instanță, Guvernul ia în calcul depunerea proiectului în Parlament, în încercarea de a respecta calendarul asumat în relația cu Comisia Europeană.