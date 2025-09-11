search
Exercițiu NATO de amploare în România: 5.000 de militari antrenați pentru apărarea flancului estic

0
0
Publicat:

Un exercițiu militar de amploare, la care vor participa peste 5.000 de militari din mai multe state NATO, va avea loc în România și Bulgaria în perioada 24 octombrie - 13 noiembrie. Antrenamentele vor simula un scenariu de apărare colectivă, în cazul unui atac asupra unui stat membru al Alianței.

Blindate și tancuri NATO pe drumurile din România FOTO: Shutterstock
Blindate și tancuri NATO pe drumurile din România FOTO: Shutterstock

Primele trupe străine vor sosi în România de luni, iar timp de mai multe săptămâni, pe șoselele țării vor putea fi văzute sute de vehicule blindate, tancuri și lansatoare de rachete care se vor deplasa spre zonele de antrenament. Exercițiile se vor desfășura în mai multe poligoane și unități militare din Cincu, Smârdan, Bogata, Capu Midia sau Babadag.

Au fost alese puncte-cheie de pe teritoriul României, pentru ca militarii să exerseze apărarea tuturor zonelor de frontieră. La antrenamente vor lua parte soldați români, dar și militari din Franța, Belgia, Spania, Luxemburg, Portugalia, Italia, Polonia și Macedonia de Nord.

Aceștia vor rămâne în țară până la finalul lunii noiembrie, în cadrul unei etape decisive pentru consolidarea flancului estic al NATO.

Grupul de luptă de la Cincu, ridicat la nivel de brigadă

Unul dintre obiectivele majore este creșterea capacității Grupului de Luptă NATO dislocat la Cincu. Acesta va fi ridicat la nivel de brigadă, ceea ce înseamnă că baza militară din centrul țării va putea găzdui permanent aproximativ 5.000 de militari în caz de urgență sau atac.

Planurile NATO prevăd ca, până în 2027-2028, grupul să fie extins la nivel de divizie, putând astfel găzdui între 15.000 și 20.000 de militari.

Exercițiul multinațional „Dacian Fall”

Potrivit unui comunicat transmis de biroul de presă al MApN, exercițiul se desfășoară sub denumirea „Dacian Fall 25” în perioada 24 octombrie - 13 noiembrie și implică aproximativ 5.000 de militari.

Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group/FLF BG) din România, constituit în luna mai 2022, reprezintă un element central al posturii de descurajare și apărare din regiunea Mării Negre. Prezența în România a aproximativ 1.700 de militari străini din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania reprezintă un angajament clar pentru asigurarea securității în regiune”, precizează comunicatul MApN.

Forțele principale sunt dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu, unde execută misiuni și activități de instruire alături de structurile Armatei României. România contribuie atât ca țară gazdă, cât și cu trupe proprii, inclusiv o companie de Poliție Militară.

Exercițiul testează etapa de operaționalizare finală a Grupului de Luptă NATO, națiune cadru fiind Franța, cu contribuții din Belgia, Luxemburg și Spania. „Dacian Fall 25 va oferi unităților subordonate și afiliate oportunitățile necesare de instruire și exercitare a capabilităților de care dispun”, adaugă MApN.

Peste 5.000 de militari se vor instrui în 10 poligoane din România: Cincu, Smârdan, Babadag, Topraisar, Bogata, Alba Iulia, Capu Midia, Hanu Conachi, Giarmata și Cârțișoara, precum și în poligonul Novo Selo din Bulgaria. Numărul militarilor străini, pe locații, se prezintă astfel: Cincu – aproximativ 1.300 militari, Craiova – aproximativ 450 militari.

