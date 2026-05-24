Mihai Dimian, pus de PNL ministru la Educație, măsurat în sondaje de PSD pentru Primăria Suceava

Atât la nivel de municipiu, cât și de județ la Suceava se desfășoară sondaje de opinie ce ar fi comandate de mai multe partide. PSD îl măsoară pentru primărie pe actualul ministru al Educației, Mihai Dimian.

La Suceava, PSD îl măsoară în sondaje pe actual ministru al Educației, Mihai Dimian, ca potențial candidat pentru funcția de primar al municipiului reședință de județ.

Informația furnizată de jurnașiștii de la Suceava Live este cu atât mai interesantă cu cât numirea în funcția de ministru s-a făcut la propunerea și cu susținerea PNL.

Ministrul Mihai Dimian s-a remarcat săptămâna trecută printr-o serie de critici la adresa măsurilor luate de premierul său, Ilie Bolojan. Dimian a calificat modificarea în Parlament a legii Bolojan pe educație drept „o corecție a unui dezechilibru” și a afirmat că a fost o greșeală că s-a început cu educația și celelalte încă întârzie.

Mihai Dimian a avertizat că măsurile de austeritate aplicate prin Legea 141/2025 au o eficiență financiară mult mai scăzută decât se anticipa, generând, în schimb, probleme majore în sistem.

Mihai Damian a ajuns în luna martie ministru al Educației, susținut de PNL în calitate de independent.

Cine este Mihai Damian

Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al acestei unități de învățământ activitatea de cercetare științifică.

Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, S.U.A.