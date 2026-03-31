Profesorii ar putea primi cu 50% mai mult la plata cu ora, din toamnă. Ministrul Educației caută soluții

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat marți, 31 martie, că tariful pentru plata cu ora în învățământ ar putea fi majorat începând din această toamnă, subliniind că în prezent se caută soluții și resurse financiare pentru această măsură.

„Dacă vorbim de tariful la plata cu ora, încercăm în aceste săptămâni să identificăm sumele necesare pentru a crește acest tarif din toamnă. În momentul de față, considerăm că este foarte important să avem o discuție onestă despre implicarea profesorilor în activitățile generale și să prezentăm această imagine societății”, a precizat ministrul, care a participat luni la masa rotundă „Adicțiile la copii și adolescenți”, organizată de Administrația Prezidențială, scrie Agerpres.

Mihai Dimian a explicat că, în prezent, există percepția că profesorii ar lucra între 16 și 20 de ore pe săptămână în școală, însă această cifră nu reflectă corect implicarea cadrelor didactice în activități desfășurate în afara orelor de curs. Studiile arată că profesorii dedică mult timp relației directe cu elevii, pregătirii lecțiilor, corectării temelor și altor activități conexe.

Ministrul a mai spus că a prezentat sindicatelor o propunere de fișă a postului profesorului, care să includă și orele lucrate în afara programului, pentru a oferi o imagine clară asupra timpului efectiv dedicat educației.

„Să identificăm câte ore sunt dedicate activităților de simulare, de formare, pregătirii orelor sau corectării temelor, astfel încât să avem o imagine generală pe care să o prezentăm societății. Aceasta diferă de la disciplină la disciplină și de la un tip de educație la altul”, a adăugat Dimian.

Potrivit ministrului, în această lună, Ministerul Educației a plătit aproximativ 254 de milioane de lei pentru hotărâri judecătorești vechi, sumă care, dacă ar fi fost alocată altfel, ar fi permis o creștere a tarifului cu ora cu aproximativ 50%, însă diferențiat.

„Odată ce avem bugetul, identificăm și modalitățile prin care se pot face economii în anumite zone sau se pot suplimenta fondurile în a doua parte a anului. Vom vedea modalitatea prin care să ajungem la o astfel de soluție”, a mai explicat ministrul Educației.