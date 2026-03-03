Președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru numirea lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru numirea lui Mihai Damian, propunerea PNL, în funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc marți, de la ora 16:00, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Biroul Politic al PNL a decis luni, 2 martie, propunerea rectorului Mihai Damian pentru funcția de ministru al Educației. Rectorul Mihai Dimian este susținut de PNL în calitate de independent, a arătat partidul. Acesta are misiunea de a contribui la dezvoltarea sistemului de învățământ din România în acord cu programul de guvernare, continuând în același timp eforturile de eficientizare a domeniului educației.

Cine este Mihai Damian

Rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava începând cu anul 2024, Mihai Dimian a coordonat anterior, în perioada 2012-2024, în calitate de prorector al acestei unități de învățământ activitatea de cercetare științifică.

Timp de zece ani, în perioada 2006-2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent/ profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard, Washington DC, S.U.A.