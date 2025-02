Șeful DNA, către cei tentați că încalce legea: „Nu rămâneți cu banii”. Horodniceanu nu a găsit corupții din justiție. Ce spune șeful MAI

Procurorul șef al DNA, Marius Voineag, a prezentat, joi, 27 februarie, bilanțul DNA pe anul 2024, subliniind că au început să se vadă rezultatele măsurilor luate în 2023. El a avut și un mesaj pentru cei tentați să încalce legea, susținând că instituția pe care o conduce a intensificat eforturile de recuperare a prejudiciului infracțional.

UPDATE: Pedoiu: „Suntem departe”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat totodată că foarte multe persoane rămân cu foarte mulţi bani. Potrivit ministrului, deși s-au făcut progrese în această privinţă „este loc de mult mai bine”, însă este o misiune imposibilă recuperarea tuturor prejudiciilor.

„S-au făcut progrese, există instituţii, există un alt tip de cultură este foarte adevărat, dar cred că suntem totuşi departe de idealul pe care l-aţi şi expus, domnule procuror şef DNA respectiv nimeni să nu rămână cu nimic. Suntem departe de acel moment”, a spus Cătălin Predoiu.

Potrivit ministrului, „rămâne de văzut dacă trebuie să îmbunătăţim şi instrumentele legislative, dacă e o chestiune de tactică de mijloace, în orice caz ştim cu toţii că este foarte dificil, pe de altă parte să recuperezi absolut toate produsele infracţiunii”.

„Cred că este aproape imposibil şi cred că nu reuşeşte nici o ţară din lume acest lucru. De ce? Pentru că urmare a evoluţiilor tehnologice, a schimbărilor globale, a circuitelor financiare, a complexităţii unui cadru economic-financiar şi a circuitelor de valori economice în lume, este mult mai facil «să evapori», să ascunzi, să transformi, să speli, în limbaj tehnic adecvat, produsul infracţiunii, să-l transformi în mijloace economice legitime, să-l reinvesteşti şi aşa mai departe până când să pierde urma produsului infracţiunii propriu-zise”, a mai spus ministrul.

***

„În urmă cu un an, în același cadru, am descris activitatea noastră din 2023 ca fiind reflexia unei perioade de tranziție și consolidare instituțională. Între timp, am depășit această fază de reașezare, iar în 2024, am început să vedem rezultatele măsurilor manageriale luate în anul anterior”, a spus Marius Voineag.

Potrivit procurorului șef al DNA, Marius Voineag, DNA a devenit din nou o structură de parchet atractivă din perspectiva resurselor umane. „Prin trei procese de selecție organizate meticulos, DNA a numit 51 de noi procurori, compensând efectiv posturile vacante cauzate de transferuri și pensionări. Această strategie pro-activă de recrutare a dus la ocuparea a 170 din 195 de posturi de procurori până la sfârșitul anului, reflectând un angajament semnificativ pentru menținerea pregătirii operaționale și a expertizei”, a spus Voineag.

El spune că DNA a soluționat în 2024 un număr de 2,379 de dosare nou înregistrate, mai multe decât în anul precedent, când au fost 2,259.

Voineag a subliniat totodată că instituția pe care o conduce continuă să țintească cazurile „mari de corupție pentru a îndeplini așteptările cetățenilor”.

„Un aspect esențial al activității, asupra căruia punem un accent special, este recuperarea produsului infracțional – element strategic decisiv în asigurarea caracterului disuasiv al muncii noastre. La finalul anului trecut soldul bunurilor indisponibilizate efectiv se ridica la peste 280 de milioane de lei, din care, pe parcursul anului au fost dispuse măsuri asigurătorii în sumă de peste 236 milioane de lei, reflectând preocuparea noastră constantă pentru recuperarea produsului infracțional generat de faptele de corupție sau asimilate. Intensificarea activității noastre în planul recuperării produsului infracțional este menită să transmită un mesaj tuturor celor care sunt tentați să încalce legea: nu veți rămâne cu banii”, a mai spus Voineag.

Unde sunt corupții din justiție

La rândul său, Procurorul Horodniceanu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat că sunt șase ani de când au dispărut dosarele de corupție din justiție, însă nu este convins „că a dispărut corupţia din justiţie”.

„Trebuie să vă felicit pentru indicatorii prezentaţi, care înţeleg că sunt printre cei mai buni din istoria instituţiei, indiferent că instituţia se numea PNA sau DNA. Doresc, însă, să atrag atenţia şi asupra oportunităţii de care beneficiaţi, ca urmare a prevederii din PNRR referitoare la menţinerea unei scheme de procurori de 85% în mod permanent.

Acest lucru este de natură să încurajeze procurorii DNA să continue activitatea cu speranţa, cu credinţa că munca lor este importantă, că beneficiază de susţinere, că au acces la resurse. Aceasta în ciuda faptului că ne găsim după aproape trei ani în care Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie a fost desfiinţată, formal, pentru a fi reînfiinţată, sub o altă organizare, la fel de ineficientă ca predecesoarea sa.

Probabil nu este o coincidenţă că sunt şase ani de când au dispărut dosarele de corupţie din sistemul judiciar; dosarele de corupţie au dispărut, dar, personal, nu sunt convins că a dispărut corupţia din justiţie”, a declarat Daniel Horodniceanu.