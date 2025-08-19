Judecătoarea CCR Iuliana Scântei explică anularea alegerilor: „Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze oamenilor”

Laura-Iuliana Scântei, judecător la Curtea Constituțională a României, a explicat marți, 19 august, la Râșnov, în cadrul unei dezbateri, cum s-a ajuns la anularea alegerilor prezidențiale.

În cadrul discuției care a avut loc la Festivalul de Film și Istorii Râșnov, un membru al publicului a întrebat-o pe judecătoarea Laura-Iuliana Scântei care au fost motivele care au stat la baza deciziei CCR cu privire la anularea alegerilor.

„CCR nu are competențe să analizeze modul în care își realizează atribuțiile legale alte autorități ale statului, nici competența să fac o verificare asupra modului în care CSAT a ajuns la o anumită constatare: <Au afectat procesul electoral prezidențial>”, a spus Scântei despre rolul CCR în anularea alegerilor, potrivit Hotnews.

Dacă CCR nu ar fi decis anularea alegerilor în baza documentelor desecretizate, atunci ar fi ajuns să valideze „ceva ce nu a fost potrivit legii”.

Conform legii, alegerile sunt definite prin trei criterii obligatorii: libere, periodice și corecte. Ele au fost libere, pentru că oamenii au putut vota candidatul dorit, dar și periodice, pentru că au avut loc la data stabilită. „A rămas în analiză caracterul «corect» care viza caracterul legal. Ce a contat a fost ca exercitarea dreptului să fie conform cu legea, pentru că asta dă caracterul corect. (...) Noi nu am sancționat, și îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a explica oamenilor și poate de a ne cere scuze, niciun alegător pentru cum a votat, ci pentru faptul că un competitor nu a respectat niște acte normative obligatorii”, a mai spus judecătoarea.

Cu privire la metodele folosite astăzi în campaniile electorale, inclusiv cele pe internet, judecătoarea a mai spus „lumea s-a mișcat mai repede decât s-a mișcat legislația națională și atribuțiile autorităților în domeniu”.

De asemenea, judecătoarea a explicat că, după izbucnirea războiului din Ucraina, a fost modificată Legea pentru securitate națională. A fost completată cu două categorii de riscuri naționale: războiul hibrid și acțiuni statale și non-statale de propagandă și dezinformare,

„Noi am concluzionat că procesul electoral trebuia oprit, pentru că a fost viciat în formele în care au arătat alte autorități. Poate alte autorități ar fi trebuit să intervină și să detalieze înapoi. Noi am spus cum a fost afectată ordinea constituțională, dar poate trebuiau să vină niște răspunsuri mai complete”, a mai transmis judecătoarea CCR.