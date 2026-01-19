Marius Lazurca, despre o posibilă numire la șefia serviciilor secrete: „Nu pot nici să confirm, nici să infirm”

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate nici să confirme, nici să infirme informațiile potrivit cărora președintele Nicușor Dan i-ar fi propus conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) sau a Serviciului de Informații Externe (SIE). El a explicat însă că, la prima discuție avută cu șeful statului, i-a spus acestuia că un diplomat „se pune la dispoziția președintelui țării în orice circumstanță în care acesta îl găsește potrivit”.

Invitat duminică la Antena 3 CNN, Marius Lazurca a fost întrebat direct dacă Nicușor Dan i-a propus șefia unuia dintre serviciile de informații și dacă au existat discuții în acest sens. „Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculație”, a răspuns consilierul prezidențial.

Întrebat dacă ar accepta conducerea unui serviciu de informații în ipoteza în care președintele României i-ar face o astfel de propunere, Lazurca a evitat un răspuns direct. „Ce ați crede dacă un posibil șef al unui serviciu de informații ar comenta speculații, vi s-ar părea potrivită această candidatură? Găsesc că nu. Nu pot să comentez rumoarea pe care am văzut-o și eu cu oarecare surpriză și, drept să vă spun, căreia nu i-am dat foarte multă atenție. Nu i-am dat foarte multă atenție dintr-un motiv atât de simplu încât mi-e foarte ușor să îl explic: am atâtea pe cap încât nu pot pierde vremea citind speculații sau rumorile care circulă, fără voia mea și, dacă doriți, împotriva voii mele, în presă”, a afirmat Marius Lazurca.

Ce i-a spus președintelui la prima întâlnire

Consilierul prezidențial a vorbit și despre prima discuție pe care a avut-o cu Nicușor Dan după numirea sa. „Prima discuție pe care am avut-o cu președintele Dan s-a desfășurat în termenii următori din partea mea. Pot să spun ce i-am spus eu dumnealui fără să comit neapărat o indiscreție. I-am spus: «Domnule președinte, eu am în activitatea mea profesională un reflex de care nu mă pot dezbăra și care este reflexul diplomatului. Diplomatul se pune la dispoziția președintelui țării în orice circumstanță în care președintele țării îl găsește potrivit»”, a declarat Lazurca.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Numele acestuia a fost vehiculat, în ultima perioadă, pentru șefia SIE, în condițiile în care Lazurca conduce și Departamentul de Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Apropiat al președintelui Nicușor Dan, cu care a fost coleg de studii la Sorbona, Marius Lazurca a fost ambasador al României în Mexic și America Centrală. Este licențiat în studii umaniste la Facultatea de Limbi Romanice a Universității de Vest din Timișoara și la Universitatea Sorbona Paris IV, secția literatură comparată, și este totodată absolvent al studiilor de masterat și doctorat în istorie-antropologie la Universitatea Sorbona din Paris.

În octombrie 2025, președintele Nicușor Dan declara că va numi șefi la SRI și SIE până la finalul anului sau la începutul anului următor, în acord cu partidele din coaliție, pentru a nu genera o tensiune suplimentară în societate și pentru a fi sigur că nominalizările vor fi aprobate în Parlament. Șeful statului a reafirmat atunci că își dorește, la conducerea serviciilor secrete, nume din afara politicii.