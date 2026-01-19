search
Luni, 19 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Marius Lazurca, despre o posibilă numire la șefia serviciilor secrete: „Nu pot nici să confirm, nici să infirm”

0
0
Publicat:

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat că nu poate nici să confirme, nici să infirme informațiile potrivit cărora președintele Nicușor Dan i-ar fi propus conducerea Serviciului Român de Informații (SRI) sau a Serviciului de Informații Externe (SIE). El a explicat însă că, la prima discuție avută cu șeful statului, i-a spus acestuia că un diplomat „se pune la dispoziția președintelui țării în orice circumstanță în care acesta îl găsește potrivit”.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca FOTO: Mediafax
Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca FOTO: Mediafax

Invitat duminică la Antena 3 CNN, Marius Lazurca a fost întrebat direct dacă Nicușor Dan i-a propus șefia unuia dintre serviciile de informații și dacă au existat discuții în acest sens. „Nu pot nici să confirm, nici să infirm această speculație”, a răspuns consilierul prezidențial.

Întrebat dacă ar accepta conducerea unui serviciu de informații în ipoteza în care președintele României i-ar face o astfel de propunere, Lazurca a evitat un răspuns direct. „Ce ați crede dacă un posibil șef al unui serviciu de informații ar comenta speculații, vi s-ar părea potrivită această candidatură? Găsesc că nu. Nu pot să comentez rumoarea pe care am văzut-o și eu cu oarecare surpriză și, drept să vă spun, căreia nu i-am dat foarte multă atenție. Nu i-am dat foarte multă atenție dintr-un motiv atât de simplu încât mi-e foarte ușor să îl explic: am atâtea pe cap încât nu pot pierde vremea citind speculații sau rumorile care circulă, fără voia mea și, dacă doriți, împotriva voii mele, în presă”, a afirmat Marius Lazurca.

Ce i-a spus președintelui la prima întâlnire

Consilierul prezidențial a vorbit și despre prima discuție pe care a avut-o cu Nicușor Dan după numirea sa. „Prima discuție pe care am avut-o cu președintele Dan s-a desfășurat în termenii următori din partea mea. Pot să spun ce i-am spus eu dumnealui fără să comit neapărat o indiscreție. I-am spus: «Domnule președinte, eu am în activitatea mea profesională un reflex de care nu mă pot dezbăra și care este reflexul diplomatului. Diplomatul se pune la dispoziția președintelui țării în orice circumstanță în care președintele țării îl găsește potrivit»”, a declarat Lazurca.

La sfârșitul lunii octombrie 2025, Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Numele acestuia a fost vehiculat, în ultima perioadă, pentru șefia SIE, în condițiile în care Lazurca conduce și Departamentul de Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

Apropiat al președintelui Nicușor Dan, cu care a fost coleg de studii la Sorbona, Marius Lazurca a fost ambasador al României în Mexic și America Centrală. Este licențiat în studii umaniste la Facultatea de Limbi Romanice a Universității de Vest din Timișoara și la Universitatea Sorbona Paris IV, secția literatură comparată, și este totodată absolvent al studiilor de masterat și doctorat în istorie-antropologie la Universitatea Sorbona din Paris.

În octombrie 2025, președintele Nicușor Dan declara că va numi șefi la SRI și SIE până la finalul anului sau la începutul anului următor, în acord cu partidele din coaliție, pentru a nu genera o tensiune suplimentară în societate și pentru a fi sigur că nominalizările vor fi aprobate în Parlament. Șeful statului a reafirmat atunci că își dorește, la conducerea serviciilor secrete, nume din afara politicii.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Băsescu spune că suma cu care a ieșit la pensie e „ridicolă”. Cât încasează acum fostul președinte: „S-a mărit brusc”
digi24.ro
image
O insulă „bântuită”, evacuată acum 90 de ani, este un mic paradis pentru turiști. A fost inclusă în patrimoniul UNESCO
stirileprotv.ro
image
Iadul pe pământ în Chile: 15 morți, 20.000 de oameni evacuați. Președintele declară stare de catastrofă
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Cariera surprinzătoare a unui șef de la stat: de la vânzări auto, la conducerea unei companii din Energie. Absolvent al universității SRI cu 1,2 milioane lei împrumutați la cunoștințe
fanatik.ro
image
Religia în școli se predă ilegal, acuză profesorul Emil Moise, cel care a învins în instanță statul și Biserica Ortodoxă Română
libertatea.ro
image
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
digisport.ro
image
Casa de Pensii, avertisment pentru pensionari și viitorii pensionari: Vechimea în muncă, sub o nouă regulă
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Mulţi şoferi agresivi scapă de amenzi chiar din cauza victimelor. Ce greşeli nu trebuie să faci
observatornews.ro
image
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Scandal monstru la PRO TV, după plecarea lui Măruță. Vedeta a răbufnit chiar în timpul emisiunii, nimeni nu se aștepta să spună asta
playtech.ro
image
Fotbalistul celebru care s-ar fi îndrăgostit de o dansatoare! Tânăra a renunțat la facultate pentru a-și urma visul
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
digisport.ro
image
Curtea Constituțională, capturată de Guvern? Numiri, favoruri și fisurile invizibile ale independenței
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Nicușor Dan a semnat, este LEGE și se aplică de AZI în toată România. Ce lovitură pentru români
romaniatv.net
image
Cum să îți folosești energia Venus–Pluto pentru conexiuni mai profunde în 2026
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Cum arată acum doi frați care au fost abandonați lângă Gara de Nord în București, în 1994: „Vă rugăm să ne ajutați!"
actualitate.net
image
Legăturile dureroase dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta. Ce i-a grăbit, de fapt, moartea marelui poet
actualitate.net
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi
click.ro
image
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Gheorghe Turda despre chefurile organizate de ziua lui Ceaușescu: „În ultimul an nu s-a mai serbat, a «mirosit» că...” Ce mâncăruri îi plăceau?
click.ro
Regele Felipe, Regina Letizia, Printesa Leonor, Infanta Sofia și Regina Sofia foto profimedia 1066852643 (2) jpg
Doliu la Casa Regală a Spaniei! Regele Felipe, soția Letizia, fiicele lor și Regina Sofia au stat lângă sicriul Prințesei Irene a Greciei
okmagazine.ro
Prințul Albert și Prințesa Charlene foto profimedia 1053916296 (2) jpg
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor
okmagazine.ro
fantastic animal constellation jpg
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!
clickpentrufemei.ro
459c1399f57167e5c5ed5fdffca282b5 jpg
Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
image
Cele cinci zodii norocoase în săptămâna 19-25 ianuarie. Sezonul Vărsătorului debutează cu surprize pentru acești nativi

OK! Magazine

image
Îngrijorare și incertitudine în Monaco! În ce stare e Prințul Albert, care a ajuns de urgență pe mâinile medicilor

Click! Pentru femei

image
Horoscop general pe două săptămâni. Finalul de ianuarie are miză mare!

Click! Sănătate

image
De ce apar amorțeala și furnicăturile la nivelul membrelor