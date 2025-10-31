search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Marius Lazurca consilier prezidențial pentru securitate națională. Cristian Diaconescu, eliberat din funcție

Președintele României a semnat vineri decretul prin care îl numește pe Marius Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Nicușor Dan îl eliberează pe Cristian Diaconescu din această funcție începând de luna viitoare.

Marius Gabriel Lazurca, noul consilier prezidențial FOTO Mediafax
Marius Gabriel Lazurca, noul consilier prezidențial FOTO Mediafax

„Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională. Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Cristian Diaconescu, consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, își va încheia mandatul pe 1 noiembrie și ar urma să fie trimis ambasador în Turcia.

Cine este Marius Lazurcă, omul vehiculat pentru șefia SIE

Președintele Nicușor Dan a semnat, pe 15 septembrie, un decret prin care l-a rechemat pe Marius-Gabriel Lazurcă - omul vehiculat pentru șefia SIE - din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras și Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico.

Marius Lazurcă și-a început cariera diplomatică în 2006, fiind numit ambasador al României la Sfântul Scaun și la Ordinul Suveran Militar de Malta. Între 2010 și 2016 a fost ambasador al României în Republica Moldova.

Din 2016 până în 2020 a fost ambasador în Ungaria. Din 2021 a ocupat funcția de ambasador al României în Mexic și în țările din America Centrală, fiind rechemat în țară în septembrie 2025. În spațiul public s-a vehiculat că va fi propus la conducerea Serviciului Român de Informații Externe (SIE).  

În 1996 a absolvit Facultatea de Litere a Universității de Vest din Timișoara, specializându-se în limba și literatura română și franceză, apoi a urmat un master și un doctorat la Université Paris IV – Sorbonne. 

Lazurca este omul vehiculat pentru șefia SIE. 

