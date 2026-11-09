Marian Neacșu, acuzat că ar fi plagiat în dosarul de doctorat. Vicepremierul PSD ar fi copiat CV-ul și rezumatul tezei unei colege

Vicepremierul PSD Marian Neacșu este vizat de acuzații de plagiat, după ce o investigație jurnalistică a identificat asemănări între documentele depuse de acesta la Universitatea Valahia din Târgoviște și cele ale unei colege de doctorat.

Vicepremierul PSD Marian Neacșu Foto: arhivă, adevărul

Marian Neacșu a urmat studii doctorale în management la Universitatea Valahia din Târgoviște, unde și-a susținut teza în septembrie 2017. Lucrarea, intitulată „Impactul capitalului intelectual (intangibil) asupra responsabilității sociale și a sustenabilității strategiei la nivel de firmă”, ar fi avut însă în dosarul publicat pe site-ul universității un rezumat în limba engleză care aparținea unei alte doctorande, arată articolul citat.

Potrivit Libertatea, documentul ar conține rezumatul tezei susținute în octombrie 2016 de Ileana Porojan, în prezent Milea, lucrare despre strategiile de dezvoltare ale întreprinderilor mici și mijlocii cu profil agricol din județul Dâmbovița.

Asemănări și greșeli identice în CV-uri

Investigația semnalează și asemănări între CV-urile celor doi doctoranzi. Jurnaliștii au identificat rubrici identice sau preluate cu modificări, inclusiv informații personale și greșeli de redactare.

Potrivit comparației publicate de sursa citată, șase dintre cele 15 rubrici ale CV-ului în limba română al lui Marian Neacșu ar fi identice sau ar conține aceleași greșeli ca documentul colegei, iar alte cinci ar fi fost preluate cu modificări.

În versiunea în limba engleză, șase dintre cele 11 rubrici analizate ar fi identice. Printre elementele semnalate se numără greșeli precum „Bacalareat” și „Univeristy”, dar și competențe artistice în domeniul muzicii și fotografiei, precum și informații despre studii care ar fi fost asociate parcursului academic al colegei.

Contactată de publicația citată, Ileana Porojan a declarat că nu știa despre aceste asemănări. „Habar n-am avut! Nici nu știu cum să abordez problema”, a afirmat aceasta.

Profesorul universitar Ion Pârgaru, care a coordonat ambele doctorate, a invocat posibilitatea unei erori de secretariat în privința rezumatului publicat în dosarul lui Neacșu.

„Trebuie să fie o greșeală a secretarei care a postat rezumatul acolo”, a declarat acesta.