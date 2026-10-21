 Premierul Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către noii miniștri. Lista pe ore | adevarul.ro
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Premierul Luca Niculescu participă la preluarea mandatelor de către noii miniștri. Lista pe ore

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Premierul Luca Niculescu va participa miercuri la ceremoniile de preluare a funcțiilor de către mai mulți membri ai noului Cabinet, în ministerele Investițiilor și Proiectelor Europene, Afacerilor Externe, Educației, Apărării și Culturii. În paralel, la Ministerul Afacerilor Interne va avea loc schimbul de mandat între Cătălin Predoiu și Marian Neacșu.

Premierul Luca Niculescu participă la ceremoniile de preluare a mandatelor de către noii miniștri.
Premierul Luca Niculescu participă la ceremoniile de preluare a mandatelor de către noii miniștri. Foto: MALINA NOROCEA

Agenda premierului: cinci ministere, în cursul dimineții

Potrivit programului oficial anunțat de Guvern, premierul Luca Niculescu va participa miercuri la următoarele ceremonii de preluare a mandatelor:

  • Ora 09:00 – Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  • Ora 09:40 – Ministerul Afacerilor Externe
  • Ora 10:15 – Ministerul Educației și Cercetării
  • Ora 11:00 – Ministerul Apărării Naționale
  • Ora 11:45 – Ministerul Culturii

Cine sunt miniștrii care preiau portofoliile

Alexandru-Mihai Ghigiu va prelua conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de la Dragoș Pîslaru, în timp ce Sebastian-Dănuț Neculăescu va deveni ministru al Afacerilor Externe, în locul Oanei Țoiu.

La Ministerul Educației și Cercetării, Valentin-Sorin Costreie îi va succeda lui Mihai Dimian. Ministerul Apărării Naționale va fi condus de Ștefan-Radu Oprea, care preia funcția de la ministrul interimar Radu Miruță.

La Ministerul Culturii, noul ministru va fi Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan, care îi succede lui Demeter András István.

Schimbarea de la Ministerul de Interne și agenda Sănătății

Ceremonia de predare-primire a mandatului de la Ministerul Afacerilor Interne este programată miercuri, de la ora 09:00, fără participarea premierului. Marian Neacșu va prelua funcția de la Cătălin Predoiu. La finalul evenimentului, cei doi sunt așteptați să facă declarații de presă.

La ora 12:00, ministrul Sănătății, Alexandru-Florin Rogobete, va susține o conferință de presă la sediul ministerului, având ca temă situația financiară a sistemului sanitar. Rogobete preia portofoliul de la Cseke Attila.

Lista completă a miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți decretul de numire a noului Guvern. Cabinetul condus de Luca-Alexandru Niculescu are următoarea componență:

  • Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;
  • Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne;
  • Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;
  • Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor;
  • Sebastian-Dănuț Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe;
  • Radu Marinescu – ministrul Justiției;
  • Ștefan-Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;
  • Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;
  • Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;
  • Dumitru Chisăliță – ministrul Energiei;
  • Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  • Natalia-Elena Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;
  • Marcel-Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
  • Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
  • Petre-Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;
  • Alexandru-Florin Rogobete – ministrul Sănătății;
  • Valentin-Sorin Costreie – ministrul Educației și Cercetării;
  • Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar;
  • Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul Culturii.

Guvernul Luca Niculescu a primit marți votul de învestitură al Parlamentului, cu 280 de voturi favorabile.

Mesajele miniștrilor care părăsesc funcțiile

Mai mulți dintre foștii membri ai Cabinetului au transmis mesaje de rămas-bun după învestirea noului Guvern.

Dragoș Pîslaru, care a condus Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și a asigurat interimatul la Ministerul Muncii după retragerea PSD din Guvernul Bolojan, a descris perioada încheiată drept una solicitantă.

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„A fost o perioadă intensă, care a cerut promptitudine, echilibru şi decizii deloc uşoare, dar în care am încercat să păstrez mereu atenţia îndreptată către oameni”, a scris acesta pe Facebook.

Oana Țoiu a mulțumit pentru experiența de la conducerea Ministerului Afacerilor Externe.

„A fost o onoare să-mi pot servi ţara, alături de oameni buni, în vremuri grele. Vă mulţumesc!”, a transmis ea după învestirea noului Cabinet.

La finalul mandatului său, Mihai Dimian a mulțumit celor cu care a lucrat în domeniul educației și cercetării.

„A fost o perioadă dificilă, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru mine. Vă mulţumesc pentru muncă, răbdare, sprijin, dar şi pentru propunerile şi observaţiile care m-au ajutat să găsesc soluţii mai bune pentru provocările cu care m-am confruntat”, a scris Dimian.

El a adăugat că și-a exercitat responsabilitățile „cu bună-credinţă şi cu gândul la viitorul copiilor noştri”, precizând că, deși mandatul ministerial se încheie, implicarea sa în educație și cercetare va continua.

Demeter András István a folosit imaginea unei ștafete pentru a descrie încheierea mandatului de la Ministerul Culturii.

„Pasăm o ştafetă pe care am purtat-o pe un drum când lin, când accidentat. Mai mult accidentat decât lin. Dar... am dus-o. Fără să o scăpăm din mână”, a transmis acesta, mulțumindu-le celor care i-au oferit sprijin și încredere.

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