Manda îl provoacă pe Bolojan: „Guvernăm sau…?”. Liderul PSD spune că „pachetul de relansare economică nu este negociabil”

Pachetul de relansare economică este „vital pentru viitorul României” și nu poate fi negociat, transmite secretarul general al PSD, Claudiu Manda, într-o postare publică în care cere ca măsurile pentru administrație și cele pentru economie să fie aprobate în același timp. Social-democrații avertizează că nu vor accepta compromisuri și lansează un mesaj direct către premierul Ilie Bolojan, pe fondul discuțiilor din coaliție.

„Pachetul de relansare economică NU ESTE NEGOCIABIL! Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privință. Pachetul privind administrația și cel privind relansarea economică trebuie aprobate în același timp - pentru eficiență și rezultate reale”, a scris Claudiu Manda într-o postare pe Facebook.

El subliniază că economia are nevoie de stabilitate și coerență: „Economia se construiește pe încredere, stabilitate și politici coerente care susțin investițiile și dezvoltarea. Instabilitatea și mesajele contradictorii au afectat consumul, au blocat investițiile și au frânat creșterea economică. România are nevoie de un model economic care să susțină capitalul românesc, să creeze locuri de muncă stabile și să genereze creștere sustenabilă”.

Mesaj direct către Bolojan și avertisment constituțional

În postarea sa, Manda face referire și la discuțiile despre un posibil guvern minoritar și îl vizează direct pe premier: „Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea «acasă», dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit și a zis că rămâne… sau pleacă, dacă este dat afară prin moțiune de PSD și AUR. Cert este că România nu funcționează pe principiul «vreau sau nu vreau»”.

Secretarul general al PSD invocă și o decizie a Curții Constituționale: „Curtea Constituțională, prin decizia nr. 85/2020, a stabilit clar că nominalizarea aceluiași premier după ce un guvern a picat prin moțiune de cenzură este neconstituțională”. Mesajul se încheie cu o întrebare tăioasă: „Domnule Bolojan, guvernăm sau…?”

Sorin Grindeanu: „Eu nu înțeleg această încăpățânare”

Anterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu va accepta ca Guvernul să își asume răspunderea separat pe pachetul de măsuri privind administrația și pe cel privind relansarea economică, arătând că în coaliție „s-a încercat astăzi un fel de decuplare a acelor două pachete”, dar „amândouă pachete trebuie să fie în același timp aprobate”.

„Eu nu înțeleg această încăpățânare de a arăta până la urmă ce? Pachetul de relansare economică nu e pentru PSD, este pentru economia României. Nu vrem să înregistrăm la OSIM acest pachet și să ne luăm drepturi de autor”, a spus Grindeanu. El a mai adăugat că „reducerile de deficit în mod corect se fac și prin creșterea economică”, criticând faptul că anul 2025 s-ar fi închis „doar prin creșteri de taxe și impozite și prin eliminări de investiții”.

Calendarul propus de premier

Premierul Ilie Bolojan a propus, pe 19 ianuarie, în ședința Biroului Politic Național al PNL, ca pe 29 ianuarie Guvernul să își angajeze răspunderea în fața Parlamentului atât pentru proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale, cât și pentru pachetul de măsuri destinat relansării economice.