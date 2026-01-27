Premierul Ilie Bolojan i-a acuzat pe social-democrați de întârzierea reformelor. Invitat luni, la RFI, șeful executivului nu a exclus posibilitatea unui guvern minoritar, despre care a spus însă că nu este de dorit.

Chestionat în legătură cu atmosfera din Coaliție și cu ieșirile publice din zona PSD-ului, care l-a luat la țintă de săptămâni bune prin vocile lui Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Olguța Vasilescu și nu numai, inclusiv pe tema măsurilor în administrația locală, premierul a declarat:

„Noi avem trei responsabilități importante pentru țara noastră în această perioadă. Avem responsabilitatea majoră să facem această ajustare ”, a spus șeful Guvernului la RFI.

„În mod cert atacurile pot slăbi o persoană în funcție, un guvern fără autoritate nu își poate pune în practică programul”, a mai spus Ilie Bolojan

Șeful Executivului a concluzionat:

„Nu poți să ai dezvoltare, nici predictibilitate, dacă nu ai stabilitate în Coaliție”.

Premierul a subliniat că „nu este foarte comod să ai patru partide în coaliție, dintre care unele vor să joace și rolul opoziției din interior”.

Despre posibilitatea unui guvern minoritar: „Nu exclud că se pot întâmpla astfel de lucruri în perioada următoare”

Întrebat despre un posibil guvern minoritar, fără PSD, premierul a răspuns:

„Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud ca acest lucru să se poată întâmpla, dar este de dorit să avem stabilitate politică și comportamente responsabile ale partidelor politice. O parte dintre indicatorii după care agențiile de rating, precum Fitch, acordă ratingul țării noastre țin de stabilitatea guvernării. Orice fel de scandal gratuit în coaliție, doar pentru a te promova intern, are un cost, pe care cetățenii îl plătesc direct sau indirect”.

„Acest lucru nu este de dorit și nu încurajez o astfel de situație”

Șeful Executivului a subliniat însă că un guvern minoritar nu este o situație de dorit

„Nu am vrut să spun că asta este o ipoteză. Atunci când apar crize politice, guvernarea poate funcționa și minoritar, dar acest lucru nu este de dorit și nu încurajez o astfel de situație. Dacă am fi respectat protocolul și programul de guvernare, multe măsuri care azi nu sunt adoptate ar fi fost adoptate, iar multe lucruri adoptate într-o anumită formă ar fi fost adoptate altfel. Este o problemă de politici responsabile. Nu poți cheltui ce nu ai și nu poți cheltui fonduri în zone care nu aduc un avantaj țării”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că „Indiferent cum modifici un protocol, problema sunt oamenii care trebuie să îl respecte”:

„Este vorba de responsabilitate și seriozitate. Nu cred că o modificare de protocol ar schimba lucrurile”,