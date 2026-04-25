Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
Mai poate PSD să recupereze ce a pierdut în favoarea AUR? Analist politic: „Ar trebui să își schimbe radical imaginea”

De la peste 40% în era Dragnea se zbate astăzi la un scor în jur de 20%, traversând cel mai important declin electoral din istoria sa. Chiar Ilie Bolojan a recunoscut-o public că prăbușirea social-democrațiilor din intențiile de vot reprezintă unul dintre motivele principale ale crizei politice. Strategia adoptată, de a face opoziție din interiorul coaliției de guvernare, nu a oprit declinul electoral, iar votanții au continuat să migreze masiv către alte partide, în special spre AUR. Poate PSD să recupereze terenul pierdut? 

FOTO: Inquam Photos
FOTO: Inquam Photos

Potrivit unui sondaj de opinie realizat de INSCOP Research în perioada 1-7 aprilie, AUR rămâne lider detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu 37%, urmat de PSD - 20,1%, PNL - 15,5%, USR - 12,7% și UDMR - 4,3%. Totuși, dacă sunt luați în calcul doar alegătorii care spun că merg sigur la vot, scorul PSD scade la doar 16,6%, ușor sub PNL - 16,9% și mai puțin de jumătate din scorul partidului condus de George Simion - 38,8%. 

La alegerile parlamentare din 2016, social-democrații au obținut 45,68%. Ulterior, PSD a intrat pe un trend descendent, coborând la 28,9% în 2020 și la 21,96% la scrutinul din decembrie 2025. Trebuie menționat însă că la ultimul scrutin legislativ aproximativ două puncte procentuale au fost pierdute pe fondul confuziilor generate de existența unor formațiuni cu denumiri similare, PSDU și PSDI.

Contextul actual agravează situația. Tensiunile sociale, presiunile economice, insecuritatea regională și războaiele din vecinătate creează o stare generală de nemulțumire care se răsfrânge inevitabil asupra partidelor aflate la putere.

Cine sunt, de fapt, votanții care au plecat

„O parte din electoratul care a plecat de la PSD nu era, de fapt, un electorat PSD în sensul clasic. Era un electorat atras, la un moment dat, de mesajele, retorica sau liderii partidului. Nu vorbim despre un electorat dur, fidel, care ar vota PSD în orice condiții. Este valabil pentru toate partidele: există o categorie de votanți «free floating», care se mută în funcție de context, de lideri și de acel «sex appeal» electoral al momentului. Nu e nici bine, nici rău, e pur și simplu modul în care funcționează dinamica politică", a explicat Radu Delicote.

Fenomenul nu este nou și nu este specific PSD. El a mai funcționat, în momente diferite, în jurul altor partide românești, iar AUR este astăzi beneficiarul principal al acestei dinamici, explică specialistul.

„Astăzi vedem acest fenomen în jurul AUR, în trecut l-am văzut la PSD, înainte la USR sau chiar la PDL. Nu sunt neapărat aceiași oameni care migrează constant, ci o categorie mai largă de votanți indeciși, care reacționează la emoția momentului. De aceea, procentele din sondaje trebuie privite cu prudență. PSD, chiar dacă apare la 18-20%, are, în realitate, un nucleu dur mult mai mic, undeva în jur de 15%, adică acei votanți care ar rămâne alături de partid indiferent de context", spune Radu Delicote.

Miniștrii social-democrați și-au dat demisiile. Precizările oficiale ale PSD: „Nu reprezintă o abandonare a guvernării"

De ce a eșuat strategia opoziției din interior

Una dintre strategiile conducerii PSD în ultima perioadă a fost că poate limita pierderile electorale menținându-se la guvernare, dar distanțându-se public de deciziile nepopulare ale coaliției. Rezultatul a fost invers față de așteptări. 

„Strategia PSD de a face opoziție din interiorul guvernării nu a funcționat pentru că afectează direct credibilitatea. Când ești la putere sau într-o coaliție, oamenii așteaptă rezultate, nu dublu discurs. În momentul în care încerci să fii și la guvernare, și în opoziție, ajungi «cu picioarele în două bărci» și nu mai convingi pe nimeni. Mesajul devine neclar, iar electoratul migrează spre actori politici percepuți ca fiind mai consecvenți", a explicat analistul.

Această inconsecvență de mesaj a funcționat ca un amplificator al nemulțumirii față de contextul general dificil.

„Pe de altă parte, există și un context general dificil: tensiuni sociale, probleme economice, insecuritate regională, războaie. Toate acestea creează o stare de nemulțumire care se răsfrânge inevitabil asupra celor aflați la putere. În astfel de perioade, guvernarea vine cu un cost electoral aproape inevitabil. PSD a încercat să limiteze aceste pierderi repoziționându-se parțial în opoziție, dar strategia nu a reușit să convingă", subliniază Radu Delicote.

De ce imitarea AUR ar putea să nu funcționeze

Unul dintre răspunsurile instinctive ale PSD la ascensiunea AUR a fost preluarea unor elemente de comunicare și retorică specifice partidului lui George Simion. Logica era simplă. Dacă electoratul migrează spre AUR, de ce să nu aduci AUR mai aproape de tine? Delicote avertizează că acest lucru reprezintă o greșeală.

„Recuperarea electoratului pierdut este posibilă, dar doar în anumite condiții. PSD ar trebui să își schimbe radical imaginea, să își curețe mesajele și să comunice diferit față de AUR. În prezent, încearcă să folosească aceeași rețetă de comunicare ca AUR, însă acel spațiu este deja ocupat și dominat. Istoria recentă arată că această strategie nu funcționează. USR a trecut printr-o situație similară și a pierdut teren", a explicat analistul.

Ce ar trebui să facă PSD pentru a-și recupera votanții

Electoratul migrat nu este pierdut definitiv, dar întoarcerea lui nu se poate produce fără o schimbare structurală reală. 

„Singura șansă reală este o resetare profundă: schimbare de leadership, de comunicatori, de stil și de viziune. Dacă partidul reușește să vină cu oameni noi, cu un discurs diferit și coerent, ar putea recâștiga o parte din electoratul migrat. Acest electorat nu este pierdut definitiv, dar nici nu se va întoarce în lipsa unei transformări reale", a conchis Radu Delicote.

