search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video O unitate rusă și-a documentat propria crimă de război publicând imagini cu atacul asupra unui vehicul al ONU

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O unitate militară rusă a înregistrat propria crimă de război când a atacat cu o dronă FPV un vehicul al ONU  în orașul ucrainean Herson, aflat în prima linie a frontului, și apoi a publicat imaginile, relatează Kyiv Independent. Filmarea a fost ștearsă ulterior.

Vehicul onu lovit de ruși în Herson FOTO captură video
Vehicul onu lovit de ruși în Herson FOTO captură video

Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare în Ucraina (OCHA) a relatat pe 14 mai că un vehicul „cu marcaj clar” al organizației a fost lovit în timpul unei misiuni umanitare. Reprezentanții ONU au spus că nu știu cine i-a atacat. Nu au existat victime.

„Civilii și lucrătorii umanitari nu ar trebui să fie ținte”, a declarat Andrea De Domenico, șeful OCHA în Ucraina. Acesta a preciza că echipa ONU era într-o misiune de asistență a populației civile captive în orașul aflat sub bombardamente în momentul incidentului.

La o zi după atac, bloggerul militar rus Osvedomitell Alex a publicat pe Telegram imagini în care se vede cum o dronă lovește vehiculul ONU. Videoclipul începe cu sigla Grupului de Forțe „Dnepr”, unitate militară rusă activă în regiunea Herson.

Deși postarea a fost ulterior ștearsă, imaginile au continuat să circule pe alte canale pro-ruse și au fost redistribuite de activistul și voluntarul ucrainean Serhii Sternenko.

„Rușii nici măcar nu o ascund. Sunt criminali de război, iar oricine încearcă să încheie un acord cu ei devine complice la aceste crime”, a scris Sternenko pe platforma X.

Potrivit legislației internaționale, atacarea unui vehicul ONU marcat vizibil, în timp ce desfășoară o misiune umanitară, reprezintă o încălcare a dreptului internațional și constituie crimă de război.

Canalul pro-rus care a publicat imaginile a încercat să justifice atacul, susținând că misiunea umanitară nu ar fi furnizat aprobări  oficiale, notificări sau coridoare de securitate, și că zona Herson este considerată „zonă roșie”. Autorul mesajului a subliniat că „orice vehicul neidentificat, mai ales unul care se apropie de linia frontului fără aranjamente prealabile, este considerat o țintă cu dublă utilizare”.

Totuși, reprezentanții ONU contrazic această versiune. Andrea De Domenico a declarat că atât armata ucraineană, cât și cea rusă au fost informate în prealabil despre deplasarea convoiului umanitar.

Incidentul nu este singular. Victoria Andrievska, ofițer pentru informare publică al OCHA, a explicat că acesta este al doilea incident într-o săptămână, după ce în regiunea Dnipro un camion ONU a fost lovit în regiunea Dnipropetrovsk în timpul unei livrări de ajutoare, iar șoferul a fost rănit.

„Sunt îngrijorată de cazurile repetate de violență împotriva lucrătorilor umanitari, care ridică semne de întrebare serioase privind respectarea dreptului internațional umanitar. Între ianuarie și aprilie 2026, trei lucrători umanitari au fost uciși, iar alți zece au fost răniți în 56 de incidente”, a declarat Andrievska.

Orașul Herson, situat pe malul fluviului Nipru, rămâne una dintre cele mai periculoase zone din Ucraina. De la eliberarea sa de către armata ucraineană, la sfârșitul anului 2022, orașul este ținta constantă a atacurilor cu drone și artilerie lansate de forțele ruse.

Autoritățile și activiștii ucraineni au acuzat în repetate rânduri armata rusă că desfășoară în Herson o adevărată campanie de vânătoare de civili, practic un safari uman, folosind drone FPV pentru a teroriza populația și a face orașul nelocuibil.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
Un nou operator feroviar intră pe piața din România. Trenurile vor circula pe toate rutele din țară din decembrie 2027
stirileprotv.ro
image
Mai mulți SPP-iști decât jurnaliști în jurul lui Bolojan, la Timișoara. De ce e apărat de o armată de ofițeri, dacă e iubit de o țară întreagă, așa cum susține propaganda?
gandul.ro
image
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
mediafax.ro
image
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
fanatik.ro
image
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Horoscop 17 mai. Leii sunt în centrul atenției, Scorpionii au de luat decizii importante
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
observatornews.ro
image
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
cancan.ro
image
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
prosport.ro
image
Cât plătesc părinții pentru un student la medicină în România. Taxe, chirie și costuri lunare
playtech.ro
image
După 16 ani petrecuți în România, celebrul italian a luat marea decizie. Părăsește definitiv țara
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
digisport.ro
image
A apărut înghețata cu pălincă în România! Desertul care a împărțit internetul în două: „Iei un glob și te-ai îmbătat”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Alertă în Africa! Un nou focar de Ebola în Congo. 65 de decese și sute de cazuri suspectate până acum
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Țara unică în lume unde se circulă atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a drumului, în același timp
click.ro
image
Primele declarații ale lui Rareș Cojoc după divorț! Ce spune despre despărțirea de Andreea Popescu: „M-a luat pe nepregătite”
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a rămas o româncă fără 1.000 de euro după ce a vrut să își serbeze ziua de naștere în Italia: „Premiul pentru Fraiera Anului mi l-am decernat deja”
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas