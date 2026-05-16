Video O unitate rusă și-a documentat propria crimă de război publicând imagini cu atacul asupra unui vehicul al ONU

O unitate militară rusă a înregistrat propria crimă de război când a atacat cu o dronă FPV un vehicul al ONU în orașul ucrainean Herson, aflat în prima linie a frontului, și apoi a publicat imaginile, relatează Kyiv Independent. Filmarea a fost ștearsă ulterior.

Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare în Ucraina (OCHA) a relatat pe 14 mai că un vehicul „cu marcaj clar” al organizației a fost lovit în timpul unei misiuni umanitare. Reprezentanții ONU au spus că nu știu cine i-a atacat. Nu au existat victime.

„Civilii și lucrătorii umanitari nu ar trebui să fie ținte”, a declarat Andrea De Domenico, șeful OCHA în Ucraina. Acesta a preciza că echipa ONU era într-o misiune de asistență a populației civile captive în orașul aflat sub bombardamente în momentul incidentului.

La o zi după atac, bloggerul militar rus Osvedomitell Alex a publicat pe Telegram imagini în care se vede cum o dronă lovește vehiculul ONU. Videoclipul începe cu sigla Grupului de Forțe „Dnepr”, unitate militară rusă activă în regiunea Herson.

Deși postarea a fost ulterior ștearsă, imaginile au continuat să circule pe alte canale pro-ruse și au fost redistribuite de activistul și voluntarul ucrainean Serhii Sternenko.

„Rușii nici măcar nu o ascund. Sunt criminali de război, iar oricine încearcă să încheie un acord cu ei devine complice la aceste crime”, a scris Sternenko pe platforma X.

Potrivit legislației internaționale, atacarea unui vehicul ONU marcat vizibil, în timp ce desfășoară o misiune umanitară, reprezintă o încălcare a dreptului internațional și constituie crimă de război.

Canalul pro-rus care a publicat imaginile a încercat să justifice atacul, susținând că misiunea umanitară nu ar fi furnizat aprobări oficiale, notificări sau coridoare de securitate, și că zona Herson este considerată „zonă roșie”. Autorul mesajului a subliniat că „orice vehicul neidentificat, mai ales unul care se apropie de linia frontului fără aranjamente prealabile, este considerat o țintă cu dublă utilizare”.

Totuși, reprezentanții ONU contrazic această versiune. Andrea De Domenico a declarat că atât armata ucraineană, cât și cea rusă au fost informate în prealabil despre deplasarea convoiului umanitar.

Incidentul nu este singular. Victoria Andrievska, ofițer pentru informare publică al OCHA, a explicat că acesta este al doilea incident într-o săptămână, după ce în regiunea Dnipro un camion ONU a fost lovit în regiunea Dnipropetrovsk în timpul unei livrări de ajutoare, iar șoferul a fost rănit.

„Sunt îngrijorată de cazurile repetate de violență împotriva lucrătorilor umanitari, care ridică semne de întrebare serioase privind respectarea dreptului internațional umanitar. Între ianuarie și aprilie 2026, trei lucrători umanitari au fost uciși, iar alți zece au fost răniți în 56 de incidente”, a declarat Andrievska.

Orașul Herson, situat pe malul fluviului Nipru, rămâne una dintre cele mai periculoase zone din Ucraina. De la eliberarea sa de către armata ucraineană, la sfârșitul anului 2022, orașul este ținta constantă a atacurilor cu drone și artilerie lansate de forțele ruse.

Autoritățile și activiștii ucraineni au acuzat în repetate rânduri armata rusă că desfășoară în Herson o adevărată campanie de vânătoare de civili, practic un safari uman, folosind drone FPV pentru a teroriza populația și a face orașul nelocuibil.