David Popovici a mai adăugat un bolid la colecția sa de lux! Și-a etalat „tancul” de sute de mii de euro pe străzile din Capitală

David Popovici, multiplu campion mondial, a ieșit la rampă în ultimele zile, atrăgând atenția negreșit pe străzile Bucureștiului.

În vârstă de 21 de ani, tânărul se recreează în timpul liber în cele mai simple moduri, petrecând timpul cu familia sau ieșind la plimbări în oraș, cu mașina. Acesta s-a postat, în nenumărate rânduri, la volanul bolizilor pe care îi deține, pe rețelele de socializare.

Prețul unui astfel de bolid se poate ridica la peste 400.000 de euro

Cea mai nouă achiziție a sa, în materie de automobile, are un preț de pornire de la 200.000 de euro până la 400.000 de euro, cu diverse opțiuni incluse. Popovici a dus mai departe pasiunea sa pentru mașini și și-a dotat garajul cu o nouă piesă de lux: un Mercedes, primul decapotabil din clasa G din ultimele două decenii.

Specialiștii auto spun că acest Mercedes G-Class Cabriolet este o mașină extrem de puternică și luxoasă. Are un motor mare, de 4L, care dezvoltă 577 de cai-putere și se poate adapta ușor atât pe șosea, cât și în teren dificil.

Mașina este apreciată și pentru confort. Are mult spațiu în interior, loc pentru cinci persoane și dotări de lux. Din cauza aspectului său mare și robust, mulți o numesc „tanc de lux”.

Prețul este însă uriaș

Varianta simplă costă între 200.000 și 225.000 de euro. Cu mai multe opțiuni și dotări, suma poate ajunge la aproape 300.000 de euro. Iar modelele modificate de firme precum Brabus sau Mansory pot depăși chiar și 400.000 de euro.

În anul 2025, David Popovici și-a mai achiziționat un Porsche 718 Spyder, al cărui preț se apropie de aproximativ 150.000 de euro.