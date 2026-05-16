Prințul William și Kate plătesc o chirie anuală de 307.500 de lire sterline pentru fastuoasa lor reședință cu opt dormitoare din Windsor, descrisă drept „casa lor permanentă”. Suma este cu aproape 100.000 de lire mai mare decât cea achitată de foștii chiriași ai proprietății.

Forest Lodge, situată în Windsor Great Park, este locul în care Prințul și Prințesa de Wales intenționează să rămână chiar și după ce William va deveni rege. Surse apropiate au declarat anterior pentru The Sun că cei doi își doresc un „nou început” după o perioadă dificilă petrecută la Adelaide Cottage, marcată de moartea Reginei Elisabeta a II-a și de diagnosticele de cancer primite atât de Kate, cât și de Regele Charles.

Documente oficiale depuse la Land Registry în această săptămână arată că William și Kate au semnat în iulie anul trecut un contract de închiriere pe 20 de ani pentru Forest Lodge. Totodată, a devenit publică pentru prima dată valoarea chiriei.

Actele arată că imobilul fusese anterior închiriat cu 216.000 de lire pe an de Alexander Fitzgibbons, un om de afaceri din industria organizării de evenimente, și de Cristina Stenbeck, o femeie de afaceri din Suedia. Firma lui Fitzgibbons, Fait Accompli, a organizat recepțiile de nuntă ale lui William și Kate în 2011, dar și pe cea a lui Harry și Meghan în 2018.

În urma unor noi evaluări de piață, chiria a crescut cu aproape 50% înainte ca familia de Wales să preia contractul. Noua sumă a fost stabilită în urma unor evaluări separate realizate de Hamptons și Savills pentru Crown Estate, precum și de Knight Frank.

William plătește chiria din veniturile sale private generate de domeniul Ducatului de Cornwall, pe care l-a moștenit când a devenit Prinț de Wales. Kensington Palace a precizat anterior că William achită cea mai mare cotă de impozit pe venit, însă suma exactă rămâne confidențială.

O investigație recentă a publicației Sunday Times a estimat că veniturile sale anuale după taxe se situează între 5 și 7 milioane de lire sterline. Dezvăluirea vine pe fondul unei presiuni tot mai mari privind transparența aranjamentelor imobiliare ale Familiei Regale.

În decembrie, Comisia pentru Conturi Publice a lansat o anchetă privind tranzacțiile imobiliare ale Crown Estate care implică Familia Regală. Președintele comisiei, conservatorul Sir Geoffrey Clifton-Brown, a declarat că o supraveghere mai strictă ar „îmbunătăți transparența informațiilor de interes public”.

Crown Estate a refuzat să comenteze direct contractul de închiriere al lui William. Cu toate acestea, directorul executiv Dan Labbad a declarat anterior comisiei: „În urma unei solicitări din partea Alteței Sale Regale Prințul de Wales și a discuțiilor cu Casa Regală, comisarii au fost rugați să ia în considerare încheierea unui contract de închiriere pentru proprietate către Alțele Lor Regale Prințul și Prințesa de Wales, pentru utilizarea ca reședință privată principală”.

El a adăugat: „Negocierile au fost purtate la distanță de piața influenței directe, pentru a se asigura că au fost stabilite condiții de piață corespunzătoare”.