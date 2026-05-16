search
Sâmbătă, 16 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Suma uriașă plătită de William și Kate pentru „casa de vis”. Chiria i-a surprins pe britanici

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Prințul William și Kate plătesc o chirie anuală de 307.500 de lire sterline pentru fastuoasa lor reședință cu opt dormitoare din Windsor, descrisă drept „casa lor permanentă”. Suma este cu aproape 100.000 de lire mai mare decât cea achitată de foștii chiriași ai proprietății.

Kate Middleton și Prințul William FOTO Profimedia
Kate Middleton și Prințul William FOTO Profimedia

Forest Lodge, situată în Windsor Great Park, este locul în care Prințul și Prințesa de Wales intenționează să rămână chiar și după ce William va deveni rege. Surse apropiate au declarat anterior pentru The Sun că cei doi își doresc un „nou început” după o perioadă dificilă petrecută la Adelaide Cottage, marcată de moartea Reginei Elisabeta a II-a și de diagnosticele de cancer primite atât de Kate, cât și de Regele Charles.

Documente oficiale depuse la Land Registry în această săptămână arată că William și Kate au semnat în iulie anul trecut un contract de închiriere pe 20 de ani pentru Forest Lodge. Totodată, a devenit publică pentru prima dată valoarea chiriei.

Actele arată că imobilul fusese anterior închiriat cu 216.000 de lire pe an de Alexander Fitzgibbons, un om de afaceri din industria organizării de evenimente, și de Cristina Stenbeck, o femeie de afaceri din Suedia. Firma lui Fitzgibbons, Fait Accompli, a organizat recepțiile de nuntă ale lui William și Kate în 2011, dar și pe cea a lui Harry și Meghan în 2018.

În urma unor noi evaluări de piață, chiria a crescut cu aproape 50% înainte ca familia de Wales să preia contractul. Noua sumă a fost stabilită în urma unor evaluări separate realizate de Hamptons și Savills pentru Crown Estate, precum și de Knight Frank.

William plătește chiria din veniturile sale private generate de domeniul Ducatului de Cornwall, pe care l-a moștenit când a devenit Prinț de Wales. Kensington Palace a precizat anterior că William achită cea mai mare cotă de impozit pe venit, însă suma exactă rămâne confidențială.

Lodge Forest, Windsor FOTO Getty via X
Lodge Forest, Windsor FOTO Getty via X

O investigație recentă a publicației Sunday Times a estimat că veniturile sale anuale după taxe se situează între 5 și 7 milioane de lire sterline. Dezvăluirea vine pe fondul unei presiuni tot mai mari privind transparența aranjamentelor imobiliare ale Familiei Regale.

În decembrie, Comisia pentru Conturi Publice a lansat o anchetă privind tranzacțiile imobiliare ale Crown Estate care implică Familia Regală. Președintele comisiei, conservatorul Sir Geoffrey Clifton-Brown, a declarat că o supraveghere mai strictă ar „îmbunătăți transparența informațiilor de interes public”.

Crown Estate a refuzat să comenteze direct contractul de închiriere al lui William. Cu toate acestea, directorul executiv Dan Labbad a declarat anterior comisiei: „În urma unei solicitări din partea Alteței Sale Regale Prințul de Wales și a discuțiilor cu Casa Regală, comisarii au fost rugați să ia în considerare încheierea unui contract de închiriere pentru proprietate către Alțele Lor Regale Prințul și Prințesa de Wales, pentru utilizarea ca reședință privată principală”.

El a adăugat: „Negocierile au fost purtate la distanță de piața influenței directe, pentru a se asigura că au fost stabilite condiții de piață corespunzătoare”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
digi24.ro
image
Un nou operator feroviar intră pe piața din România. Trenurile vor circula pe toate rutele din țară din decembrie 2027
stirileprotv.ro
image
Mai mulți SPP-iști decât jurnaliști în jurul lui Bolojan, la Timișoara. De ce e apărat de o armată de ofițeri, dacă e iubit de o țară întreagă, așa cum susține propaganda?
gandul.ro
image
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
mediafax.ro
image
La ce oră va cânta Alexandra Căpitănescu în finala Eurovision. Anunț oficial al organizatorilor
fanatik.ro
image
INTERVIU. Ultimul dans al lui Berlin: „Cu cât mă iubeau mai mult oamenii, cu atât simțeam mai mult că lumea se îndreaptă spre dezastru”
libertatea.ro
image
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
"Șoc în lumea fotbalului": Jose Mourinho a decis primul transfer de la Real Madrid!
digisport.ro
image
Efectele uimitoare pe care cafeaua le are asupra ficatului. Câte cești trebuie băute în fiecare zi
click.ro
image
„Marele frig”: Un val neobișnuit de aer rece lovește Europa la mijloc de mai. Și România va fi afectată
antena3.ro
image
Apartamentele se scumpesc chiar şi când tranzacţiile se prăbuşesc
zf.ro
image
Alexandra Căpitănescu, printre favoriţii finalei Eurovision 2026. Cine sunt artiştii cu şanse la marele trofeu
observatornews.ro
image
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
cancan.ro
image
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cu ce salariu mai poți lua un apartament de 70.000 de euro prin Noua Casă. Diferența uriașă față de 2015
playtech.ro
image
Dan Șucu îi dă lovitura lui Cristi Chivu și îl ia la Genoa pe jucătorul de 18 ani
fanatik.ro
image
Moment viral cu Dragoș Pîslaru care corectează gramatical de două ori o jurnalistă în timpul unei conferințe de presă: "E foarte bine. Vă cer scuze" VIDEO
ziare.com
image
Italienii au răscolit trecutul soției lui Cristi Chivu și au rămas "mască"
digisport.ro
image
Imagini incredibile de la Cabana Omu! Munții sunt încă acoperiți de nămeți uriași: „Câțiva metri de zăpadă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila din București în care stau Adela Popescu și Radu Vâlcan. E spectaculoasă, cu etaj, are geamuri mari, o bucătărie superbă, iar curtea e plină de verdeață / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cum e posibil ca Australia să participe la Eurovision. Motivul pentru care o țară din afara Europei este concurentă
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Drama unei antreprenoare din Vama Veche care anunță închiderea afacerii după 7 ani de luptă și o investiție de 400.000 de euro
actualitate.net
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
click.ro
image
Țara unică în lume unde se circulă atât pe partea stângă, cât și pe partea dreaptă a drumului, în același timp
click.ro
image
Primele declarații ale lui Rareș Cojoc după divorț! Ce spune despre despărțirea de Andreea Popescu: „M-a luat pe nepregătite”
click.ro
3 printul andrew rusine regala jpg jpeg
Predicție morbidă legată de fostul Prinț Andrew. Moartea fiului preferat al Reginei va zdruncina un imens secret regal
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Un cercetător curăță sicriul de plumb din epoca romană descoperit în Colchester, Marea Britanie (© Colchester Archaeological Trust)
Un sicriu de plumb din perioada romană, cu rămășițele unei femei de rang înalt, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a rămas o româncă fără 1.000 de euro după ce a vrut să își serbeze ziua de naștere în Italia: „Premiul pentru Fraiera Anului mi l-am decernat deja”
image
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere

OK! Magazine

image
"Pericolul" celui de-al treilea născut la Palat. Prințul Louis, pe urmele unor unchi care erau, ca și el, preferații mamei

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas