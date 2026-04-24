Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”

Planurile lui Sorin Grindeanu țin de o situație care se dovedește din ce în ce mai fragilă. Schema sa de a aduna susținere pentru debarcarea premierului Ilie Bolojan pare a fi construită pe etape, iar coaliția rămasă la guvernare face față problemelor. După demisia miniștrilor PSD, o moțiune de cenzură este imperativă pentru social-democrați. În timpul ședinței de joi, liderul PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, a venit chiar cu un ultimatum: „Dacă am scos sabia din teacă, atunci trebuie să o folosim.”

„Adevărul" a stat de vorbă cu analistul politic Cristian Andrei, de la Agenția de Rating Politic, care a declarat că nu doar Sorin Grindeanu, ci toată conducerea PSD va avea de suferit dacă planul social democraților nu reușește în aceste zile. Este posibil ca planul liderului PSD de a scăpa de Ilie Bolojan să ducă chiar la debarcarea sa de la șefia partidului. Presiunea pe alte posturi, în afară de cele de miniștri, este din ce în ce mai evidentă și PSD în momente asemănătoare a schimbat conducerea.

Dacă nu îi reușește moțiunea lui Sorin Grindeanu, este posibil să nu fie reconfirmat?

Miza este extrem de mare pentru membrii PSD, aflarea la Guvernare precum și influența asupra unor decizii cruciale pentru alocarea de fonduri a fost dintotdeauna prioritatea liderilor din teritoriu. De la programele de dezvoltare locală până la PNRR.

„Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă, nu doar Sorin Grindeanu, dacă PSD rămâne în afara guvernării și începe să-și piardă pozițiile importante și accesul la decizii legate de bani și investiții. Opoziția, deși clamată, nu reprezintă un scenariu de lucru pentru primarii și liderii locali ai PSD, cel puțin nu pe termen lung. PSD nu a votat luni ieșirea de la guvernare, ci doar retragerea sprijinului pentru premier. Conducerea PSD trebuie să arate acum că are cărți cu care să joace și nu a fost doar un bluf. Altfel va fi scandal în PSD.”

Chiar înaintea votului de pe 20 aprilie Sorin Grindeanu anunța că își va da demisia de la șefia Camerei Deputaților, informație confirmată și de Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova. Aceasta însă neagă implicarea în luarea deciziilor la nivel de conducere a partidului.

„Nu mă supraestimați! Uitați-vă pe pagina mea de Facebook și o să vedeți în ultimul an de zile postări doar cu Craiova. Nu e nimic personal, nu e niciun scandal între mine și Ilie Bolojan, nu au fost țipete, nu au fost situații în care să nu mi se fi răspuns la telefon, nimic din toate astea. Pur și simplu am avut în această coaliție multe lucruri pe care le-am solicitat, pentru a ne apăra electoratul nostru, care nu s-au întâmplat”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu, marți seară, într-o intervenție telefonică la România Tv.

Era de așteptat, având în vedere trecutul liderilor social democraților, ca Sorin Grindeanu să aibă parte de o luptă internă pentru putere, dar în acest moment pare că acest aspect este ignorat de liderul PSD în luarea deciziilor.

„Cu siguranță, însă, au existat lideri PSD cărora nu le convenea că Sorin Grindeanu era pe un traseu pe care era virtual premier peste mai puțin de un an și ar fi ajuns să conducă în forță PSD; de aceea și-au dorit ruperea relației Grindeanu-Bolojan și a protocolului actual al coaliției. Jocurile de putere din PSD au contribuit și ele la această criză, dar la final, ajungerea în opoziție, dacă se întâmplă, ar urma să fie decontată de toți.”, spune Cristian Andrei.

În paralel deputatul social-democrat de Buzău Petre Emanoil Neagu, fost preşedinte al Consiliului Judeţean, a participat, la Bucureşti, la şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

„Eu astăzi am transmis hârtia la Camera Deputaţilor, iar de mâine sunt în bancă cu PNL”

Faptul că fenomenul a început deja, chiar dacă timid, deschide întrebarea cât de amplu ar putea deveni acest val de plecări.

„În acest context tensionat, viitorul lui Sorin Grindeanu devine incert. Dacă moțiunea nu trece și PSD rămâne izolat în opoziție, în timp ce AUR refuză o colaborare guvernamentală, invocând diferențe majore și procentele electorale, presiunea asupra conducerii social-democrate ar putea escalada rapid. Într-un astfel de scenariu, Grindeanu ar putea fi forțat să gestioneze nu doar o opoziție fragilă, ci și o posibilă erodare a autorității sale în interiorul partidului”, spune Cristian Andrei.

Cum arată viitorul pentru PSD?

Dacă nu va depune moțiune de cenzură, PSD riscă să se afle în situația în care președintele poate bloca procesul de vacantare a posturilor care au fost părăsite prin demisie de social-democrați. Constituția prevede clar că nu în orice situație președintele poate semna decretul de numire a noilor miniștrii.

Dacă însă coaliția trece de votul de încredere în Parlament PSD s-ar putea afla în opoziție alături de AUR.

„Un PSD în opoziție în acest moment ar fi mai puțin credibil decât AUR din această postură, chiar dacă unii din PSD își doresc să copieze AUR. Ratarea guvernării de către PSD în acest moment ar crea o tensiune mare în interiorul partidului, pentru că PSD ar pierde o poziție solidă în aparatul de stat și are un scor electoral fără multe perspective pentru 2028. În acel moment se va pune serios problema aleșilor locali care se vor uita către un transfer la AUR la următoarele alegeri locale, un partid care va deveni un vehicul pentru foștii primari PSD.

Prin retragerea din guvern, PSD nu se face pe sine mai mare, ci face mare partidul AUR, care deja e văzut de către mulți drept un jucător viabil, un actor care contează în cărți, iar AUR știe asta și nu vrea să ajute PSD să redevină mare. Din contră", concluzionează Cristian Andrei.