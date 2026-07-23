„Ar fi acceptat propunerea” de sprijin electoral. Motivarea menținerii controlului judiciar în cazul lui Ciprian Ciucu

Motivarea Tribunalului București privind menținerea controlului judiciar în cazul lui Ciprian Ciucu aduce noi detalii din dosar, inclusiv o mărturie potrivit căreia edilul ar fi acceptat sprijin electoral în schimbul eliberării unor avize de construcţie.

Motivarea prin care Tribunalul București a respins cererea lui Ciprian Ciucu de revocare a controlului judiciar oferă noi detalii din dosarul în care primarul general al Capitalei este cercetat pentru luare de mită. Magistrații arată că, pe baza probelor strânse de procurori, există „suspiciunea rezonabilă” că edilul ar fi comis fapta pentru care este anchetat.

Potrivit documentului instanței, dosarul conține interceptări telefonice, conversații purtate prin aplicații de mesagerie, declarații și înscrisuri care, în opinia judecătorului, susțin acuzația formulată de DNA.

„Din mijloacele de probă existe la dosar (procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice și a comunicărilor interceptate în baza mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză; procese-verbale de redare a conversațiilor purtate prin intermediul aplicațiilor de mesagerie electronică, declarație martor .., declarație suspectă .., declarație suspectă .., înscrisuri) judecătorul constată că există suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi săvârșit infracțiunea pentru care este cercetat penal. Totodată, mijloacele de probă administrate ulterior dispunerii măsurii preventive, ce se regăsesc la dosar la data soluționării prezentei plângeri (declarație suspectă ... din 19.06.2026, declarație inculpat ... din 21.06.2026), vin doar să susțină suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea infracțiunii de către inculpat. Acestea nu pot fi ignorate de judecător doar pentru că nu fuseseră administrate înainte de dispunerea măsurii preventive și implicit pentru că nu au fost avute în vedere de procuror la dispunerea acesteia”, se arată în motivare.

Ce indică declarațiile din dosar

Ciprian Ciucu respinge acuzațiile și susține că este nevinovat, însă, în motivarea instanței apar declarații ale unor persoane cercetate în dosar care arată că primarul general ar fi fost întrebat dacă preferă sprijin financiar sau servicii de promovare electorală.

„Potrivit interceptărilor realizate în cauză, în data de 29.10.2025 ... ar fi stabilit împreună cu... ca aceasta din urmă să-i transmită ..., ..., disponibilitatea ...... și ... de a-i remite, fie sume de bani, fie un folos constând în servicii de promovare a sa în calitate de candidat în campania electorală pentru .... În discuția ce a avut loc în ziua de 29.10.2025 între suspectele ... și .., prima îi comunică lui ... intenția de a-l contacta direct pe ...pentru a stabili cu acesta o întâlnire informală, «la o cafea»”.

Un element important din motivarea instanței este declarația uneia dintre suspecte, pe care judecătorul o menționează printre probele analizate. Potrivit acesteia, la câteva zile după discuțiile dintre cele două femei și înainte de începerea campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, aceasta s-ar fi întâlnit cu Ciprian Ciucu în biroul său de la Primăria Sectorului 6.

Ea i-ar fi transmis edilului că doi oameni de afaceri doreau să contribuie la campania sa și l-ar fi întrebat dacă preferă bani sau servicii media.

Conform aceleiași declarații, Ciucu ar fi acceptat propunerea după ce ar fi aflat care era interesul oamenilor de afaceri și ce proiecte aveau în relația cu administrația locală. Suspecta ar fi menționat două proiecte „ținute pe loc” la nivelul primăriei.

„Deși discuțiile purtate între cele două interlocutoare vizează sume de bani, variante concrete de sprijin și activități de promovare electorală, din conținutul acestora pare să rezulte că suportarea costurilor aferente acestor activități nu urma să fie asumată de ele, aspect ce reiese din formularea utilizată de ... . Potrivit declarației suspectei ..., la câteva zile după discuția pe care a avut-o cu suspecta ..., în proximitatea debutului campaniei electorale pentru Primăria ..., aceasta ar fi avut o discuție cu inculpatul ...la care ar fi participat doar ei doi, în biroul acestuia de la Primăria ..., ocazie cu care i-ar fi spus acestuia faptul că ... ... doresc să contribuie la campania sa electorală, întrebându-l pe inculpat dacă preferă bani sau servicii media.

Tot potrivit acestei declarații, inculpatul ar fi acceptat propunerea, după ce mai întâi a aflat care este „nevoia" pe care cei doi o au și pentru care sunt dispuşi să-l sprijine financiar în campania electorală, suspecta ... precizându-i expres despre două proiecte pe care ...... le au, proiecte ținute pe loc la nivelul primăriei. Totodată, inculpatul ar fi cerut asigurări suspectei ... că nu se vor mai prezenta alte persoane în afara celor doi frați care să-i ceară lucruri în schimbul folosului pe care ar fi urmat să-l primească. Suspiciunea rezonabilă că inculpatul ar fi acceptat propunerea”, se arată în motivarea instanței citate de Antena 3.