Scandal în ședința de Guvern. Premierul Ilie Bolojan amână încă o dată modificările la ordonanța pentru optimizarea cheltuielilor din administrația locală

Scandal în Guvern pe tema Ordonanței care a blocat activitatea primăriilor. Premierul Ilie Bolojan a amânat modificările după ce noua formă propusă de Ministerul Finanțelor a fost din nou contestată în ședința de Guvern.

Premierul Ilie Bolojan a decis să amâne cu încă o săptămână modificările la Ordonanța de Urgență 52/2025, actul normativ care a stârnit nemulțumiri majore în rândul primarilor. Potrivit unor surse guvernamentale, citate de Antena 3 CNN, premierul a luat decizia după ce și noua formă propusă de Ministerul Finanțelor a fost criticată în ședința de Guvern.

Discuțiile ar fi devenit tensionate, după ce ministerul a introdus o prevedere care impunea aprobarea prin memorandum, inclusiv a taxelor judiciare de timbru. Măsura ar fi obligat autoritățile locale să întocmească mii de memorandumuri pentru mii de procese.

OUG 52, adoptată recent de Guvern pentru „optimizarea cheltuielilor” din administrația locală, a fost criticată de primari din toate partidele. Edilii susțin că actul normativ a blocat activitatea primăriilor, inclusiv achizițiile pentru certificate de naștere sau de deces și reparațiile la drumuri și școli.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat că „în acest moment, ar însemna efectiv blocarea primăriilor”. Ea a explicat că serviciile unei primării includ iluminatul public, transportul local, salubrizarea și alte activități care nu pot fi comparate cu structurile administrației centrale.

„Să nu uităm că intrăm pe fonduri europene și, în condițiile în care nu mai poți face studii de fezabilitate și expertize, automat nu mai poți accesa bani europeni”, a adăugat Vasilescu.

Nemulțumiri au venit și din partea primarilor liberali. Mario De Mezzo, edilul PNL din Slatina, a declarat la Antena 3 CNN că Primăria a rămas fără posibilitatea de a elibera documente de stare civilă. „Mai putem elibera doar 22-23 de certificate de naștere. Dacă se naște copilul numărul 24, nu-l mai putem înregistra oficial”, a spus De Mezzo.

Critici dure au venit și din partea președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a acuzat Ministerul Finanțelor de incoerență administrativă. „După ce a emis Ordonanța 52, care interzicea primarilor să facă reparații, să deszăpezească sau să realizeze achiziții, același minister a venit în Guvern cerând să fie exceptat de la prevederile propriei ordonanțe”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că, deși vina principală aparține premierului, Ilie Bolojan i-ar fi recunoscut că nu a realizat inițial amploarea greșelilor și a promis că va corecta documentul.

„Există primării cu un număr excesiv de angajați, dar ceea ce trebuie urmărit este ca serviciile publice să nu fie afectate. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin reformă, nu prin concedieri. Ordonanța 52 e exemplul perfect în care vii și faci prostește, ca niște idioți, și blochezi tot”, a mai spus liderul PSD.

Surse din Guvern afirmă că modificările la OUG 52 vor fi reluate săptămâna viitoare, după consultări suplimentare între Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și reprezentanții asociațiilor de municipii.