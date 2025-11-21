search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Nicușor Dan și Ludovic Orban, faza pe telenovele. Ce au declarat unul despre altul cei doi politicieni

Președintele Nicușor Dan a afirmat vineri, în legătură cu eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban că ”Uneori se mai întâmplă telenovele”. Replica lui Ludovic Orban nu a întârziat să apară.

Nicușor Dan și Ludovic Orban FOTO: Facebook/Ludovic Orban
Nicușor Dan și Ludovic Orban FOTO: Facebook/Ludovic Orban

Șeful statului a explicat vineri motivele pentru care a decis să-l elibereze din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban.

„Oriunde în lumea asta, în Portugalia, în Slovenia, când un demnitar are un consilier, și consilierul ăla în mod repetat spune altceva decât spune demnitarul, demnitarul îl cheamă și îi spune calm și ferm: «îmi pare rău, nu mai putem continua». Și în momentul ăla consilierul scrie o demisie și ei împreună comunică «ne-am despărțit amiabil». Asta cred eu că trebuia să se întâmple. Uneori se mai întâmplă telenovele”, a precizat președintele Nicușor Dan.

„Oamenii sunt liberi, suntem în democrație, fiecare partid își face strategia lui. E o democrație”, a mai spus Nicușor Dan.

În replică, Ludovic Orban a precizat că viața sa nu este ”o telenovelă”, cum a descris-o președintele, recunoscând că a avut o diferență de abordare.

”Un pic de dreptate are și președintele. Am avut unele diferențe de poziționare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu. Da. Am criticat PSD, dar motivat. Pentru că toți cei 4 judecători de la CCR numiți de PSD au votat în bloc pentru neconstituționalitatea legii de reformă a pensiilor magistraților. Pentru că blochează de peste o lună deciziile de reformă în administrație. Pentru că atacă zi de zi premierul pe care l-au susținut, neînțelegând că Ilie nu este Nicu. Pentru că se comportă ca un partid de opoziție, deși sunt la putere. Pentru că nu vor să accepte nicio decizie care să le afecteze clientela politico-economică. Pentru că Ciolacu este principalul vinovat pentru dezastrul bugetar în care se găsește România. Și da, am avut poate o diferență de abordare și în privința campaniei pentru primăria capitalei. Am considerat că președintele nu poate fi folosit ca agent electoral de către un partid. Dar am spus asta pentru că de multe ori și președintele a spus cam același lucru și pentru că aceasta este litera constituției.

P.S. Viața mea nu este telenovelă, domnule președinte”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Pe 6 octombrie, președintele României îl numise pe Ludovic Orban consilier prezidențial pentru politică internă. Ludovic Orban a rezistat în această poziție până pe data de 19 noiembrie, când președintele Nicușor Dan a semnat decretul de eliberare din funcție.

