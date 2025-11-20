Ludovic Orban îl numește pe Nicușor Dan „naiv”: „Cine își imaginează că se poate înțelege cu PSD se înșeală. PSD este foarte egoist”

Ludovic Orban a declarat joi seara, la o zi după semnarea decretul pentru eliberarea sa din funcția de consilier prezidențial că a „comunicat permanent cu președintele Nicușor Dan”, dar l-a numit pe șeful statului „naiv”, referindu-se la încrederea pe care o are în PSD, despre care spune că este un partid „foarte egoist”.

Ludovic Orban a declarat, joi seara, la postul B1 TV, că în calitate de consilier prezidențial, el nu l-ar fi sfătuit pe Nicușor Dan să-l demită.

„Dacă m-ar fi întrebat, în calitate de consilier prezidențial, dacă să-l demită pe Ludovic Orban, sfatul meu ar fi fost să nu-l demită”, a spus fostul consilier prezidențial subliniind că „eu am fost chemat în echipă”.

Fostul consilier prezidențial a declarat că nu crede că susținătorii lui Nicușor Dan sunt „încântăți că se înțelege bine cu Grindeanu, că dă declarații echivoce despre pensiile magistraților”.

„El trebuie să medieze pentru a se evita contestarea la CCR”, a adăugat Orban.

Referitor la disputa pe tema pensiilor speciale, Orban a explicat:

„Președintele a avut o flexibilitate. Nu se poate discuta cu actuali lideri ai magistraților”.

Fostul consilier prezidențial a mai spus, în aceeași emisiune că, în prezent „coaliția este în blocaj pentru că PSD joacă același rol izvorât dintr-un egoism partinic”.

Ludovic Orban a criticat partidul condus de Sorin Grindeanu:

„Cine își imaginează că se poate înțelege cu PSD se înșeală. PSD este foarte egoist”, a spus Orban, care l-a numit pe Nicușor Dan „naiv”.

„Oare își imaginează că PSD îl va sprijini în alegeri, că poate fi un susținător al reformei”.





Decretul pentru eliberarea lui Orban din funcția de consilier prezidențial a fost semnat miercuri

Amintim că președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 19 noiembrie 2025, decretul pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Ludovic Orban, începând cu aceeași zi, potrivit postării publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Marţi, Administraţia Prezidenţială a precizat că şeful statului şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban „au decis de comun acord încheierea colaborării".

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi consilierul prezidenţial Ludovic Orban au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Preşedintele îşi exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban şi îi urează succes în proiectele viitoare", a transmis marţi Administraţia Prezidenţială.

Ulterior, Ludovic Orban a afirmat, într-o conferinţă de presă, că eliberarea sa din funcţie s-a produs la iniţativa şefului statului, după o singură discuţie pe care a avut-o cu acesta într-un "oarecare" nivel de contradicţie, referitor la o declaraţie pe care a dat-o la o emisiune televizată cu privire la folosirea abuzivă a imaginii preşedintelui României în cadrul campaniei pentru Primăria Capitalei.

El a precizat că în perioada cât a fost consilier prezidenţial, timp de o lună şi jumătate, şi-a desfăşurat activitatea încercând să pună la dispoziţia preşedintelui şi a instituţiei prezidenţiale întreaga sa experienţă, expertiza acumulată şi toate bunele intenţii.