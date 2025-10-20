Ludovic Orban, după decizia CCR privind pensiile magistraților: „Se agață de orice fel de motivație pentru a păstra niște privilegii”

Consilierul prezidențial Ludovic Orban a criticat decizia Curţii Constituţionale a României de a declara neconstituţională legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul condus de Ilie Bolojan îşi asumase răspunderea în Parlament.

Orban afirmă că Executivul „nu are niciun motiv constituţional, legal sau politic” să demisioneze în urma hotărârii Curţii.

„Nu există niciun temei constituţional, legal şi politic pentru ca acest Guvern să nu-şi continue activitatea şi eu cred că este bine ca acest Guvern să-şi continue activitatea”, a declarat Ludovic Orban la Digi24.

Fostul premier s-a declarat „revoltat” de hotărârea CCR şi a acuzat judecătorii constituționali că au invocat un pretext pentru a bloca reforma pensiilor speciale din sistemul judiciar.

„Nu există nicăieri în Constituţie un temei constituţional pentru a declara ca neconstituţională această lege. Nici măcar critica extrinsecă, anume că nu a existat timp suficient din partea CSM pentru a da aviz. Să fim serioşi, dacă ne uităm la date, vedem că a trecut o perioadă de 30 de zile. (...) Ca să declari neconstituţională o lege pentru că nu a existat timp suficient pentru acordarea avizului îmi pare de-a dreptul ridicol, e ca şi cum ai căuta un pretext ca să declari neconstituţională o lege”, a spus Orban.

Consilierul prezidențial a adăugat că se aştepta la „o schimbare de abordare” la CCR, după noile numiri de judecători, dar că instituția continuă să apere „privilegiile” sistemului.

„Din păcate, văd că sunt majoritari cei care nu vor să ţină cont de bunul simţ, de normalitate, de respect faţă de cetăţean şi care (...) se agaţă de orice fel de motivaţie pentru a păstra nişte privilegii care sunt evidente”, a mai afirmat acesta.

Ce urmează

Ludovic Orban a precizat că este „prematur” ca Executivul să ia o decizie privind pașii următori înainte ca motivarea CCR să fie publicată.

Aşteptăm motivarea Curţii pentru a vedea exact care sunt temeiurile pentru care a fost admisă sesizarea ICCJ, a spus consilierul prezidențial, adăugând că nu a discutat încă pe acest subiect cu președintele Nicușor Dan.

După publicarea motivării, Parlamentul va fi obligat să pună legea în acord cu decizia Curții Constituționale.

Curtea Constituţională a admis luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) și a stabilit că legea privind pensiile magistraţilor este neconstituțională. Actul normativ prevedea reducerea pensiilor de serviciu și creșterea vârstei de pensionare pentru judecători și procurori.