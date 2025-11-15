Orban, despre pensiile magistraților: „E jenant. Dacă nu înțeleg, se poate face o revizuire a Constituției”

Ludovic Orban, consilier prezidențial, a declarat sâmbătă, 15 noiembrie, că Executivul trebuie să adopte de urgență legea pensiilor speciale, chiar prin angajarea răspunderii, dacă dialogul cu magistrații nu produce rezultate.

„Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală. La medierea făcută de președinte la Cotroceni, marți, s-au înțeles. Numai că a existat încercarea de a dialoga cu magistrații, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, în speranța că nu vor ataca la Curtea Constituțională. Poziția exprimată de reprezentanții magistraților este o poziție complet nerezonabilă, nu poate fi acceptată”, a declarat Orban, în cadrul emisiunii „Zona Zero”, de la Antena 3.

Consilier prezidențial a subliniat că poziția magistraților este inacceptabilă.

„E jenant. Sincer vă spun. Magistrații sunt cei care trebuie să facă dreptate, magistrații sunt cei care trebuie să țină cont de litera și spiritul Constituției și al legilor. Magistrații trebuie să înțeleagă că sunt parte dintr-o putere judecătorească, una dintre cele trei puteri ale statului, în care ei trebuie, totuși, să țină cont de opinia publică, de societate. Nu există absolut niciun fel de argument logic”, a mai spus Orban.

Ca soluție pe termen lung, Ludovic Orban a indicat revizuirea Constituției pentru a impune un singur sistem de calcul al pensiilor, bazat pe contributivitate.

„Și dacă nu înțeleg lucrurile astea, până la urmă se poate face apel la cetățeni, se poate face o revizuire a Constituției în sensul de a include un principiu care e conform cu litera și spiritul Constituției, și anume: toate pensiile să se calculeze doar proporțional contribuția plătită de fiecare angajat de-a lungul perioadei active. Și în felul acesta se face ordine, definitiv. Nu o să mai aibă pretext orice judecător al Curții Constituționale să dea neconstituționalitate pe o lege care, practic, desființează pensiile speciale”, a precizat Orban, pentru publicația citată.