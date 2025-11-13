Candidatul PUSL, Liviu Negoiță, a anunțat joi, 13 noiembrie, că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. „Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente!”, a spus acesta.

Liviu Negoiță și-a anunțat candidatura din partea partidului PUSL, fiind președinte al organizației București.

Printr-un comunicat de presă, el a anunțat că nu-și mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie, din cauza „abuzurilor semnificative” care afectează alegerile parțiale din București.

„Din cauza abuzurilor semnificative care afectează alegerile parțiale din București (perioada de precampanie a fost extrem de scurtă, pentru a avantaja candidații partidelor parlamentare, finanțate cu sume imense de la buget; nu au fost aprobate cererile pentru corturi și acțiuni de promovare; doar partidele parlamentare au reprezentanți în secțiile de vot - chiar dacă nu au candidați!; nu au fost acceptate dezbateri pe temele esențiale pentru bucureșteni), Liviu Negoiță, în deplin acord cu PUSL, a decis să nu-și depună candidatura pentru Primăria Capitalei”, se arată într-un comunicat al partidului.

Liviu Negoiță mai spune că atât „legislația, cât și năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democrație și pentru interesele electoratului”.

„Sunt aleși primari dintr-un singur tur cu 20-25% din voturile exprimate, complet lipsiți de legitimitate! Se anunță alegerile în ultima clipă pentru a nu permite să apară surprize care să încurce jocurile partidelor care aruncă zeci de milioane de euro de la bugetul public în campaniile electorale. Birourile secțiilor de vot sunt controlate de reprezentanții acelorași partide, care reprezintă, pe fond, aceeași mizerie. Nu sunt acceptate dezbateri pe teme de maximă importanță pentru bucureșteni! Pe astfel de premise, competiția electorală este complet deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente!”, a mai adăugat Liviu Negoiță.

El este una din figurile pregnante ale politicii anilor 2000, fiind primar al Sectorului 3 timp de două mandate și chiar propunere de premier în 2009.