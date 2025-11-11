search
Portret de candidat. Cine este Liviu Negoiță, fostul primar de sector care candidează la Primăria Capitalei

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Fostul primar al sectorului 3, Liviu Negoiță, și-a anunțat candidatura în cadrul unei conferințe de presă, alături de colegii săi din PUSL. 

FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Liviu Negoiță este una din figurile pregnante ale politicii anilor 2000, fiind primar al Sectorului 3 timp de două mandate și chiar propunere de premier în 2009. 

Legături cu lumea politică

Liviu Negoiță candidează din partea partidului PUSL, fiind președinte al organizației  București. El a mai fost membru al Partidului Democrat (PD) și al PDL, apoi PMP. A avut două mandate de parlamentar în perioada 1996-2000 și 2000-2004, însă a demisionat la scurt timp după ce a obținut cel de-al doilea mandat, devenind primar al Sectorului 3 al Bucureștiului între 2004 și 2012, funcție pentru care a obținut tot două mandate.

După demisia premierului Emil Boc, în 2009, Liviu Negoiță a fost desemnat de președintele Traian Băsescu pentru funcția de premier, însă nu a reușit să formeze o majoritate parlamentară, iar cabinetul pe care l-a propus nu a fost învestit.

În 2020 se înscria în PMP, pe listele căruia candida pentru un post de deputat la alegerile din acel an. Partidul nu a atins însă pragul electoral. În 2023 a trecut la PUSL. 

El a pierdut Primăria Sectorului 3 în 2012, în fața lui Robert Negoiță. 

În 2016, la 4 ani distanță, a fost pus sub urmărire penală sub suspiciunea de abuz în serviciu, ca urmare a unei plângeri depuse chiar de actualul președinte Nicușor Dan. 

Pregătire și experiență

Negoiță este licențiat în drept. A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1990. Apoi, în 1991 a intrat în Baroul București și a profesat ca avocat.  

Activitatea juridică avea să-i servească pe viitor în Parlament, iar apoi la conducerea Primăriei Sectorului 3. 

Avere

Potrivit declarației de avere depusă pentru candidatura privind Primăria Sectorului 1, în 2024, Negoiță avea cinci terenuri intravilane în Balotești și unul în Suceava. Documentul mai indica o casă de locuit, un apartament și o casă de vacanță, precum și o mașină, ceasuri, bijuterii și tablouri în valoare de 50.000 de euro. 

Același document mai arăta că a vândut o casă în Balotești pentru suma de 390.000 de euro. Nu erau însă prezentate conturi și venituri semnificative. Cei mai mulți bani ai familiei Negoiță proveneau din venituri din chirii, acestea având o valoare de peste 230.000 de euro. 

Șanse în cursa pentru Primăria Capitalei

În ciuda istoricului său și vechimii sale în administrația din București, Liviu Negoiță nu este unul dintre candidații cotați cu șanse în sondajele pentru Primăria Capitalei. 

Politică

