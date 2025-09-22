Liderul USR Dominic Fritz spune că moţiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu reprezintă o dublă amenințare pentru extremiști

Președintele USR Dominic Fritz, transmite luni, despre moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, că ministrul mediului este o dublă amenințare pentru extremiști.

“Să nu avem iluzii: nu este întâmplător că AUR an ales-o pe Diana Buzoianu ca ţintă de atac. În primul rând, lupta Dianei cu mafia este reală. Iar AUR, în momente de răscruce, nu se sfieşte niciodată să apere interesele sistemului. AUR vrea să deranjeze doar cu vorbe şi atât. Nu să schimbe furtul pe bune. Că doar sunt păpușari de cei care au profitat de capturarea statului”, spune Fritz pe Facebook.

Președintele USR arată că, „în al doilea rând, Diana Buzoianu arată că se poate, se ia la trântă cu cei care defrișează ilegal pădurile naţiunii şi, da, îşi ia în serios responsabilitatea de protectoare pentru râuri şi munţi, în pericol de distrugere din cauza unor proiecte învechite fără cap, împinse de băieţi deştepţi fără pic de respect pentru comorile naturale ale României”.

„Normal că patriotismul Dianei este o concurenţă incomodă pentru cei care doar se pretind patrioţi, dar joacă jocul altora. Să fiţi foarte atenţi la cine o susţine şi cine o atacă pe Diana în aceste zile. Linia de demarcaţie între buna şi reaua-credinţă va fi extrem de evidentă. Iar cine se va ralia de partea extremiştilor se va demasca singur”, subliniază Fritz.

Deputații dezbat luni, 22 septembrie, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în funcțiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Un senator PSD cere demisia ministrului, susținând că ar vota moțiunea care este citită luni, dar votată miercuri.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), pentru că ezită să dea avizul de mediu pentru 4 hidrocentrale. „Dacă aș fi deputat eu aș vota împotriva doamnei ministru”, a afirmat acesta în contextul în care miercuri se va dezbate o moțiune simplă depusă de AUR împotriva Dianei Buzoianu la Camera Deputaților.